Thiên Đức phân phối công nghệ lò hoả táng Nhật Bản

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thiên Đức và doanh nghiệp Nhật Bản Miyamoto Kogyosho ký hợp tác chiến lược, mở rộng việc đưa công nghệ lò hỏa táng và giải pháp kiểm soát môi trường của Nhật Bản vào Việt Nam.

Theo thỏa thuận, hai bên sẽ phối hợp phát triển thị trường và phân phối giải pháp, hệ thống lò hỏa táng Miyamoto tại Việt Nam, phục vụ các doanh nghiệp, đơn vị và dự án có nhu cầu đầu tư trong lĩnh vực này.

Thiên Đức có 5 năm trực tiếp sử dụng và vận hành hệ thống lò hỏa táng của Miyamoto tại Công viên Tưởng niệm Thiên Đức (Phú Thọ). Kinh nghiệm thực tế này được xem là cơ sở để hai bên mở rộng hợp tác từ việc sử dụng công nghệ sang phát triển thị trường và cung cấp giải pháp cho các đơn vị khác tại Việt Nam.

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thiên Đức và doanh nghiệp Nhật Bản Miyamoto Kogyosho ký hợp tác chiến lược

Theo nội dung hợp tác, ngoài phát triển thị trường và phân phối thiết bị, hai bên sẽ tăng cường hỗ trợ về lắp đặt, vận hành, bảo trì kỹ thuật đối với các hệ thống lò hỏa táng Miyamoto tại Việt Nam.

Sự kết hợp giữa công nghệ của doanh nghiệp Nhật Bản và kinh nghiệm vận hành thực tế của Thiên Đức được kỳ vọng tạo ra các giải pháp đồng bộ, phù hợp hơn với nhu cầu đầu tư và vận hành tại Việt Nam.

Giải pháp hỏa táng của Miyamoto tập trung vào kiểm soát quá trình đốt, tự động hóa, xử lý khí thải và tối ưu hiệu quả vận hành, hướng tới các hệ thống ổn định, an toàn, tiết kiệm năng lượng và giảm tác động đến môi trường.

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thiên Đức có đủ uy tín phân phối giải pháp, hệ thống lò hỏa táng Miyamoto tại Việt Nam

Miyamoto Kogyosho Co., Ltd. được thành lập tại Nhật Bản năm 1927, hoạt động trong lĩnh vực công nghệ nhiệt, lò công nghiệp, lò hỏa táng và hệ thống thiết bị kiểm soát môi trường.

Giải pháp lò hỏa táng của Miyamoto tập trung vào kiểm soát quá trình đốt, tự động hóa, xử lý khí thải và tối ưu hiệu quả vận hành. Doanh nghiệp hướng tới các hệ thống có khả năng vận hành ổn định, an toàn, tiết kiệm năng lượng và hạn chế tác động đến môi trường.

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thiên Đức là đơn vị phát triển Công viên Tưởng niệm Thiên Đức tại Phú Thọ. Công viên được định hướng theo mô hình nghĩa trang sinh thái, kết hợp không gian tưởng niệm với cảnh quan tự nhiên và các dịch vụ tang lễ, hỏa táng, an táng, chăm sóc phần mộ.

Sau 5 năm vận hành công nghệ Miyamoto, Thiên Đức đã tích lũy kinh nghiệm thực tế về kỹ thuật và vận hành hệ thống. Đây là nền tảng để doanh nghiệp Việt Nam cùng đối tác Nhật Bản mở rộng cung cấp giải pháp cho thị trường.