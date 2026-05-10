Thực khách ‘co cụm’ sau đợt siết vỉa hè ở Hà Nội

TPO - Những dãy ghế nhựa ken đặc trên vỉa hè Hà Nội đang dần trở thành hình ảnh hiếm gặp sau đợt ra quân lập lại trật tự đô thị. Khi không gian dành cho người đi bộ được siết chặt, nhiều quán cóc phải thu gọn hoạt động, xoay xở tìm cách tồn tại trong diện mạo mới của phố xá.
Trên các tuyến phố cổ, hoạt động buôn bán đã có những thay đổi ban đầu. Các chủ hàng quán đã chủ động thu gọn hàng vào sát mặt tiền, bậc thềm hoặc chuyển hẳn vào trong nhà để buôn bán.
Với các hàng quán có mặt bằng nhỏ, từ khi việc kiểm soát vỉa hè được siết chặt, nhiều nơi chỉ được bán hàng bên trong mặt bằng, khiến khách ngồi chen chúc hơn, đặc biệt vào giờ cao điểm ăn uống.
Khách ăn “co cụm” trên bậc thềm, thích nghi với không gian bị thu hẹp.
Theo đại diện Công an TP Hà Nội, sau thời gian cao điểm xử lý, tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường đã từng bước được kiềm chế, nhiều tuyến phố có chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, kết quả chưa đồng đều, vi phạm vẫn tái diễn ở một số nơi, đòi hỏi sự duy trì kiểm tra, xử lý thường xuyên để giữ vững trật tự đô thị.