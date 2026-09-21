Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới hỗ trợ 155 triệu đồng tới 4 gia đình nạn nhân tai nạn giao thông ở Lạng Sơn

Vừa qua, tại UBND xã Na Dương và xã Lợi Bác, tỉnh Lạng Sơn, đại diện Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới - Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam đã tổ chức trao hỗ trợ nhân đạo 155 triệu đồng cho thân nhân 4 gia đình không may bị tai nạn giao thông.

Đại diện Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới - Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam đã trực tiếp trao tổng số tiền hỗ trợ nhân đạo nói trên theo quy định tại Nghị định số 67/2023/NĐ-CP của Chính phủ và các quy định liên quan về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

Cụ thể, trong ngày 18/9/2026, tại trụ sở UBND xã Na Dương và xã Lợi Bác, tỉnh Lạng Sơn, đại diện Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới đã trao tiền hỗ trợ nhân đạo cho thân nhân 4 gia đình không may bị tai nạn giao thông:

Hỗ trợ nhân đạo 45 triệu đồng cho gia đình nạn nhân A.V.N - người không may bị thương tật 93% do va chạm giao thông.

Hỗ trợ nhân đạo 45 triệu đồng cho gia đình nạn nhân H.V.D - người không may tử vong do tai nạn giao thông.

Hỗ trợ nhân đạo 45 triệu đồng cho gia đình nạn nhân H.V.T - người không may tử vong do tai nạn giao thông.

Hỗ trợ nhân đạo 20 triệu đồng cho gia đình nạn nhân N.T.S - người không may đi bộ bị xe đạp điện đâm gây tử vong.

Trước đó, ngày 3/6/2026, Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới - Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam cũng tổ chức trao hỗ trợ nhân đạo 90 triệu đồng cho gia đình 2 nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Liên quan tới vụ lật xe khách nghiêm trọng xảy ra tại Gia Lai khiến 4 người tử vong ngày 31/8/2026, Tập đoàn Bảo hiểm DBV đã tạm ứng bồi thường 420 triệu đồng cho chủ xe là Công ty TNHH MTV Dịch vụ Việt Tân Phát, để doanh nghiệp này kịp thời tạm ứng hỗ trợ 4 gia đình nạn nhân không may tử vong.

Đại diện Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới - Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam trao hỗ trợ nhân đạo cho gia đình nạn nhân tai nạn giao thông tại Lạng Sơn. Ảnh: ST

Theo thông tin ban đầu, khoảng 3h10 sáng 31/8/2026, ô tô giường nằm biển số TP.HCM chở 34 người khi đi qua phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai thì mất lái và lật nghiêng trong điều kiện trời mưa. Vụ việc khiến 4 người tử vong và nhiều người bị thương.

Tập đoàn Bảo hiểm DBV đang tiếp tục bám sát quá trình giải quyết vụ tai nạn, phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng và các bên liên quan để đẩy nhanh việc hoàn thiện hồ sơ, làm cơ sở xem xét và giải quyết các quyền lợi bảo hiểm theo đúng quy định.

Đại điện DBV cho biết, đối với các vụ tai nạn gây thiệt hại nghiêm trọng về người, DBV triển khai cơ chế phản ứng nhanh, ưu tiên nguồn lực hỗ trợ tại hiện trường, tiếp nhận và xử lý thông tin ngay thời điểm phát sinh sự cố. Trên cơ sở hồ sơ và các điều kiện theo quy định, DBV chủ động thực hiện các thủ tục tạm ứng bồi thường cần thiết, góp phần hỗ trợ khách hàng có thêm nguồn lực khắc phục hậu quả và thực hiện trách nhiệm đối với người bị thiệt hại.

Được biết, tính đến hết tháng 7/2026, DBV đã chi trả hơn 1.303 tỷ đồng bồi thường cho 829.731 khách hàng, trong đó bảo hiểm xe cơ giới chiếm 76% tổng số tiền chi trả.