Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ Mỹ và các nước

TPO - Ngày 6/7, tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp các Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền các nước gồm Mỹ, Bồ Đào Nha, Iran, Mông Cổ, và Myanmar, nhân dịp các Đại sứ trình Quốc thư, chính thức bắt đầu nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Mỹ coi trọng quan hệ với Việt Nam

Tại cuộc tiếp Đại sứ Mỹ, thay mặt Lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng bà Jennifer Wicks được bổ nhiệm làm Đại sứ Mỹ tại Việt Nam, bày tỏ tin tưởng với kinh nghiệm nhiều năm công tác trong Chính phủ Mỹ, Đại sứ Jennifer Wicks sẽ có nhiệm kỳ thành công, đóng góp tích cực vào việc củng cố tin cậy, tăng cường hiểu biết lẫn nhau và thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam – Mỹ.

Nhân dịp Mỹ kỷ niệm 250 năm Quốc khánh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới Tổng thống Donald Trump và nhân dân Mỹ; nhấn mạnh Việt Nam luôn coi Mỹ là một trong những đối tác có tầm quan trọng chiến lược hàng đầu, mong muốn cùng Mỹ tiếp tục triển khai hiệu quả khuôn khổ Đối tác Chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững, trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, thể chế chính trị của nhau, bình đẳng, cùng có lợi; vì lợi ích thiết thực của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ Mỹ Jennifer Wicks. Ảnh: TTXVN

Đánh giá cao những bước phát triển tích cực của quan hệ Việt Nam - Mỹ thời gian qua, nhất là sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh hai nước còn nhiều việc phải làm để hợp tác thực chất, hiệu quả hơn nữa.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị hai bên tiếp tục duy trì tiếp xúc, trao đổi đoàn các cấp; phát huy hiệu quả các cơ chế đối thoại hiện có; sớm hoàn tất đàm phán, ký kết Hiệp định Thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng (ART) từ đó củng cố hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư, tiếp tục coi đây là động lực quan trọng của quan hệ song phương; đồng thời mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, giáo dục - đào tạo, y tế, năng lượng và giao lưu nhân dân.

Trân trọng cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dành thời gian tiếp, Đại sứ Jennifer Wicks bày tỏ vinh dự được đảm nhiệm cương vị Đại sứ Mỹ tại Việt Nam trong bối cảnh quan hệ hai nước đang phát triển mạnh mẽ. Đại sứ khẳng định Mỹ coi trọng quan hệ với Việt Nam, ủng hộ một nước Việt Nam mạnh, độc lập, tự cường và thịnh vượng; cam kết phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương và đối tác Việt Nam để triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm.

Đại sứ Jennifer Wicks bày tỏ ấn tượng trước những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội và vai trò, vị thế ngày càng tăng của Việt Nam tại khu vực và trên thế giới; trân trọng tiếp thu các ý kiến quan trọng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về những định hướng lớn và các vấn đề trọng tâm trong quan hệ Việt Nam - Mỹ. Đại sứ khẳng định sẽ coi đây là cơ sở quan trọng trong quá trình triển khai nhiệm kỳ, góp phần củng cố hiểu biết, tăng cường tin cậy chiến lược và đưa hợp tác song phương phát triển thực chất, ổn định, lâu dài.

Đại sứ nhấn mạnh Mỹ coi trọng quan hệ với Việt Nam và mong muốn tiếp tục đồng hành với Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới; cho rằng việc xây dựng nền tảng tin cậy vững chắc giữa hai nước sẽ tạo động lực quan trọng để thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực khác.

Đại sứ cũng khẳng định Mỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ, phối hợp với Việt Nam trong khắc phục hậu quả chiến tranh, bao gồm các dự án tẩy độc dioxin, rà phá bom mìn, hỗ trợ người khuyết tật, tìm kiếm và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ mất tin, mất tích trong chiến tranh; đồng thời phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, góp phần duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như trên thế giới.

Đại sứ Iran đề xuất 3 trọng tâm hợp tác

Tiếp Đại sứ Iran, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng Đại sứ Akbar Ghasemi Ali Abadi được bổ nhiệm làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Iran tại Việt Nam; khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với Iran.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ Iran. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước hoan nghênh việc Mỹ và Iran vừa đạt được Bản ghi nhớ hòa bình, hy vọng hai bên sẽ sớm đạt được một thỏa thuận lâu dài, bền vững giúp chấm dứt hoàn toàn xung đột và mang lại hòa bình lâu dài cho nhân dân Iran; khẳng định Việt Nam sẵn sàng đóng góp, trong phạm vi khả năng của mình, để hỗ trợ mục tiêu này.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với Iran; đề nghị trong thời gian tới ngài Đại sứ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Việt Nam thúc đẩy bốn nội dung gồm tăng cường tin cậy chính trị, ưu tiên hợp tác kinh tế, lấy khoa học - công nghệ tạo đột phá và tăng cường hợp tác văn hóa, giáo dục - đào tạo và du lịch.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong rằng ngài Đại sứ sẽ là cầu nối gắn kết hai dân tộc, thúc đẩy hơn nữa giao lưu nhân dân và khẳng định Nhà nước và các bộ, ngành Việt Nam sẽ tích cực phối hợp, hỗ trợ ngài Đại sứ trong nhiệm kỳ tại Việt Nam.

Đại sứ Akbar Ghasemi Ali Abadi trân trọng cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã dành thời gian tiếp; bày tỏ sự ngưỡng mộ của lãnh đạo và nhân dân Iran với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc của Việt Nam trước đây và vị thế, vai trò hiện nay của Việt Nam trong khu vực. Đại sứ Akbar Ghasemi Ali Abadi cho biết Chính phủ Iran rất coi trọng mối quan hệ với Việt Nam; đề xuất ba trọng tâm nhằm thúc đẩy quan hệ Iran và Việt Nam trên mọi lĩnh vực chính trị, ngoại giao, kinh tế, quốc phòng…

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhất trí với các đề xuất của Đại sứ Akbar Ghasemi Ali Abadi; đề nghị Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán hai nước phối hợp chặt chẽ để thực hiện bốn nội dung đã chỉ đạo và ba đề xuất của Đại sứ để thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới.

Myanmar mong muốn thúc đẩy hợp tác viễn thông, xe điện

Tại cuộc tiếp Đại sứ Myanmar, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng Đại sứ Wai Linn được bổ nhiệm làm Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Liên bang Myanmar tại Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ Myanmar Wai Linn. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ hữu nghị Đối tác toàn diện với Myanmar. Là láng giềng tại Đông Nam Á, thành viên ASEAN, Việt Nam luôn mong muốn một đất nước Myanmar hòa bình, ổn định và phát triển. Việt Nam luôn tích cực phối hợp cùng ASEAN khuyến khích Myanmar có các bước đi phù hợp trong bối cảnh mới, giúp người dân sớm trở lại cuộc sống bình thường, hội nhập trở lại với ASEAN.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Đại sứ Wai Linn trong nhiệm kỳ của mình đóng góp tích cực vào việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Myanmar, phối hợp thúc đẩy hợp tác giữa hai nước đi vào chiều sâu, thiết thực; đề nghị Myanmar phối hợp thúc đẩy các tiến trình hợp tác khu vực, đặc biệt tại Tiểu vùng Mê Công, trong đó có Hội nghị cấp cao Mekong do Việt Nam đăng cai tổ chức năm 2026.

Đại sứ Wai Linn cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dành thời gian tiếp. Đại sứ nhấn mạnh, Myanmar coi trọng quan hệ truyền thống tốt đẹp với Việt Nam, mong muốn thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trên toàn diện các lĩnh vực, trong đó có các lĩnh vực nhiều tiềm năng như nông nghiệp, viễn thông, xe điện, du lịch...

Đại sứ khẳng định sẽ nỗ lực đóng góp tích cực thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác song phương giữa Việt Nam và Myanmar phát triển thiết thực, hiệu quả; đồng thời chuyển lời mời của Tổng thống Myanmar Min Aung HLaing mời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Myanmar vào thời gian thích hợp.

Cùng ngày, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ Bồ Đào Nha Joaquim Alberto De Sousa Moreira De Lemos; và Đại sứ Mông Cổ Ganbaatar Hulan.