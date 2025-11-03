Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giới trẻ

Phường Bồng Lai nâng cao năng lực cán bộ Đoàn

P.V

Chiều ngày 19/10, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phường Bồng Lai (tỉnh Bắc Ninh) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

anh-bong-lai.jpg
Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phường Bồng Lai (tỉnh Bắc Ninh) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I

Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Lê Thị Phượng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bồng Lai và 131 đại biểu tiêu biểu đại diện cho đoàn viên, thanh niên toàn phường.

Trong nhiệm kỳ qua, Đoàn phường Bồng Lai tổ chức 36 buổi sinh hoạt chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; triển khai mô hình “Mỗi tuần một câu chuyện đẹp, một tấm gương sáng”. Toàn phường có 5 đảng viên trẻ, 8 thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác, 34 “Dũng sĩ nghìn việc tốt” được tuyên dương cấp thị xã và tỉnh. Phong trào “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc” lan tỏa sâu rộng, với hơn 1.000 lượt đoàn viên tham gia 55 công trình, phần việc thanh niên trị giá trên 370 triệu đồng.

Đại hội thảo luận sôi nổi và thông qua các chỉ tiêu trọng tâm nhiệm kỳ 2025 – 2030, trong đó phấn đấu hằng năm 100% đoàn viên được học tập nghị quyết của Đảng, chính sách của Nhà nước và chủ trương của Đoàn; thực hiện ít nhất 10 công trình thanh niên, tư vấn việc làm cho 800 lượt thanh niên, giới thiệu 30 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Lê Thị Phượng biểu dương những kết quả nổi bật của tuổi trẻ Bồng Lai, đồng thời đề nghị Ban Chấp hành khóa mới tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, nâng cao năng lực cán bộ Đoàn, phát huy tinh thần “Đoàn kết – Tiên phong – Bản lĩnh – Sáng tạo”.

Tại Đại hội, Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Bắc Ninh đã công bố quyết định chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư và Ủy ban Kiểm tra Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Bồng Lai lần thứ I. Theo đó, Ban Chấp hành gồm 21 đồng chí, Ban Thường vụ 7 đồng chí; đồng chí Nguyễn Bá Hải Quỳnh được chỉ định giữ chức Bí thư Đoàn phường Bồng Lai nhiệm kỳ 2025 – 2030.

P.V
