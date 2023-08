The Maison: Xu hướng chọn 'nơi tôi sống' của gia đình trẻ

Hiểu rõ nhu cầu của mình về một ngôi nhà và không gian sống lý tưởng, giới trẻ ngày nay đã đưa ra những tiêu chí về “ngôi nhà hạnh phúc”, thay vì chú trọng đến diện tích lớn hay sự xa hoa, giới trẻ đang tìm kiếm sự ấm áp, tình cảm gia đình và khả năng tương tác xã hội trong không gian sống của họ.

Theo đó, người trẻ hướng đến cộng đồng văn minh, gần gũi, gắn kết. Một ngôi nhà ưu tiên “được chọn” phải là nơi có không gian thoáng đãng, nhiều tiện ích nội khu, gần trường học, các khu vui chơi giải trí, mang đến những trải nghiệm đắt giá không chỉ cho người lớn mà còn cho cả con cái của họ. Đặc biệt, thế hệ trẻ ngày nay thường tìm kiếm các căn hộ với giá hợp lý nhưng cần được thiết kế thông minh, đủ công năng hiện đại với 2 phòng ngủ, một phòng khách, không gian bếp riêng biệt…

Đây là cơ hội để chủ đầu tư đưa ra thị trường các sản phẩm căn hộ có diện tích, giá thành vừa phải nhưng ưu tiên phát triển các mảng xanh, không gian công cộng và thiết kế tối ưu. Trong đó, C-Holdings phát triển dự án The Maison – khu căn hộ cao cấp ven sông duy nhất trung tâm TP. Thủ Dầu Một chính là ví dụ điển hình mang đến lựa chọn hoàn hảo cho những người trẻ muốn tạo nên mái ấm đủ đầy tại một vị trí kết nối giữa thiên nhiên và cuộc sống đô thị sôi động.

The Maison - Đa tiện ích, đa kết nối

Nằm tại trung tâm TP. Thủ Dầu Một – thành phố TOP đầu của cả nước, The Maison là một trong số hiếm những dự án chung cư cao cấp được “đo ni đóng giày” cho người trẻ nhờ sở hữu nhiều lợi thế về vị trí, tiện ích… cư dân The Maison có thể nhanh chóng di chuyển đến hầu hết các khu vực trong thành phố nhờ hạ tầng giao thông hiện đại, đồng thời gia đình có cơ hội tiếp cận và sử dụng dịch vụ công cộng chất lượng cao cùng các dịch vụ văn hóa, giải trí phong phú: Siêu thị Co.opmart, Big C, TTTM AEON Mall, Phố đi bộ Bạch Đằng, Sân vận động Gò Đậu, Sân golf Sông Bé, Bệnh viện Becamex, Trường đại học Bình Dương….

Bên cạnh đó, không gian tại The Maison luôn có độ mở để cư dân gặp gỡ và gia tăng kết nối, để mỗi ngày trôi qua cư dân mọi lứa tuổi có thể gặp gỡ và đồng hành cùng bạn bè chung sở thích. Có thể kể đến như: hồ bơi tràn bờ, khu sinh hoạt cộng đồng, khu BBQ, GYM, Sauna, công viên, đường chạy bộ, khu vui chơi trẻ em, phòng họp – hội nghị, thư viện và đặc biệt là Spa ô tô chỉ có tại dự án của C-Holings… Tại đây, người lớn tuổi được giao lưu, vận động. Trẻ nhỏ háo hức chơi đùa, khám phá thế giới xung quanh và các bậc phụ huynh được tận hưởng cuộc sống tiện nghi, hiện đại, chia sẻ hệ giá trị văn minh trong một cộng đồng kết nối chặt chẽ.

Được khai thác vận hành bởi đơn vị chuyên nghiệp Taisei Nhật Bản, nhịp sống hiện đại của The Maison sẽ làm hài lòng chủ nhân là người nước ngoài, chuyên gia và gia đình người trẻ hiện đại có yêu cầu khắt khe về nơi ở hình thành một cộng đồng dân cư văn minh, sôi động.

Ngôi nhà “vẹn toàn” cho mọi nhu cầu

Ngoài thiết kế đồng bộ, hướng đến giá trị sống yên tĩnh, an toàn, trong lành C-Holdings còn đặt trọng tâm thiết kế trong từng căn hộ mang đến không gian sinh hoạt thoải mái nhất cho chủ nhân tương lai. Tất cả các căn hộ tại The Maison đều được thiết kế thông minh với toàn bộ không gian trong nhà đều thoáng sáng, tràn ngập ánh sáng tự nhiên, tầm view mở rộng tối đa. Hệ thống an ninh được đầu tư tối đa…

Cụ thể, mỗi căn hộ The Maison đều có nhiều mặt thoáng gồm ban công, logia và cửa sổ lớn bằng kính, giúp tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên và gió trời rất tốt cho sức khỏe; nổi bật hơn cả là không gian bếp hiện đại riêng biệt kết hợp với logia nên rất thông thoáng và thuận tiện. Bên cạnh đó, các phòng ngủ đều có ban công hoặc cửa sổ rộng mở, đón ánh sáng và gió trời tự nhiên. Đặc biệt, với 4 mặt thông thoáng, không bị che chắn bởi bất cứ công trình cao tầng nào, cư dân The Maison có thể tận hưởng tầm nhìn ra sông Sài Gòn và khu du lịch sinh thái An Sơn mang đến tầm view mãn nhãn cũng như không gian sống xanh hiếm có tại trung tâm TP. Thủ Dầu Một.

Bên cạnh thiết kế căn hộ tối ưu, việc bàn giao nội thất chất lượng cao và đầy đủ sẽ giúp gia chủ không phải sắm sửa và trang bị quá nhiều mà chỉ cần "xách vali vào ở ngay". Căn hộ được bàn giao nội thất cao cấp đến từ các thương hiệu nổi tiếng trong và ngoài nước như: Dudoff, An Cường, Jotun, Schneider, Inax, Hafele…. Đặc biệt, trong giai đoạn này chủ nhân tương lai được hưởng ưu đãi thiết kế và tặng gói hoàn thiện nội thất cao cấp kèm theo.

Chính sách giúp người trẻ sở hữu nhà

Dù hội tụ rất nhiều những điểm cộng đắt giá nhưng The Maison thực sự mang đến giải pháp giúp người trẻ sở hữu căn nhà mơ ước. Dự án được công bố mức giá hợp lý chỉ từ 29 triệu đồng m2, hỗ trợ vay lên đến 70% GTCH, thanh toán trải dài lên đến 30 tháng, chủ đầu tư hỗ trợ 0% trong 18 tháng và ân lại nợ gốc 24 tháng liên tục (kể từ thời điểm ký HĐMB).

Cụ thể, với căn hộ 70m² (2PN - 2WC), khách hàng chỉ cần thanh toán khoảng 400 triệu đồng và nhận nhà vào quý 4/2024. Như vậy chủ nhân căn hộ có thể sớm định cư mà chưa phải trả khoản lãi nào, đây cũng là nền tảng để các gia đình trẻ nhẹ gánh tài chính cũng như có thể tích lũy cho các giai đoạn sau hoặc có thể có thêm lợi nhuận từ việc cho thuê căn hộ.

Thông qua chính sách thanh toán linh hoạt, nhẹ nhàng, The Maison đang biến hành trình tiếp cận và sở hữu ngôi nhà đầu đời của giới trẻ ngay tại TP. Thủ Dầu Một trở nên đơn giản hơn, thảnh thơi hơn.

Ngày 26/08/2023 sự kiện cuối tuần “Full House” được tổ chức tại TP. Thủ Dầu Một mở ra cơ hội sở hữu những sản phẩm căn hộ The Maison cuối cùng. Thời gian: 8h00, thứ 7 ngày 26/8/2023 Địa chỉ: Nhà mẫu căn hộ cao cấp ven sông The Maison - Số 79, đường D4, phường Chánh Nghĩa, Tp. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Hotline: 1900 2663 Website: Website: https://themaison.vn/