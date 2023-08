The Maison thu hút hơn 500 khách hàng và nhà đầu tư ngày mở bán tại TP. Thủ Dầu Một

Sáng ngày 12.8 Lễ mở bán căn hộ cao cấp The Maison diễn ra tại TP. Thủ Dầu Một đã thu hút hơn 500 khách hàng và nhà đầu tư địa phương cũng như các tỉnh khu vực Đông Nam Bộ .

Nguồn cung khan hiếm đáp ứng nhu cầu thực

Sản phẩm The Maison được ra mắt trong thời điểm TP. Thủ Dầu Một nói riêng và tỉnh Bình Dương nói chung đang khan hiếm sản phẩm căn hộ chất lượng giá vừa tầm, đánh dấu đà phục hồi của phân khúc căn hộ trên thị trường BĐS.

Chia sẻ về tầm nhìn, tâm huyết của chủ đầu tư tại các dự án mang thương hiệu C-Holdings, ông. Trần Văn Hưng – Tổng Giám đốc C-Luxury chia sẻ: “Suốt 5 năm nỗ lực và phấn đấu không ngừng, chủ đầu tư C-Holdings dành trọn tâm huyết để kiến tạo nên những dự án căn hộ chất lượng cao cấp, có vị trí đắc địa, pháp lý hoàn chỉnh, thiết kế tinh tế cùng hệ tiện ích đầy đủ, sự tận tâm trong khâu quản lý, vận hành bảo trì và đặc biệt là mức giá vừa tầm. Để từ đó, C-Holdings xây dựng tiền đề vững chắc cho các dự án tương lai.”

Tại các dự án của C- Holdings, chủ đầu tư xây dựng tiêu chuẩn đồng nhất nhằm kiến tạo cộng đồng cư dân “C” văn minh, gần gũi, hạnh phúc. Theo đó, không chỉ giúp cư dân tận hưởng trọn vẹn cuộc sống tiện nghi với tiện ích đủ đầy ngay ngưỡng cửa từ: hồ bơi với làn nước trong xanh, khu vui chơi trẻ em, đường dạo bộ, phòng tập GYM hiện đại, siêu thị tiện lợi, nhà hàng cà phê, vườn BBQ cùng hệ thống an ninh khép kín đảm bảo an toàn tuyệt đối. C-Holdings còn chú trọng đến việc tạo ra những hoạt động đa trải nghiệm, giúp gắn kết cư dân ở mọi lứa tuổi.

Diễn ra thường xuyên và hoàn toàn miễn phí, những lớp học năng khiếu âm nhạc, hội họa, học bơi với HLV hay các câu lạc bộ Tiếng Anh đang hoạt động rất tốt và hiệu quả tại C-Sky View sẽ tiếp tục được triển khai tại The Maison và các dự án tương lai.

Đặc biệt, tháng 7 vừa qua chủ đầu tư C-Holdings khẳng định uy tín và tiềm lực vững mạnh khi thực hiện bàn giao sổ hồng căn hộ C-Sky View (Phường Chánh Nghĩa, TP. Thủ Dầu Một, TP. Thủ Dầu Một) chỉ sau 6 tháng nhận nhà. Đây là một trong số ít dự án có tốc độ bàn giao giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ nhanh, đặc biệt là trong bối cảnh thị trường bất động sản đang có nhiều thách thức như hiện nay.

Có thể nói bằng tâm huyết chỉnh chu, chủ đầu tư C-Holdings đã, đang và sẽ tiếp tục mang đến niềm tin cho khách hàng từ pháp lý an toàn, tiến độ vượt trội, đảm bảo chất lượng từ thiết kế đến xây dựng hay khâu bán hàng và quản lý vận hành mang đến môi trường đáng sống cho cư dân. Qua đó, tăng tính cạnh tranh cho sản phẩm mang thương hiệu C-Holdings đặc biệt là dự án căn hộ ven sông The Maison đang triển khai.

Vị thế phong thủy an cư thịnh vượng

Người phương Đông rất chú ý đến tâm linh khi dựng đất lập nhà. Thấu hiểu và mong muốn kiến tạo cho khách hàng nơi an cư lý tưởng, Chủ đầu tư C-Holdings đã mời Đại sư Nguyễn Thành Phương, chuyên gia Học Viện Phong Thuỷ Quốc Tế (IFSA) làm cố vấn. Chuyên gia đã giúp khách hàng khám phá điểm nhấn phong thủy thú vị từ vị trí địa lý, điều kiện giao thông, môi trường sống xanh, tiện ích xung quanh của The Maison có tác động rất lớn đến cuộc sống hạnh phúc và thịnh vượng của những chủ nhân tương lai.

“The Maison toạ lạc tại vị trí ven sông hiếm có, sông Sài Gòn và rạch phía trước mặt mang đến địa thế phong thuỷ cát lành. Sinh sống ở đây, cư dân không chỉ cảm nhận được cuộc sống tươi mới, mà còn an cư lạc nghiệp lâu dài trên nền đất tốt, vượng khí cát lợi tốt cho sức khoẻ, làm ăn, con cái học hành giỏi giang, gia đạo thuận hoà.” ông Phương chia sẻ.

Cơ hội sở hữu nhà ở chất lượng cao với giá vừa tầm

Cũng tại sự kiện, đại diện đơn vị Kinh doanh Tiếp thị DKRS – ông Hoàng Quang Kha chia sẻ về cơ hội an cư và đầu tư tại dự án: “Dù thị trường bất động sản đang trong giai đoạn trầm lắng, tuy nhiên những sản phẩm thực mang đến giá trị thực chắc chắn vẫn sẽ được khách hàng và nhà đầu tư đón nhận. Và The Maison đang là điểm sáng trong bức tranh thị trường hiện nay khi dự án hội tụ những ưu thế vượt trội về vị trí, tiện ích nhưng vẫn sở hữu mức giá cạnh tranh và lịch thanh toán hợp lý, đáp ứng nhu cầu ở thực của khách hàng, nhất là các gia đình trẻ.”

Theo đó, khách hàng chốt giao dịch tại sự kiện được hưởng lãi suất 0% trong 24 tháng liên tục (kể từ thời điểm ký hợp đồng mua bán). Điển hình như với căn hộ 70 m2 (hai phòng ngủ, hai nhà vệ sinh), người mua sẽ chỉ cần thanh toán khoảng 400 triệu đồng trong vòng 18 tháng đến khi nhận nhà vào quý IV/2024. Nếu không có sẵn tài chính, khách hàng có thể lựa chọn phương án vay vốn ngân với mức hỗ trợ vay đến 70% và thanh toán trải dài đến 30 tháng.

Bên cạnh chính sách thanh toán tối ưu, việc bàn giao nội thất chất lượng cao và đầy đủ sẽ giúp gia chủ không phải sắm sửa và tốn kém quá nhiều thời gian và công sức.

Ngay trong buổi sáng mở bán, khách hàng cùng gia đình được trực tiếp tham quan căn hộ mẫu và thực tế công trình, cảnh quan cây xanh cùng hệ thống tiện ích hiện hữu của khu căn hộ ven sông The Maison. Với những ấn tượng tốt đẹp và sự hài lòng tuyệt đối, nhiều khách hàng đã quyết định sở hữu căn hộ phù hợp tại The Maison và hưởng ưu đãi "Happy Surprise" chiết khấu 1% GTCH. Đồng thời “niềm vui nhân đôi” khi khách hàng được nhận quà vàng may mắn với tổng giá trị lên đến 10 chỉ vàng./.