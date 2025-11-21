Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng kiểm tra hiện trường sạt lở đèo Prenn và Mimosa

Thái Lâm
TPO - Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng dẫn đầu đoàn công tác đã trực tiếp đến kiểm tra hiện trường sạt lở đèo Prenn và đèo Mimosa, chỉ đạo công tác khắc phục.

Ngày 21/11, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng dẫn đầu đoàn công tác đến kiểm tra hiện trường các điểm sạt lở nghiêm trọng trên đèo Prenn và đèo Mimosa (tỉnh Lâm Đồng). Đây là hai tuyến huyết mạch kết nối trực tiếp vào Đà Lạt.

z7247605482003-4390ecea1cb42ad2d4b6d05452a9ff70.jpg
Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng kiểm tra hiện trường sạt lở.

Tại hiện trường, đơn vị tư vấn, nhà thầu và chính quyền địa phương báo cáo nhanh về phạm vi sạt lở, mức độ nguy hiểm cũng như phương án xử lý trước mắt và giải pháp ổn định lâu dài cho toàn tuyến.

Sau khi trực tiếp khảo sát, Phó Thủ tướng yêu cầu các cơ quan chức năng và nhà thầu huy động tối đa lực lượng, thiết bị, triển khai ngay các biện pháp ứng cứu khẩn cấp, đảm bảo thông tuyến an toàn trong thời gian sớm nhất.

z7247605678297-49cb0cdbe886b900fdd4fa2e75f7195c.jpg
Đoàn công tác kiểm tra khu vực ngập lụt ở xã D'ran.

"Khắc phục sự cố và khôi phục giao thông là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu, đặc biệt trong bối cảnh Đà Lạt đang bước vào mùa cao điểm du lịch cuối năm", Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cũng đã đến thăm hỏi, động viên tinh thần người dân tại xã D'ran. Tại đây, Phó Thủ tướng động viên bà con bình tĩnh, đoàn kết, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền và lực lượng chức năng; cố gắng vượt qua khó khăn để ổn định cuộc sống.

z7247605678298-43023ea3bfca568ab7df7b82601e1b86.jpg
Phó Thủ tướng thăm hỏi, động viên tinh thần người dân.

Theo thống kê của UBND xã D’ran đến sáng 21/11, tổng thiệt hại do mưa lũ trên địa bàn ước khoảng 161 tỷ đồng. Toàn xã có 756 nhà dân bị ngập, hơn 15 căn bị sập hoặc bị cuốn trôi hoàn toàn.

Mưa lớn cũng khiến hơn 1.320 ha đất sản xuất nông nghiệp bị ngập úng cục bộ, nhiều khu vực xảy ra sạt lở, gây ảnh hưởng nặng nề đến đời sống và sản xuất của người dân.

Thái Lâm
