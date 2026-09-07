Trọn vẹn niềm vui ngày khai trường: Agribank nối dài hành trình 'Nâng bước em tới trường'

Sáng 5/9, Lễ khai giảng năm học 2026-2027 và Lễ khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền đã diễn ra thống nhất, đồng loạt trên phạm vi cả nước, kết nối 34 điểm cầu từ miền xuôi đến vùng cao biên giới. Hòa chung không khí náo nức của ngày hội tựu trường, Agribank tiếp tục khẳng định vai trò người bạn đồng hành bền bỉ của ngành giáo dục, cùng thắp sáng niềm tin tri thức qua chuỗi hoạt động an sinh xã hội giàu ý nghĩa trải dài khắp mọi miền Tổ quốc.

Cả nước rộn ràng ngày hội tựu trường

Sáng 5/9, tiếng trống khai giảng năm học 2026-2027 đồng loạt vang lên trên khắp cả nước, kết nối 34 điểm cầu từ miền xuôi đến vùng cao biên giới trong một chương trình thống nhất, trực tiếp kết hợp trực tuyến trên sóng truyền hình VTV1 và phát thanh VOV1.

Điểm cầu trung tâm được đặt tại Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Mường Khương (xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai), nơi Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tới dự và trực tiếp thực hiện nghi thức khai giảng cùng sự tham dự của các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành Trung ương. Tại các địa phương khác, nhiều đồng chí lãnh đạo cấp cao cũng đã tới dự lễ khai giảng cùng thầy và trò cả nước.

Không khí trực tuyến ngày khai trường kết nối điểm cầu trên cả nước.

Nhân dịp đặc biệt này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi thư chúc mừng tới toàn thể thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý, người lao động ngành Giáo dục cùng các cháu học sinh, sinh viên, học viên và các bậc phụ huynh trong cả nước. Trong thư, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước xúc động chia sẻ: Trong không khí hân hoan của ngày khai trường, khi tiếng trống khai giảng vang lên từ những ngôi trường giữa lòng thành phố đến các điểm trường nơi biên giới, hải đảo, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gửi tới toàn ngành Giáo dục lời chúc mừng tốt đẹp nhất, chúc năm học mới thành công. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng nhấn mạnh yêu cầu năm học 2026-2027 phải tạo chuyển biến thực chất về chất lượng dạy và học, bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục, để mỗi nhà trường thực sự là nơi người học được tôn trọng, lắng nghe, khuyến khích tự học và rèn luyện kỹ năng, nơi tài năng được phát hiện, nâng đỡ và không một em nhỏ nào có hoàn cảnh khó khăn bị bỏ lại phía sau.

Trải dài từ những bản làng xa xôi nơi địa đầu Tổ quốc đến các đô thị sầm uất, cờ hoa rợp trời, tiếng trống trường rộn rã hòa cùng tiếng cười nói rạng rỡ của hàng triệu học sinh trong bộ đồng phục mới. Trên khắp cả nước, buổi lễ diễn ra trang trọng, ấm áp và trọn vẹn niềm tin, mang đến cho thầy và trò một khởi đầu năm học mới tràn đầy hứng khởi. Sự kiện không chỉ đánh dấu mốc bắt đầu của một chặng đường tri thức mới mà còn là dịp để toàn xã hội nhìn lại những nỗ lực bền bỉ trong công tác chăm lo cho giáo dục vùng khó khăn, biên giới, hải đảo – nơi mỗi mái trường mới khang trang dựng lên đều mang theo bao kỳ vọng về một tương lai tươi sáng cho các thế hệ tương lai.

Mỗi tỉnh, thành phố trên cả nước đều bố trí một điểm cầu chính do lãnh đạo địa phương chủ trì. Tại các địa phương có trường phổ thông nội trú liên cấp đủ điều kiện khánh thành, ngôi trường mới được chọn làm điểm cầu trung tâm của tỉnh để kết nối với các điểm cầu còn lại. Nhờ sự chuẩn bị chu đáo, chủ động các phương án dự phòng về kỹ thuật, thời tiết và an ninh trật tự, ngày hội tựu trường toàn quốc đã diễn ra an toàn, thông suốt và đong đầy xúc cảm.

Mường Khương – Dấu ấn gieo mầm nơi dải đất biên thùy

Nhân dịp năm học mới 2026-2027, Agribank dành 60,7 tỷ đồng tài trợ xây dựng và khánh thành nhiều ngôi trường trên khắp cả nước, mỗi công trình được đưa vào sử dụng là một dấu mốc, góp phần hiện thực hóa cam kết của Agribank trong việc chăm lo cho sự nghiệp giáo dục tại các địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo trong đó có Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Mường Khương - Điểm trường được lựa chọn làm điểm cầu trung tâm của Lễ khai giảng toàn quốc năm nay. Đây cũng là một trong bốn ngôi trường được Agribank trao tặng phòng học máy tính tại lễ khởi công năm 2025. Từ những viên gạch đầu tiên được đặt xuống mảnh đất biên cương Lào Cai đến ngày ngôi trường chính thức cắt băng khánh thành, đón những học sinh đầu tiên vào lớp, hành trình ấy là minh chứng sinh động cho cam kết bền bỉ của Agribank: Luôn sát cánh cùng sự nghiệp phát triển giáo dục tại các vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Mường Khương — nơi Agribank trao tặng phòng học máy tính trong lễ khởi công năm 2025.

Đối với Agribank, đồng hành cùng Mường Khương không phải là một chiến dịch ngắn hạn, mà nằm trong định hướng xuyên suốt: Hướng nguồn lực về những địa bàn còn nghèo khó, nơi các thầy cô và học trò vẫn ngày ngày kiên cường vượt khó để bám trường, bám lớp. Đó không chỉ là hành động tài trợ một công trình vật chất, mà là sự tiếp sức dài hạn để tri thức vươn xa tới những bản làng hẻo lánh nhất, để mỗi mùa khai giảng nơi biên cương đều trọn vẹn niềm vui như bất kỳ miền quê nào trên đất nước.

Nối dài hành trình "Nâng bước em tới trường"

Song hành cùng dấu ấn Mường Khương, trong đúng ngày khai trường 5/9, mạng lưới các chi nhánh Agribank trên toàn quốc cũng đồng loạt cống hiến những hành động thiết thực, tiếp sức cho bước chân đến trường của hàng ngàn học sinh, sinh viên hiếu học.

Tại vùng đất Nam Bộ, Agribank Chi nhánh Tiền Giang đã dành trọn tâm huyết cho thế hệ mầm non khi tài trợ 8 tỷ đồng kinh phí mua sắm đồng bộ thiết bị dạy và học hiện đại cho Trường Mầm non Vĩnh Hựu (Đồng Tháp), tạo tiền đề vững chắc cho việc nâng cao chất lượng giáo dục đầu đời tại địa phương.

Sừng sững giữa núi rừng biên cương phía Bắc, ngôi trường không chỉ đáp ứng hạ tầng học tập, sinh hoạt hiện đại cho hàng trăm em học sinh dân tộc thiểu số, mà còn là biểu tượng sinh động cho chính sách ưu tiên phát triển giáo dục vùng biên của Đảng và Nhà nước. Sự kiện điểm cầu toàn quốc đặt tại Mường Khương – giữa hàng nghìn cơ sở giáo dục trên cả nước – thêm một lần nữa khẳng định tầm vóc, tính lan tỏa và giá trị nhân văn sâu sắc từ những công trình mà Agribank chung tay dựng xây dựng.

Trường Mầm non Vĩnh Hựu (Đồng Tháp) — công trình được Agribank Chi nhánh Tiền Giang tài trợ thiết bị dạy và học.

Trong khi đó, giữa lòng Thủ đô, không khí mùa thu khai trường trở nên ấm áp hơn khi Agribank Chi nhánh Phú Xuyên II triển khai chương trình "Nâng bước em tới trường - Năm học 2026-2027". Đại diện chi nhánh đã trực tiếp đến thăm, động viên và trao những phần quà tình nghĩa tới các em nhỏ mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Thấu hiểu những mảnh đời chịu nhiều thiệt thòi nhưng luôn ánh lên nghị lực vươn lên, Agribank Phú Xuyên II đã nhận đỡ đầu 05 trường hợp, cam kết đồng hành và hỗ trợ kinh phí trọn vẹn cho các em trong suốt chặng đường trưởng thành.

Sức lan tỏa của hành trình nhân văn này còn trải dài qua những miền quê sông nước Long An. Ngay trước ngày khai giảng, Agribank Chi nhánh Cần Giuộc Đông Long An đã trao tài trợ giáo dục cho chương trình “Tiếp bước em đến trường” tại Trường THCS Hồ Văn Long, cùng lúc Agribank Chi nhánh Rạch Kiến Đông Long An cũng trao tặng nhiều suất học bổng "Tiếp sức đến trường" cho học sinh vượt khó tại xã Rạch Kiến.

Hòa chung nhịp đập ấy, tại miền đất võ Phú Yên, Agribank Chi nhánh Phú Yên đã mang tới những suất học bổng thiết thực, thắp sáng ước mơ cho các bạn sinh viên nghèo vượt khó vươn lên tại Trường Đại học Phú Yên.

Tại Hà Tĩnh, hưởng ứng chuỗi chương trình an sinh xã hội trong lĩnh vực giáo dục, Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh đã triển khai nhiều chương trình thiết thực với tổng kinh phí 107 triệu đồng. Chi nhánh đã tài trợ 20 giường gỗ bán trú cho Trường Mầm non thị trấn Tây Sơn, trao 10 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Trường Tiểu học thị trấn Tây Sơn, trao tặng quỹ học bổng cho học sinh xuất sắc và học sinh khó khăn trên địa bàn phường Thành Sen, tặng 50 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Cẩm Bình….

Tại Gia Lai, Agribank Chi nhánh Đông Gia Lai đã dành hơn 800 triệu đồng tài trợ cho ngành giáo dục địa phương nhân dịp khai giảng năm học 2026-2027, góp phần tiếp sức cho các trường học, thầy cô và học sinh trên địa bàn bước vào năm học mới thuận lợi hơn.

Agribank Chi nhánh Đông Gia Lai đã dành hơn 800 triệu đồng tài trợ cho ngành giáo dục địa phương

Cập nhật hình ảnh các chi nhánh đồng hành cùng ngày khai giảng

Từ điểm cầu trung tâm Mường Khương rộn rã tiếng trống hội đến những suất học bổng, những phần quà đong đầy nghĩa tình trao tay học sinh khắp ba miền, Agribank đang từng ngày hiện thực hóa sứ mệnh "Ngân hàng vì cộng đồng" bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Mỗi công trình được khánh thành, mỗi suất học bổng được trao đi không chỉ giải quyết những thiếu thốn trước mắt mà còn là nguồn nâng đỡ tinh thần vô giá, giúp các em vững tin bước tiếp trên con đường chinh phục tri thức.

Chuỗi hoạt động diễn ra đồng loạt trong mùa khai giảng năm nay khắc họa rõ nét triết lý an sinh của Agribank: Sự đồng hành không chỉ tập trung ở các công trình trọng điểm cấp quốc gia mà lan tỏa sâu rộng đến từng chi nhánh, từng địa bàn cơ sở. Ở đâu có dấu chân Agribank, ở đó sự quan tâm dành cho thế hệ trẻ luôn hiện diện gần gũi, ấm áp và chân thành.

Khi tiếng trống khai trường năm học 2026-2027 rộn rã vang lên trên khắp mọi miền đất nước, Agribank vẫn lặng lẽ và bền bỉ nối dài hành trình "Nâng bước em tới trường" – cùng cả nước gieo mầm tri thức, ươm mầm tương lai cho các thế hệ mai sau.

Tại Vĩnh Phúc, hưởng ứng tinh thần “Chung tay vì tương lai thế hệ trẻ”, Agribank Chi nhánh Vĩnh Phúc II đã triển khai chuỗi hoạt động an sinh xã hội ý nghĩa, trao tặng các suất học bổng với tổng trị giá 130 triệu đồng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại một số trường học trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để các em vững bước đến trường.