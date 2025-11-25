Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Người Hà Nội cần điều kiện gì để được nhận 5 triệu khi đổi sang xe máy điện?

Hà Nội dự kiến người dân chỉ cần tạm trú đủ 2 năm ở địa bàn đã có thể được nhận hỗ trợ tới 20% giá trị xe, tối đa 5 triệu đồng mỗi người khi chuyển từ xe xăng sang xe máy điện.

Chính sách hỗ trợ trực tiếp bằng tiền mặt cho người dân đổi từ xe xăng sang xe máy điện của TP. Hà Nội đang thu hút sự quan tâm lớn của cộng đồng. Đây là một trong những nội dung quan trọng của dự thảo Nghị quyết về một số chính sách, biện pháp hỗ trợ chuyển đổi giao thông đường bộ sử dụng năng lượng sạch, dự kiến sẽ được HĐND TP Hà Nội xem xét thông qua tại kỳ họp lần thứ 28 sắp diễn ra (từ ngày 26-28/11).

Theo đó, người dân được hỗ trợ 20% giá trị phương tiện chuyển đổi (phương tiện giao thông xanh chưa qua sử dụng) nhưng không quá 5 triệu đồng.

Riêng đối với cá nhân thuộc hộ nghèo được nhận mức hỗ trợ 100% giá trị phương tiện chuyển đổi nhưng không quá 20 triệu đồng.

Cá nhân thuộc hộ cận nghèo được hỗ trợ 80% giá trị phương tiện chuyển đổi nhưng không quá 15 triệu đồng.

Vậy, người dân Hà Nội cần điều kiện gì để được thụ hưởng chính sách này?

screen-shot-2025-11-25-at-143803.png
Những ai sẽ được hưởng hỗ trợ khi chuyển sang xe máy điện? Ảnh: Hoàng Hiệp.

Điều kiện đầu tiên là chứng minh tình trạng cư trú. Cụ thể, theo dự thảo nghị quyết, những người được áp dụng chính sách này là cá nhân có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú liên tục từ 2 năm trở lại tại Hà Nội.

Điều kiện thứ hai là đang sở hữu xe máy xăng. Dự thảo cho biết, các cá nhân được thụ hưởng chính sách là chủ sở hữu xe mô tô, xe gắn máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch được đăng ký trước thời điểm nghị quyết có hiệu lực.

Đối với cá nhân thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo, danh sách được xác định theo quyết định phê duyệt hàng năm của UBND TP. Hà Nội.

screen-shot-2025-11-25-at-143813.png
Người dân Hà Nội sở hữu xe máy xăng có đăng ký trước thời điểm nghị quyết có hiệu lực sẽ được hỗ trợ đến 5 triệu đồng để đổi sang xe máy điện. Ảnh: Nam Khánh.

Đáng chú ý, ngoài hỗ trợ trực tiếp tiền mặt, Hà Nội đề xuất hỗ trợ 30% tiền lãi vay cho toàn bộ giá trị hợp đồng đối với cá nhân mua trả góp xe mô tô, xe gắn máy sử dụng năng lượng xanh. Chính sách áp dụng cho các gói trả góp tối đa 12 tháng, thực hiện tại các đơn vị bán hàng phối hợp với công ty tài chính hoặc ngân hàng thương mại.

Về thời gian, mỗi cá nhân đáp ứng các điều kiện ở trên được hỗ trợ 1 xe trong giai đoạn từ khi nghị quyết có hiệu lực đến trước ngày 1/1/2031 (dự kiến trong 5 năm).

Vietnamnet
#Hà Nội #xe máy điện #hỗ trợ chuyển đổi #chính sách xanh

