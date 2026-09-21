PV GAS 36 năm phát triển: Tiếp lửa khát vọng, vững bước vươn tầm

Trong 36 năm thành lập và phát triển, Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) đã cung ứng trên 190 tỷ m3 khí khô, gần 34 triệu tấn LPG cùng LNG và gần 2,4 triệu tấn condensate (xăng nhẹ). PV GAS tiếp tục chủ động đổi mới để phát triển, gắn tăng trưởng với hiệu quả, mở rộng quy mô với năng lực cạnh tranh, đầu tư với giá trị thực chất và hội nhập với năng lực tự chủ.

Lễ kỷ niệm 36 năm ngày thành lập Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS), Tổng công ty (20/9/1990 – 20/9/2026) đã được tổ chức trang trọng ngày 18/9 vừa qua. Sự kiện không chỉ nhìn lại chặng đường hơn ba thập kỷ đóng vai trò đơn vị chủ lực của Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PetroVietnam), mà còn là dịp vinh danh các tập thể xuất sắc tại Đại hội Thể thao PV GAS năm 2026.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Bùi Minh Tiến; Tổng giám đốc Dương Trí Hội và Chủ tịch Công đoàn Trần Xuân Thành thực hiện nghi thức chúc mừng kỷ niệm 36 năm thành lập PV GAS

Lễ kỷ niệm có sự tham dự của Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HĐQT) PV GAS Bùi Minh Tiến; Tổng giám đốc PV GAS Dương Trí Hội, cùng các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát; đại diện lãnh đạo các phòng ban, đơn vị trực thuộc, thành viên cùng các tổ chức đoàn thể.

Hành trình của PV GAS khởi đầu từ ngày 20/9/1990 với quyết định mang tầm nhìn chiến lược của ngành Dầu khí: thành lập Công ty Khí đốt nhằm thu gom nguồn khí đồng hành mỏ Bạch Hổ, chấm dứt tình trạng đốt bỏ lãng phí tài nguyên quốc gia. Từ dòng khí đầu tiên vào bờ năm 1995, PV GAS đã từng bước định hình và hoàn thiện hạ tầng công nghiệp khí hiện đại xuyên suốt chiều dài đất nước, với các mốc son tiêu biểu như Nhà máy Xử lý khí Dinh Cố, hệ thống đường ống Nam Côn Sơn, PM3 – Cà Mau, Hàm Rồng – Thái Bình, cụm kho chứa LPG lạnh Thị Vải, Nhà máy Xử lý khí Cà Mau và Kho cảng LNG Thị Vải 1 triệu tấn.

Tàu LNG cập cảng PV GAS Vũng Tàu

Tính đến nay, PV GAS đã cung ứng trên 190 tỷ m3 khí khô, gần 34 triệu tấn LPG cùng LNG và gần 2,4 triệu tấn condensate (xăng nhẹ). Về mặt kinh tế, PV GAS đóng góp hơn 1,5 triệu tỷ đồng doanh thu, gần 257 nghìn tỷ đồng lợi nhuận trước thuế và nộp ngân sách Nhà nước hơn 120 nghìn tỷ đồng.

Hiện tại, nguồn nguyên nhiên liệu của PV GAS bảo đảm sản xuất khoảng 8% sản lượng điện quốc gia, đáp ứng 70% nhu cầu phân đạm và chi phối khoảng 70% thị phần LPG nội địa, giữ vững tỷ trọng đóng góp 18% doanh thu và 25% lợi nhuận toàn Tập đoàn.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT PV GAS khẳng định, để đạt được những thành tựu trên là nhờ mỗi người trong PV GAS, từ lực lượng vận hành tại các công trình, nhà máy, kho cảng đến đội ngũ kỹ thuật, kinh doanh, quản trị, tài chính, đầu tư, nhân sự và dịch vụ… đã đoàn kết và nỗ lực phát huy va trò của mình. Chính tinh thần đoàn kết, kỷ luật, trách nhiệm, chuyên nghiệp và khát vọng vươn lên của các thế hệ đã tạo nên thương hiệu PV GAS hôm nay.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT PV GAS Bùi Minh Tiến phát biểu khai mạc tại buổi lễ

Chủ tịch Bùi Minh Tiến cam kết, PV GAS tiếp tục chủ động đổi mới để phát triển, gắn tăng trưởng với hiệu quả, mở rộng quy mô với năng lực cạnh tranh, đầu tư với giá trị thực chất và hội nhập với năng lực tự chủ. Đổi mới cần trở thành tư duy và hành động thường xuyên của mỗi đơn vị, cán bộ và người lao động PV GAS.

Chủ tịch Bùi Minh Tiến cho biết, để hiện thực hóa các mục tiêu phát triển trong thời gian tới, lãnh đạo PV GAS định hướng bốn trọng tâm cốt lõi:

Một là, tiếp tục hoàn thiện chuỗi giá trị năng lượng khí từ thượng nguồn - trung nguồn đến hạ nguồn.

Hai là, tập trung đầu tư hạ tầng khí và LNG theo mô hình các trung tâm năng lượng sinh thái tích hợp (LNG Hubs).

Ba là, đẩy mạnh kinh doanh quốc tế với mục tiêu chiếm tối thiểu 30% doanh thu.

Bốn là, tiên phong phát triển các nguồn năng lượng xanh như hydrogen, amoniac xanh, nhiệt lạnh, khí công nghiệp, nguyên liệu cho hóa dầu…

Sau 36 năm hình thành và phát triển, PV GAS bước vào hành trình mới bằng sự đoàn kết, trí tuệ tập thể và cam kết đổi mới mạnh mẽ phương thức quản trị. Toàn thể CBCNV - NLĐ Tổng công ty tiếp tục chung sức đồng lòng, mở rộng không gian phát triển, giữ vững vị trí doanh nghiệp số một trong ngành công nghiệp khí, tiếp tục là đơn vị chủ lực của PetroVietnam và vững bước vươn tầm khu vực.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT PV GAS Bùi Minh Tiến trao giải Nhất toàn đoàn cho KĐN