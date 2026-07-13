RISEP tạo đà cho sản phẩm công nghiệp nông thôn

TP - Từ chương trình Bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu (RISEP), nhiều sản phẩm của Bắc Ninh đã từng bước khẳng định thương hiệu, mở rộng thị trường và nâng cao sức cạnh tranh. Trao đổi với PV báo Tiền Phong, ông Nguyễn Minh Hiếu, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Bắc Ninh, phân tích những yếu tố tạo nên kết quả này, đồng thời chia sẻ định hướng để địa phương tiếp tục có thêm nhiều sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia.

Nhìn lại giai đoạn 2021-2025, ông đánh giá như thế nào về sự phát triển của các sản phẩm công nghiệp nông thôn ở tỉnh Bắc Ninh?

Có thể khẳng định, giai đoạn 2021-2025 là giai đoạn ghi nhận bước chuyển biến khá rõ nét của lĩnh vực công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Nếu trước đây nhiều cơ sở sản xuất chủ yếu hoạt động quy mô nhỏ, sản phẩm đơn điệu, tiêu thụ trong phạm vi hẹp thì hiện nay đã có nhiều doanh nghiệp, cơ sở mạnh dạn đầu tư đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng, xây dựng thương hiệu và từng bước tiếp cận những thị trường lớn hơn.

Ông Nguyễn Minh Hiếu, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Bắc Ninh

Đây là kết quả của sự quan tâm chỉ đạo của Trung ương, bộ, ngành và tỉnh Bắc Ninh cùng việc triển khai đồng bộ các chính sách khuyến công, xúc tiến thương mại và hỗ trợ phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn. Riêng trong giai đoạn 2021-2025, tỉnh Bắc Ninh đã dành hơn 4,27 tỷ đồng để triển khai các hoạt động hỗ trợ phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn. Đây không chỉ là nguồn lực về tài chính mà còn là đòn bẩy tạo động lực giúp các cơ sở sản xuất mạnh dạn đầu tư, đổi mới tư duy và nâng cao năng lực cạnh tranh.

“Chúng tôi xác định phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu không phải là mục tiêu của riêng ngành công thương mà cần sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, các ngành, địa phương và đặc biệt là sự chủ động của chính doanh nghiệp. Sở Công Thương tỉnh Bắc Ninh sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền để các cơ sở sản xuất hiểu rõ ý nghĩa của chương trình bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia (RISEP). Khi doanh nghiệp nhận thấy đây không chỉ là một danh hiệu mà còn là cơ hội nâng cao thương hiệu, mở rộng thị trường và tiếp cận nhiều chính sách hỗ trợ thì chắc chắn sẽ chủ động tham gia hơn”.Ông Nguyễn Minh Hiếu, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Bắc Ninh

Điểm đáng mừng là nhiều cơ sở không còn chỉ quan tâm đến sản xuất mà đã chú trọng xây dựng thương hiệu, đầu tư bao bì, tiêu chuẩn chất lượng, cải tiến mẫu mã và từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị. Đặc biệt, các nhóm sản phẩm cơ khí, chế biến nông sản, thực phẩm, đồ uống và thủ công mỹ nghệ đều có sự phát triển mạnh cả về chất lượng lẫn quy mô. Đây cũng là những nhóm sản phẩm có nhiều tiềm năng để tiếp tục phát triển thành sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vực và cấp quốc gia.

Một trong những dấu ấn nổi bật của chương trình khuyến công là hoạt động bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu (RISEP). Chương trình này của Bắc Ninh đã đạt được những kết quả như thế nào, thưa ông?

Bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu (RISEP) không đơn thuần là một hoạt động tôn vinh mà còn là cơ sở để lựa chọn những sản phẩm thực sự có chất lượng, có khả năng cạnh tranh, từ đó tập trung nguồn lực hỗ trợ phát triển. Từ năm 2021 đến nay, tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức 4 kỳ bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh, qua đó công nhận 79 sản phẩm tiêu biểu.

Công nhân tại một doanh nghiệp ở Bắc Ninh có sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia. Ảnh: Nguyễn Thắng

Tính đến hết năm 2025, toàn tỉnh Bắc Ninh có 210 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, trong đó có 40 sản phẩm cấp khu vực, 12 sản phẩm cấp quốc gia, còn lại là sản phẩm cấp tỉnh. Những con số này cho thấy hệ sinh thái sản phẩm công nghiệp nông thôn của Bắc Ninh ngày càng phát triển cả về số lượng và chất lượng.

Điều quan trọng hơn là sau khi được công nhận, nhiều sản phẩm đã mở rộng được quy mô sản xuất, từng bước khẳng định thương hiệu, tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động và đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế địa phương. Không ít sản phẩm đã vươn ra thị trường trong nước, thậm chí xuất khẩu sang nhiều quốc gia, qua đó góp phần quảng bá doanh nghiệp cũng như hình ảnh tỉnh Bắc Ninh.

Ðòn bẩy từ khuyến công

Bên cạnh đổi mới công nghệ, xúc tiến thương mại được xem là cầu nối đưa sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu đến với thị trường. Bắc Ninh đã hỗ trợ doanh nghiệp theo hướng này ra sao?

Chúng tôi luôn xác định, làm ra sản phẩm tốt mới chỉ thành công một nửa, nửa còn lại là phải giúp doanh nghiệp bán được sản phẩm và mở rộng thị trường. Trong giai đoạn 2021-2025, tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức 2 hội chợ, triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu và hàng thủ công mỹ nghệ với quy mô 552 gian hàng, thu hút 270 lượt cơ sở công nghiệp nông thôn trong và ngoài tỉnh tham gia. Đồng thời, tỉnh Bắc Ninh hỗ trợ 367 lượt cơ sở trực tiếp tham gia hoặc đưa sản phẩm đi quảng bá tại các hội chợ, triển lãm trên cả nước.

Thông qua các hoạt động này, doanh nghiệp không chỉ có cơ hội giới thiệu sản phẩm mà còn tìm kiếm đối tác, mở rộng mạng lưới phân phối, kết nối đầu tư, học hỏi kinh nghiệm sản xuất, tiếp cận công nghệ mới và từng bước xây dựng thương hiệu bền vững.

Bên cạnh đó, tỉnh Bắc Ninh còn hỗ trợ đầu tư phòng trưng bày sản phẩm công nghiệp nông thôn, tạo địa điểm giới thiệu, quảng bá thường xuyên; đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp tham gia sàn giao dịch điện tử, ứng dụng thương mại điện tử. Có thể nói, chính sự hỗ trợ đồng bộ từ sản xuất đến xúc tiến thương mại đã giúp nhiều cơ sở công nghiệp nông thôn mở rộng đáng kể thị trường tiêu thụ. Không ít doanh nghiệp trước đây chỉ bán trong tỉnh thì nay đã có hệ thống đại lý ở nhiều tỉnh, thành phố, thậm chí xuất khẩu sang thị trường nước ngoài.

Khi thị trường được mở rộng, doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp cũng tăng lên rõ rệt. Quan trọng hơn, doanh nghiệp có điều kiện tái đầu tư công nghệ, mở rộng quy mô sản xuất, tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động và đóng góp tích cực hơn vào ngân sách địa phương. Đây chính là mục tiêu mà chương trình khuyến công hướng tới, đó là phát triển công nghiệp nông thôn theo hướng hiện đại, bền vững và nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm.

Mở đường cho sản phẩm Việt

Bên cạnh những kết quả tích cực, đâu là những điểm nghẽn, thưa ông?

Có thể nói, tiềm năng phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn của Bắc Ninh còn rất lớn. Tuy nhiên, để một sản phẩm được công nhận là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia không phải là điều dễ dàng, bởi phải đáp ứng đồng thời nhiều tiêu chí khắt khe.

Khó khăn đầu tiên là nhiều cơ sở công nghiệp nông thôn vẫn chưa thực sự quan tâm đến hoạt động bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu. Một số doanh nghiệp còn e ngại hoặc chưa nhận thức đầy đủ giá trị mà danh hiệu này mang lại, vì vậy số lượng sản phẩm đăng ký tham gia bình chọn vẫn chưa tương xứng với tiềm năng của tỉnh Bắc Ninh.

Thứ hai, phần lớn các cơ sở sản xuất vẫn có quy mô nhỏ và vừa, nguồn lực tài chính còn hạn chế. Ngoài ra, nguồn kinh phí dành cho hoạt động khuyến công hằng năm còn hạn chế nên chưa đáp ứng được nhu cầu hỗ trợ ngày càng lớn của doanh nghiệp, nhất là trong bối cảnh yêu cầu đổi mới công nghệ, chuyển đổi số và phát triển xanh đang đặt ra rất cấp thiết.

Theo ông, Bắc Ninh cần làm gì để có thêm nhiều sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia trong thời gian tới?

Chúng tôi sẽ tiếp tục ưu tiên hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, ứng dụng máy móc hiện đại, phát triển sản xuất theo hướng xanh, nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị gia tăng của sản phẩm. Đây là yếu tố quyết định để sản phẩm đủ sức cạnh tranh không chỉ trong nước mà còn trên thị trường quốc tế.

Một nhiệm vụ rất quan trọng khác là tiếp tục đồng hành với doanh nghiệp trong hoạt động xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu, phát triển thương mại điện tử, hỗ trợ hoàn thiện các tiêu chuẩn chất lượng và kết nối với các hệ thống phân phối lớn. Chúng tôi mong muốn mỗi sản phẩm tiêu biểu không chỉ được biết đến trong phạm vi địa phương mà còn có chỗ đứng vững chắc trên thị trường cả nước và xuất khẩu.

Tôi tin rằng, với nền tảng công nghiệp vững chắc, cùng sự đồng hành của chính quyền và tinh thần đổi mới, sáng tạo của cộng đồng doanh nghiệp, Bắc Ninh sẽ tiếp tục có thêm nhiều sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu đạt cấp khu vực, cấp quốc gia. Đồng thời, Bắc Ninh từng bước xây dựng những thương hiệu mạnh, góp phần nâng cao giá trị sản xuất công nghiệp nông thôn, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân và đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới.

Cảm ơn ông.