Phó phòng chi nhánh ngân hàng chiếm đoạt hơn 17 tỷ đồng để trả nợ vay nóng

TPO - Một phó phòng Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín - Chi nhánh Cam Ranh (gọi tắt Sacombank Cam Ranh, ở TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa) đã có hành vi chiếm đoạt hơn 17 tỷ đồng của ngân hàng này để trả nợ các khoản vay nóng từ bên ngoài xã hội.

Trưởng phòng vay ngoài cho nhân viên trả nợ

Nguồn tin của PV cho biết, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố nhóm cán bộ Sacombank Cam Ranh về tội “tham ô tài sản và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Cụ thể, các bị can bị truy tố đều từng công tác tại Sacombank Cam Ranh gồm Võ Việt Luân (nguyên Phó Giám đốc Sacombank Khánh Hòa, kiêm Trưởng phòng Sacombank Cam Ranh), Nguyễn Thị Thanh Hà (nguyên phó Phòng giao dịch), Ngô Thị Hồng Nhạn (nguyên thủ quỹ), Nguyễn Trà My và Ngô Nữ Hồng Hải (đều nguyên là giao dịch viên Sacombank Cam Ranh).

Ông Luân bị truy tố tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, các bị can còn lại cùng bị truy tố về tội tham ô tài sản.

Kết luận điều tra chỉ rõ, Luân đã thông đồng, cấu kết, che giấu cho Hà làm trái quy định trong hoạt động ngân hàng, sử dụng thông tin tài khoản thanh toán và tài khoản tiền gửi tiết kiệm của khách hàng tại Sacombank Cam Ranh để lập khống hồ sơ, chứng từ rút tiền từ ngân hàng nhằm phục vụ mục đích cá nhân.

Cụ thể, ngày 15/4/2022, Hà chỉ đạo giao dịch viên và thủ quỹ lập chứng từ khống để thực hiện giao dịch nộp tiền mặt vào tài khoản một số khách hàng trong khi không có khách hàng đến giao dịch (thủ quỹ không nhận được tiền mặt) và chi tiền trực tiếp cho khách hàng (các khách hàng này đã cho Hà mượn tiền để phục vụ mục đích cá nhân của Hà và Luân).

Vào cuối ngày, Hà không huy động được đủ số tiền theo các chứng từ đã lập, dẫn đến quỹ tiền mặt bị thâm hụt 6,59 tỉ đồng vào thời điểm kết quỹ. Hà và Nhạn báo cáo cho Luân biết, nhưng Luân không báo cáo cấp trên mà đã chỉ đạo giữ kín việc này để tự xử lý. Sau đó, Hà cho Luân biết số tiền 6,59 tỉ đồng bị thâm hụt có liên quan đến nhóm Công ty Nhật Tùng nên Luân đã liên hệ với ông Nguyễn Công Tùng đi vay mượn bên ngoài để bù vào số tiền thâm hụt.

Vì thế, Luân và Tùng đã thỏa thuận vay tiền của ông Trần Hữu Phúc và vợ chồng ông Phạm Đức Dương với tổng số tiền 6 tỉ đồng, Luân đứng ra ký giấy mượn tiền và ông Tùng có trách nhiệm trả nợ. Đến ngày 18/4/2022, toàn bộ số tiền Luân vay được chuyển cho Hà xử lý, riêng số tiền 590 triệu đồng còn lại thì Hà tự bù trừ vào các giao dịch rút tiền của nhóm khách hàng cho Hà mượn tiền. Trong năm 2022, Hà cùng đồng bọn tiếp tục lập, ký chứng từ khống tất toán hồ sơ tín dụng, thẻ tiết kiệm để chiếm đoạt tiền của Sacombank.

Chiếm đoạt tiền ngân hàng để trả nợ vay nóng

Theo cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa, mặc dù Luân không trực tiếp ký chứng từ khống nhưng với vai trò là Phó Giám đốc chi nhánh kiêm Trưởng phòng giao dịch thì Luân không thực hiện đúng nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, Luân còn yêu cầu Hà huy động tiền để phục vụ cho mục đích cá nhân, dẫn đến thâm hụt quỹ tiền mặt của Sacombank. Toàn bộ sự việc Luân không báo cáo cấp trên, không có biện pháp ngăn chặn mà còn tạo điều kiện cho Hà làm trái quy định, gây thiệt hại nghiêm trọng cho Sacombank với tổng số tiền 17,3 tỷ đồng.

Tại cơ quan điều tra, bị can Hà khai nhận đã sử dụng tổng số tiền hơn 17 tỷ đồng để trả nợ cho các cá nhân trong nhóm 21 khách hàng đã cho Hà mượn tiền để phục vụ cho hoạt động kinh doanh và trả nợ vay của nhóm Nhật Tùng (gồm Công ty Nhật Tùng và các cá nhân có liên quan đến công ty này). Các bị can Nhạn, My, Hải khai nhận thực hiện theo chỉ đạo của Hà, không vì động cơ cá nhân và không được hưởng lợi từ sai phạm của Hà.

Liên quan đến vụ án này, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa còn kiến nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo kiểm tra, thanh tra toàn diện các hoạt động của ngân Sacombank chi nhánh Khánh Hòa. Từ đó, có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục kịp thời những thiếu sót, sai phạm (nếu có), không để nhân viên ngân hàng lợi dụng danh nghĩa ngân hàng để làm trái quy định của pháp luật.