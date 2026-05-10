Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Multimedia

Thực khách ‘co cụm’ sau đợt siết vỉa hè ở Hà Nội

Đức Nguyễn

TPO - Những dãy ghế nhựa ken đặc trên vỉa hè Hà Nội đang dần trở thành hình ảnh hiếm gặp sau đợt ra quân lập lại trật tự đô thị. Khi không gian dành cho người đi bộ được siết chặt, nhiều quán cóc phải thu gọn hoạt động, xoay xở tìm cách tồn tại trong diện mạo mới của phố xá.

VIDEO: Khách ăn vỉa hè “co cụm” sau khi lập lại trật tự, quán xá xoay xở thích nghi.
tp-viahehn-4719.jpg
Thời gian gần đây, nhờ tăng cường xử lý vi phạm trật tự đô thị, tình trạng bán hàng rong, lấn chiếm vỉa hè tại các tuyến phố trung tâm Hà Nội giảm rõ rệt. Hình ảnh vỉa hè thông thoáng dần trở lại trên nhiều tuyến phố.
tp-viahehn-15-1912.jpg
Theo ghi nhận thực tế, nhiều hộ kinh doanh trên địa bàn Thủ đô đã nâng cao ý thức, không còn bày bàn, ghế... tràn ra vỉa hè như trước.
tp-viahehn-5.jpg
tp-viahehn-8-485.jpg
Trên các tuyến phố cổ, hoạt động buôn bán đã có những thay đổi ban đầu. Các chủ hàng quán đã chủ động thu gọn hàng vào sát mặt tiền, bậc thềm hoặc chuyển hẳn vào trong nhà để buôn bán.
viahehn-8.jpg
Hình ảnh một quán nước trên phố Nhà Chung (đối diện Nhà thờ Lớn) cho thấy du khách ngồi ngay ngắn trên bậc thềm, không lấn chiếm vỉa hè.
tp-viahehn-13.jpg
Không còn lấn ra vỉa hè, nhiều hàng quán linh hoạt tận dụng bậc thang cửa nhà, bố trí ghế thấp làm chỗ ngồi tạm.
tp-viahehn-4-2538.jpg
tp-viahehn-10-2284.jpg
tp-viahehn-12-6637.jpg
Với các hàng quán có mặt bằng nhỏ, từ khi việc kiểm soát vỉa hè được siết chặt, nhiều nơi chỉ được bán hàng bên trong mặt bằng, khiến khách ngồi chen chúc hơn, đặc biệt vào giờ cao điểm ăn uống.
tp-viahehn-13-3245.jpg
Khách hàng ngồi ăn uống trong không gian chật hẹp.
tp-viahehn-14-7458.jpg
tp-viahehn-10.jpg
Khách ăn “co cụm” trên bậc thềm, thích nghi với không gian bị thu hẹp.
tp-viahehn-11-5831.jpg
“Trước đây tôi thường bày bàn ghế ra vỉa hè, nay chỉ giữ lại vài bàn nhỏ phía trong. Cán bộ phường cũng thường xuyên nhắc nhở, vi phạm sẽ bị xử phạt khá nặng", chị Hương Ly (kinh doanh cháo trên phố Hàng Điếu) chia sẻ.
tp-dd-9.jpg
Mới đây, UBND TP Hà Nội đã trình HĐND thành phố dự thảo nghị quyết sửa đổi, bổ sung quy định về phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố. Theo đề xuất, mức phí mới sẽ tăng ở hầu hết khu vực so với quy định hiện hành áp dụng từ năm 2020. Dự thảo nghị quyết dự kiến được HĐND TP Hà Nội xem xét tại kỳ họp chuyên đề diễn ra ngày 11/5.

Theo đại diện Công an TP Hà Nội, sau thời gian cao điểm xử lý, tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường đã từng bước được kiềm chế, nhiều tuyến phố có chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, kết quả chưa đồng đều, vi phạm vẫn tái diễn ở một số nơi, đòi hỏi sự duy trì kiểm tra, xử lý thường xuyên để giữ vững trật tự đô thị.

Đức Nguyễn
#vỉa hè #Hà Nội #trật tự đô thị #quán ăn #quán cóc #phí sử dụng #vỉa hè Hà Nội

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe