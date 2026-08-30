Trường Đại học Hàng hải Việt Nam: Tăng cường hợp tác quốc tế, đào tạo nhân lực chất lượng cao

TP - Trước thềm năm học mới 2026-2027, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam (VMU) đã triển khai nhiều hoạt động đối ngoại, thúc đẩy hợp tác với các doanh nghiệp quốc tế trong công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực hàng hải chất lượng cao và giải pháp phát triển bền vững ngành hàng hải.

Cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao

PGS.TS. Phạm Xuân Dương - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam cho biết, Nhà trường đang quyết liệt triển khai Đề án xây dựng trường là trường trọng điểm quốc gia về đào tạo, nghiên cứu phục vụ phát triển bền vững kinh tế biển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo Quyết định 1901/QĐ-TTg ngày 05/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ. Việc tăng cường hợp tác với các doanh nghiệp trong lĩnh vực hàng hải, đóng tàu và công trình ngoài khơi có ý nghĩa chiến lược, quan trọng.

Đoàn công tác của Tập đoàn NEOC tại buổi làm việc với Ban Giám hiệu Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

Trong tháng 7 vừa qua, Nhà trường đã tổ chức buổi làm việc với lãnh đạo cấp cao Tập đoàn NYK Energy Ocean Corporation (NEOC), doanh nghiệp vận tải năng lượng biển trực thuộc Tập đoàn Nippon Yusen Kaisha (NYK), một trong những tập đoàn vận tải biển lớn nhất thế giới, chuyên khai thác và quản lý đội tàu vận chuyển dầu thô, khí hóa lỏng (LNG, LPG) và các sản phẩm năng lượng.

PGS.TS. Phạm Xuân Dương - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam tặng quà lưu niệm tới ông Chikaraishi - Chủ tịch Tập đoàn NEOC (Nhật Bản)

Sau khi tham quan Nhà trường, ông Chikaraishi - Chủ tịch Tập đoàn NEOC đánh giá cao chất lượng đào tạo, năng lực chuyên môn của sinh viên, học viên VMU và nhấn mạnh Trường Đại học Hàng hải Việt Nam là đối tác chiến lược trong việc phát triển nguồn nhân lực hàng hải.

Điểm nhấn là, Nhà trường hiện đang quản lý đội ngũ thuyền viên vận hành trực tiếp trên 8 tàu thuộc đội tàu năng lượng của tập đoàn, đồng thời cung ứng cho 6 thuyền bộ của chủ tàu Nhật Bản do Tập đoàn quản lý.

Ông Chikaraishi đã trao đổi với Ban Giám hiệu Nhà trường nhiều nội dung quan trọng liên quan đến việc mở rộng hợp tác. Trọng tâm là tăng cường tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp, phối hợp đào tạo thuyền viên cho các dòng tàu chuyên dụng, tổ chức các chương trình thực tập, trao đổi chuyên gia và chia sẻ kinh nghiệm về công nghệ, quản lý khai thác tàu hiện đại.

Mới đây nhất trong tháng 8, Nhà trường đã có buổi làm việc với Công ty TNHH Đóng tàu Damen Sông Cấm. Tại buổi làm việc, ông Sofien Lamiri - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Đóng tàu Damen Sông Cấm mong muốn được mở rộng và đa dạng hóa các hoạt động hợp tác với Nhà trường. Trong đó, chú trọng tăng cường giới thiệu cơ hội nghề nghiệp, tuyển dụng và đặc biệt là tiếp nhận sinh viên đến thực tập tại doanh nghiệp. Qua đó, sinh viên VMU có cơ hội tiếp cận với môi trường làm việc chuyên nghiệp, quy trình sản xuất hiện đại và văn hóa doanh nghiệp quốc tế.

Xanh hóa, số hóa ngành hàng hải

PGS.TS. Phạm Xuân Dương - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam cũng chia sẻ, ông vừa tham dự chương trình đối thoại với sỹ quan và thuyền viên do Tập đoàn NYK (Nhật Bản) tổ chức. Chương trình này thu hút các thuyền trưởng, máy trưởng, sỹ quan, thuyền viên đến từ nhiều quốc gia như: Nhật Bản, Singapore, Indonesia, Thái Lan, Myanmar, Việt Nam.

Chương trình đối thoại mở ra cơ hội hợp tác, đồng hành chặt chẽ giữa Nhà trường với Tập đoàn NYK theo hướng thiết thực, hiệu quả hơn. Đặc biệt, trong đào tạo gắn với thực tiễn khai thác tàu, phát triển kỹ năng nghề nghiệp, nâng cao năng lực ngoại ngữ, cập nhật công nghệ hàng hải mới và xây dựng nguồn nhân lực đáp ứng xu hướng xanh hóa, số hóa của ngành hàng hải Việt Nam.

Nhà trường và Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam cũng vừa có buổi làm việc, trao đổi tiếp tục thúc đẩy chương trình hợp tác trong lĩnh vực có nhiều kinh nghiệm như: nhiên liệu thay thế, giảm phát thải carbon trong vận tải biển, chuyển đổi xanh, an ninh hàng hải, phát triển cảng biển bền vững và đào tạo nhân lực chất lượng cao.

Đồng thời, bàn về khả năng triển khai các chương trình đào tạo, hội thảo chuyên đề, nghiên cứu khoa học, trao đổi chuyên gia và mở rộng kết nối giữa Trường Đại học Hàng hải Việt Nam với các cơ sở giáo dục, viện nghiên cứu và doanh nghiệp Pháp trong thời gian tới.