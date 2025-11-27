Rùng mình những ngôi nhà chênh vênh bên miệng ‘thủy thần’ ở Huế

TPO - Tại thành phố Huế hiện có nhiều ngôi nhà kiên cố bị lũ cuốn hư hỏng, sập đổ, nằm chênh vênh bên mép sông sạt lở nguy hiểm, khiến người dân không thể dùng để ở, hoặc phải vừa ở vừa run sau đợt mưa lũ lịch sử vừa qua.
Một chiếc giếng đào bị nước lũ ăn sâu vào chân móng, giờ chỉ còn trơ lại những ống buy bê tông nằm bên mép sông. Sạt lở bờ sông cũng đang uy hiếp một ngôi nhà dân khác ở gần đó.
Tuyến tỉnh lộ 14B nối trung tâm TP Huế với huyện miền núi Nam Đông cũ đoạn qua xã Khe Tre cũng bị nước lũ gây sạt lở, xói sâu vào gần mặt đường, nhiều rọ đá bị lũ lớn gây biến dạng. Đơn vị quản lý tuyến hiện gia cố tạm bằng rọ đá mới ở đoạn bị sạt lở.
Tại xóm nhỏ ven một nhánh khác của sông Tả Trạch chảy qua thôn Xuân Phú (xã Khe Tre), nhiều nhà dân nơi đây cũng bị hư hỏng nghiêm trọng do sạt lở bờ sông trong đợt mưa lũ liên tiếp vừa qua. Xóm nhỏ này hình thành từ khoảng 50 năm trước, nay nhiều gia đình có nguy cơ mất nhà. Bà Trần Thị Chuồn (72 tuổi) cho biết, ngôi nhà do gia đình xây dựng từ nhiều năm trước đứng trước nguy cơ đổ sập hoàn toàn. Những ngày tới, họ đối mặt với vô vàn khó khăn nếu mất đi chỗ ở khi tuổi cao, sức yếu.
Ông Trần Văn Quang - Phó Chủ tịch UBND xã Khe Tre, cho biết, qua thống kê rà soát, toàn xã có 63 hộ nằm ở khu vực ven núi, bờ sông, triền dốc có nguy cơ sạt lở rất cao cần phải di dời. Tại các vị trí nguy hiểm đã có 3 ngôi nhà bị sập và thêm 6 ngôi nhà khác có nguy cơ sập đổ nếu mưa lũ tiếp diễn.
Trước tình hình này, xã Khe Tre kiến nghị thành phố đầu tư kinh phí xây dựng thêm các khu tái định cư nhằm tạo quỹ đất xây nhà cho nhiều hộ dân chịu ảnh hưởng thiên tai. Đồng thời, địa phương cũng đề xuất thành phố sớm bố trí kinh phí để gia cố, đảm bảo an toàn tuyến Tỉnh lộ 14B và xây dựng kè chống sạt lở sông Tả Trạch, qua đó nhằm bảo vệ hạ tầng, nhà cửa, vườn tược và các khu dân cư.