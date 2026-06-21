Quy định mới: Chung cư bắt buộc có khu vực riêng cho ô tô, xe máy điện

TPO - Từ ngày 15/12/2026, các chung cư mới và hiện hữu sẽ phải đáp ứng hàng loạt yêu cầu mới về bố trí khu vực đỗ xe, sạc điện và đổi pin dành cho phương tiện sử dụng điện nhằm tăng cường an toàn phòng cháy chữa cháy trong bối cảnh số lượng xe điện ngày càng gia tăng.

Bộ Xây dựng vừa ban hành Thông tư 31 sửa đổi Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Nhà chung cư (QCVN 04:2021/BXD), bổ sung nhiều quy định mới liên quan đến khu vực để xe điện, sạc xe điện và đổi pin tại các dự án chung cư. Thông tư sẽ có hiệu lực từ ngày 15/12/2026.

Theo quy định mới, các khu vực dành cho xe điện phải được bố trí trong phần diện tích dự án đã được phê duyệt, ưu tiên sắp xếp theo thứ tự từ ngoài trời, trên mặt đất, tầng bán hầm, tầng hầm 1 và các tầng hầm tiếp theo.

Đáng chú ý, các chung cư phải bố trí riêng khu vực để xe ô tô, khu vực để xe mô tô điện, xe máy điện và xe đạp điện. Nhà quản lý cũng khuyến khích tách biệt hoàn toàn khu vực để xe điện với xe sử dụng nhiên liệu xăng, dầu nhằm hạn chế nguy cơ cháy lan.

Chung cư bắt buộc bố trí khu vực riêng cho ô tô, xe máy điện.

Trường hợp không thể bố trí riêng biệt, khu vực để xe hỗn hợp phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng cho khu vực để xe điện. Khoảng cách tối thiểu giữa các khu vực để xe là 2 m; nếu không bảo đảm được khoảng cách này, phải sử dụng tường hoặc vách ngăn bằng vật liệu không cháy cao tối thiểu 2m.

Bên cạnh đó, khu vực để xe điện bắt buộc phải được trang bị hệ thống báo cháy tự động, camera giám sát kết nối về phòng trực có người trực 24/24h, hệ thống chiếu sáng sự cố, biển chỉ dẫn thoát nạn và các cảnh báo an toàn trực quan.

Đối với khu vực sạc xe điện, quy chuẩn mới đưa ra nhiều yêu cầu nghiêm ngặt hơn. Các khu vực sạc phải được phân vùng riêng biệt, tách riêng giữa khu vực sạc ô tô điện với khu vực sạc xe máy điện, xe đạp điện.

Khi bố trí trong tầng hầm hoặc bán hầm, mỗi phân vùng không được vượt quá 25 chỗ sạc ô tô điện hoặc 50 chỗ sạc xe máy điện, xe đạp điện. Nếu bố trí trên mặt đất, giới hạn tương ứng là 30 chỗ và 80 chỗ sạc.

Ngoài hệ thống phòng cháy chữa cháy thông thường, khu vực sạc xe điện còn phải được lắp đặt thiết bị cảnh báo khí carbon monoxide (CO) và Hydrofluoric acid (HF), những loại khí có thể phát sinh khi pin lithium-ion gặp sự cố cháy nổ.

Thông tư cũng quy định công suất danh định của trụ sạc lắp đặt trong tầng hầm không được vượt quá 22 kW. Hệ thống sạc phải có chức năng tự động ngắt điện khi phát hiện bất thường và cho phép ngắt điện khẩn cấp trong trường hợp xảy ra sự cố.

Đối với các chung cư hiện hữu, trong vòng 6 tháng kể từ ngày Thông tư có hiệu lực, chủ sở hữu hoặc đơn vị được ủy quyền quản lý phải hoàn thành việc rà soát hiện trạng khu vực để xe điện, sạc điện và đổi pin. Trường hợp chưa đáp ứng các quy định mới, phải thực hiện sửa chữa, cải tạo công trình theo quy định của pháp luật về xây dựng.

Một điểm đáng chú ý khác là quy chuẩn lần đầu tiên đưa ra các yêu cầu riêng đối với khu vực đổi pin xe điện tại chung cư. Các khu vực này phải được ưu tiên bố trí ngoài trời hoặc trên mặt đất; chỉ khi không còn phương án phù hợp mới được bố trí tại tầng bán hầm hoặc tầng hầm 1. Đồng thời phải có giải pháp cô lập hoặc di chuyển thiết bị đổi pin khi xảy ra cháy.

Việc bổ sung các tiêu chuẩn mới được đánh giá là bước đi cần thiết trong bối cảnh phương tiện điện đang phát triển nhanh tại Việt Nam. Tuy nhiên, quy định cũng đặt ra áp lực không nhỏ đối với nhiều chung cư hiện hữu khi phải đầu tư nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, hệ thống điện và phòng cháy chữa cháy để đáp ứng yêu cầu mới trong thời gian tới.