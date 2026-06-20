TP.HCM: Điểm chuẩn lớp 10 của các trường THPT công lập dự kiến công bố sau ngày 23/6

HHTO - Sau khi công bố điểm thi cùng điểm chuẩn vào lớp 10 chuyên và tích hợp, Sở GD&ĐT TP.HCM dự kiến sẽ công bố điểm chuẩn lớp 10 của tất cả các trường THPT công lập sau ngày 23/6.

Sáng 19/6, Sở GD&ĐT TP.HCM đã công bố điểm thi lớp 10 của hơn 151.000 thí sinh, đồng thời công bố điểm chuẩn vào lớp 10 chuyên và tích hợp. Chiều cùng ngày, đại diện Sở cho biết điểm chuẩn vào lớp 10 hệ đại trà sẽ được công bố sau khi nhóm thí sinh trúng tuyển lớp 10 chuyên, tích hợp và diện tuyển thẳng hoàn tất việc xác nhận nhập học.

Theo kế hoạch, học sinh trúng tuyển lớp 10 chuyên, tích hợp sẽ xác nhận nhập học trực tuyến từ ngày 19 đến 23/6. Những thí sinh thuộc diện tuyển thẳng cũng phải nộp hồ sơ xác nhận trực tiếp tại trường trúng tuyển trong thời gian này. Nếu không thực hiện xác nhận nhập học, thí sinh sẽ được xem là từ bỏ suất trúng tuyển và chuyển sang xét tuyển vào lớp 10 hệ đại trà.

Lịch công bố điểm chuẩn﻿ của các trường THPT công lập tại TP.HCM sẽ rơi vào sau ngày 23/6. Ảnh: H2Team Học Đường.

Như vậy, sau ngày 23/6, các teen 2K11 mới chính thức biết điểm chuẩn vào lớp 10 của tất cả các trường THPT công lập. Theo đại diện Sở GD&ĐT TP.HCM, đây là quy trình thường lệ nhằm giúp việc xác định điểm chuẩn bám sát thực tế nhất.

Được biết, hằng năm có hàng trăm học sinh dù trúng tuyển vào lớp 10 chuyên hoặc tích hợp nhưng không xác nhận nhập học. Do đó, nếu công bố điểm chuẩn hệ đại trà quá sớm mà bỏ qua nhóm thí sinh này, kết quả có thể chưa phản ánh đúng tình hình tuyển sinh thực tế.

Năm nay cũng là mùa tuyển sinh lớp 10 đầu tiên sau khi TP.HCM sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, số lượng thí sinh đông đảo khiến cho cuộc đua tuyển sinh vô cùng khốc liệt.