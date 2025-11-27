Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Rùng mình những ngôi nhà chênh vênh bên miệng ‘thủy thần’ ở Huế

Ngọc Văn - Thế Nghĩa

TPO - Tại thành phố Huế hiện có nhiều ngôi nhà kiên cố bị lũ cuốn hư hỏng, sập đổ, nằm chênh vênh bên mép sông sạt lở nguy hiểm, khiến người dân không thể dùng để ở, hoặc phải vừa ở vừa run sau đợt mưa lũ lịch sử vừa qua.

VIDEO: Ám ảnh những mái nhà treo mình trên bờ sông sạt lở﻿ Tả Trạch (Huế).
tp-1-nha-dan-hue-ben-mieng-thuy-than.jpg
Sau nhiều đợt mưa lũ kéo dài, xã Khe Tre (TP Huế) là địa phương có nhiều nhà cửa bị sập đổ, hư hại, thuộc khu vực hết sức nguy hiểm. Trong đó, có những ngôi nhà hiện nằm chênh vênh bên mép vực﻿ khiến gia chủ vừa ở vừa sợ, hoặc buộc chuyển đến nơi tạm cư an toàn hơn.
tp-2-nha-dan-hue-ben-mieng-thuy-than.jpg
Trong đợt mưa lũ lịch sử diễn ra từ cuối tháng 10 đến giữa tháng 11, toàn xã Khe Tre có 124 hộ dân, với 409 nhân khẩu, nằm trong vùng nguy hiểm ven sông suối, vùng sạt lở, lũ quét buộc phải sơ tán khẩn cấp﻿ đến nơi an toàn.
tp-3-nha-dan-hue-ben-mieng-thuy-than.jpg
Trong số đó vẫn còn những hộ dân chưa thể trở về nhà﻿ do nơi ở bao năm của họ giờ nằm trong khu vực nguy hiểm, nhà cửa đã bị sập đổ... dù mưa lũ tạm qua nhiều ngày.
tp-4-nha-dan-hue-ben-mieng-thuy-than.jpg
Đi dọc tỉnh lộ 14B qua xã Khe Tre - cửa ngõ huyện Nam Đông cũ, không khó để bắt gặp những ngôi nhà nằm men theo sông Tả Trạch đang ngày đêm đối mặt với nguy cơ﻿ bị “Hà Bá” nuốt chửng.
tp-5-nha-dan-hue-ben-mieng-thuy-than.jpg
Một ngôi nhà dân ven sông Tả Trạch đã bị nước lũ cuốn sập﻿ phần công trình phụ phía sau.
tp-6-nha-dan-hue-ben-mieng-thuy-than-2.jpg
tp-6-nha-dan-hue-ben-mieng-thuy-than-1.jpg
Một chiếc giếng đào bị nước lũ ăn sâu vào chân móng, giờ chỉ còn trơ lại những ống buy bê tông nằm bên mép sông. Sạt lở bờ sông cũng đang uy hiếp một ngôi nhà dân khác ở gần đó.
tp-7-nha-dan-hue-ben-mieng-thuy-than-2.jpg
tp-7-nha-dan-hue-ben-mieng-thuy-than-1.jpg
Tuyến tỉnh lộ 14B nối trung tâm TP Huế với huyện miền núi Nam Đông cũ đoạn qua xã Khe Tre cũng bị nước lũ gây sạt lở, xói sâu vào gần mặt đường, nhiều rọ đá bị lũ lớn gây biến dạng. Đơn vị quản lý tuyến hiện gia cố tạm bằng rọ đá mới ở đoạn bị sạt lở.
7-nha-dan-hue-ben-mieng-thuy-than.jpg
Bờ sông Tả Trạch bị sạt lở nặng, nước sâu đã ăn sâu﻿ vào bên trong các khu vườn, biền bãi ven sông từ 20-30 mét.
tp-8a-nha-dan-hue-ben-mieng-thuy-than.jpg
Đường liên thôn bị nước lũ cuốn trôi chân móng, gây hở hàm ếch﻿ nguy hiểm cho giao thông đi lại.
tp-9-nha-dan-hue-ben-mieng-thuy-than-2.jpg
tp-9-nha-dan-hue-ben-mieng-thuy-than-1.jpg
Tại xóm nhỏ ven một nhánh khác của sông Tả Trạch chảy qua thôn Xuân Phú (xã Khe Tre), nhiều nhà dân nơi đây cũng bị hư hỏng nghiêm trọng do sạt lở bờ sông trong đợt mưa lũ liên tiếp vừa qua. Xóm nhỏ này hình thành từ khoảng 50 năm trước, nay nhiều gia đình có nguy cơ mất nhà. Bà Trần Thị Chuồn (72 tuổi) cho biết, ngôi nhà do gia đình xây dựng từ nhiều năm trước đứng trước nguy cơ đổ sập hoàn toàn. Những ngày tới, họ đối mặt với vô vàn khó khăn nếu mất đi chỗ ở khi tuổi cao, sức yếu.
tp-9-1-nha-dan-hue-ben-mieng-thuy-than-2.jpg
tp-9-1-nha-dan-hue-ben-mieng-thuy-than-1.jpg
Ông Trần Văn Quang - Phó Chủ tịch UBND xã Khe Tre, cho biết, qua thống kê rà soát, toàn xã có 63 hộ nằm ở khu vực ven núi, bờ sông, triền dốc có nguy cơ sạt lở rất cao cần phải di dời. Tại các vị trí nguy hiểm đã có 3 ngôi nhà bị sập và thêm 6 ngôi nhà khác có nguy cơ sập đổ nếu mưa lũ tiếp diễn.
tp-9-2-nha-dan-hue-ben-mieng-thuy-than-1.jpg
tp-9-2-nha-dan-hue-ben-mieng-thuy-than-3.jpg
tp-9-2-nha-dan-hue-ben-mieng-thuy-than-4.jpg
tp-9-2.jpg
Trước tình hình này, xã Khe Tre kiến nghị thành phố đầu tư kinh phí xây dựng thêm các khu tái định cư nhằm tạo quỹ đất xây nhà cho nhiều hộ dân chịu ảnh hưởng thiên tai. Đồng thời, địa phương cũng đề xuất thành phố sớm bố trí kinh phí để gia cố, đảm bảo an toàn tuyến Tỉnh lộ 14B và xây dựng kè chống sạt lở sông Tả Trạch, qua đó nhằm bảo vệ hạ tầng, nhà cửa, vườn tược và các khu dân cư.
Ngọc Văn - Thế Nghĩa
