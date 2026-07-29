Thí sinh căng thẳng nghe công bố kết quả Sơ khảo Hoa hậu Việt Nam 2026

report Phụ huynh chia sẻ về trải nghiệm dẫn con đi thi Hoa hậu Việt Nam

Chị Nguyễn Minh Thúy (Hà Nội), mẹ của thí sinh Nguyễn Phương Hoa - sinh viên song bằng Quản trị kinh doanh và Luật kinh tế của Đại học Kinh tế Quốc dân, cười bảo rằng con gái đi thi nhưng người mất ngủ lại là mẹ.

"Con dậy từ khoảng 3h sáng để trang điểm, chuẩn bị. Tôi cũng thức theo. Đến khi đưa con tới địa điểm sơ khảo thì mới thấy mình hồi hộp chẳng khác gì ngày chờ con thi tốt nghiệp THPT", chị kể.

Người mẹ nói bản thân không đặt áp lực con phải đạt danh hiệu. Điều chị mong nhất là con có một trải nghiệm đẹp, được va chạm với môi trường mới và trưởng thành hơn sau cuộc thi.

"Tôi luôn nói với con rằng cứ đi thi để trải nghiệm. Nếu được đi tiếp thì rất vui, còn nếu dừng lại cũng không sao. Điều quan trọng là con đã dám thử sức với điều mình yêu thích”, chị nói.

Chị Nguyễn Thị Nga cùng con gái dậy từ 3h sáng để đi thi Hoa hậu Việt Nam 2026.

Chị Nguyễn Thị Nga (Hải Phòng) cũng liên tục nhìn về phía cánh cửa nơi các thí sinh lần lượt bước vào phần thi nhân trắc học. Con gái chị là Dương Thanh Trà, sinh viên Đại học Hải Dương.

Cả gia đình thức dậy từ 3h sáng. Đúng 5h, hai mẹ con lên xe cùng đoàn của trường để tới Hà Nội. Nhà trường còn có Chủ tịch Hội Sinh viên, Bí thư Đoàn đồng hành, động viên tinh thần các thí sinh suốt hành trình.

Điều khiến chị vui nhất không phải việc con có thể tiến sâu đến đâu, mà là cô gái vốn khá vô tư ngày nào đã biết tự đưa ra quyết định cho tương lai của mình.

"Khi con ngỏ ý muốn thi, tôi hỏi rất kỹ xem đã tìm hiểu cuộc thi chưa, có thực sự tự tin hay không. Con bảo muốn vượt qua giới hạn của bản thân, muốn học hỏi từ những bạn giỏi hơn. Nghe vậy, cả gia đình đều ủng hộ”, chị Nga nói.

Thanh Trà vốn có thành tích học tập nổi bật. Ngoài chuyên ngành Sư phạm tiếng Anh, cô còn học thêm ngành Toán học để mở rộng cơ hội nghề nghiệp. Nữ sinh từng đạt danh hiệu Thủ lĩnh sinh viên tỉnh Hải Dương năm 2025, giành giải Nhất cuộc thi An toàn giao thông cấp trường, giải Nhì Nét đẹp Đoàn viên, là Đại sứ Sinh viên Google, thường xuyên dẫn chương trình và tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa.