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Giáo dục

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Phó Thủ tướng: Cần một nghị định đột phá cho các cơ sở đào tạo

Luân Dũng

TPO - "Chúng ta cần ban hành một nghị định thực sự mang tính đột phá cho các cơ sở đào tạo, tạo bước đột phá mạnh mẽ trong nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước trong giai đoạn mới”, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu nêu.

Chiều 7/7, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu chủ trì họp về dự thảo Nghị định quy định về tự chủ của cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Tại cuộc họp, lãnh đạo các bộ, cơ quan, các cơ sở đào tạo đại học đã thảo luận, cho ý kiến về hành lang pháp lý, mức độ tự chủ; cơ chế thu hút, khuyến khích chuyên gia, nhân lực chiến lược, đào tạo nhân tài; phạm vi, tiêu chuẩn về đào tạo tiến sĩ; nguồn lực; tiêu chí đánh giá, kiểm định chất lượng...

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Ảnh: VGP

Phó Thủ tướng cho rằng dự thảo Nghị định mang tư duy đổi mới mạnh mẽ với nhiều quan điểm và nội dung mới, thể hiện sự đột phá, quyết liệt trong hành động. Đây chính là bước chuyển quan trọng mà Chính phủ kỳ vọng sẽ tạo ra động lực thực chất, mạnh mẽ nhằm thúc đẩy các cơ sở giáo dục đại học và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp phát triển vượt bậc trong thời gian tới.

Phó Thủ tướng lưu ý Bộ Tư pháp tiếp tục phát huy mạnh mẽ vai trò, đưa ra những nhận định rõ ràng, sắc bén hơn nữa, bảo đảm tính thống nhất và đồng bộ của hệ thống pháp luật.

Bộ GD&ĐT phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an và Bộ Ngoại giao rà soát, thống nhất các nội dung của dự thảo, đặc biệt là các quy định liên quan đến quyền tự chủ học thuật.

Ngoài ra, ông cũng yêu cầu nghiên cứu, phân định và quy định rõ ràng cơ chế tài chính, tài sản, đầu tư phù hợp với tính chất đặc thù của khối cơ sở giáo dục công lập và cơ sở giáo dục tư thục.

Đồng thời, cần nghiên cứu, xây dựng cơ chế khuyến khích, huy động hoặc cho phép các doanh nghiệp, nhà đầu tư, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tham gia tài trợ, đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng giáo dục.

Đối với các cơ sở giáo dục thuộc Bộ Quốc phòng và Bộ Công an, cần rà soát, quy định cụ thể, rõ ràng nội dung nào áp dụng theo quy định của Nghị định này, nội dung nào mang tính đặc thù thực hiện theo quy định của pháp luật về quốc phòng, an ninh.

Liên quan đến Chương trình trọng điểm quốc gia đào tạo tiến sĩ toàn thời gian, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ GD&ĐT khẩn trương rà soát, bảo đảm bám sát các mục tiêu và định hướng đã được quy định cụ thể tại Nghị quyết số 248/2025 của Quốc hội.

Nguyên tắc xuyên suốt là quyền lợi phải đi đôi với trách nhiệm và điều kiện ràng buộc chặt chẽ, không để xảy ra kẽ hở dẫn đến việc trục lợi chính sách.

"Chúng ta cần ban hành một nghị định thực sự mang tính đột phá cho các cơ sở đào tạo, tạo bước đột phá mạnh mẽ trong nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước trong giai đoạn mới", Phó Thủ tướng nêu rõ.

Luân Dũng
#nghị định #đào tạo #giáo dục #Phó Thủ tướng #tự chủ #đầu tư #phát triển nguồn nhân lực

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