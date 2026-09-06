Trực tiếp Arsenal vs Chelsea 2-1 (H2): Vào!!! Odegaard ghi bàn

goal VÀO!!! Arsenal gỡ hòa 1-1

Phút 11: Sau 3 tình huống dứt điểm, Arsenal cuối cùng đã làm rung mành lưới của Chelsea. Calafiori là người dứt điểm cuối cùng ghi bàn. Trước đó, thủ môn Martinez cứu thua cho Chelsea, bóng tiếp tục dội cột và bật ra vị trí của Calafiori.