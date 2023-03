Khách hàng tố tiền gửi bị 'bốc hơi' gần 47 tỷ vào khung giờ ngân hàng đã ngừng giao dịch

TPO - Sau khi thông tin Công an tỉnh Khánh Hoà khởi tố 4 cán bộ Phòng giao dịch Sacombank TP. Cam Ranh về tội "Tham ô tài sản" được công bố, một số khách hàng đã gửi đơn tố cáo bị chiếm đoạt số tiền lớn, trong đó có người cho rằng bị rút mất hơn 46,9 tỷ đồng vào khung giờ ngân hàng đã ngừng giao dịch.

Trong số những người phản ánh về việc tiền gửi của họ tại Phòng giao dịch Sacombank TP. Cam Ranh bị "bốc hơi" một cách bất thường có bà Hồ Thị Thùy Dương (SN 1977, phường Cam Phú, TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hoà).

Cụ thể, bà Dương cho biết, tháng 5/2022, bà phát hiện tài khoản bị thiếu hụt tiền nên đề nghị Phòng giao dịch Sacombank TP. Cam Ranh trích lục sao kê từ ngày 1/5/2022 để đối chiếu các giao dịch. Tuy nhiên, các giao dịch này được thực hiện nhưng không có tin nhắn báo biến động của tài khoản về số điện thoại của bà Dương. Khi sao kê, bà Dương phát hiện có 12 giao dịch rút tiền và chuyển khoản, song những khoản giao dịch này bà không hề thực hiện. Tổng số tiền của 12 giao dịch trên tương ứng với số tiền thâm hụt đã được kiểm tra nhiều lần lên tới 46,9 tỷ đồng.

Sao kê của bà Dương tại Phòng giao dịch Sacombank TP. Cam Ranh thể hiện, có 9 giao dịch rút tiền mặt nhưng thời gian thực hiện giao dịch toàn là các khung giờ 18h-21h tối. Đây là điều vô lý, bởi khoảng thời gian này các ngân hàng đều đóng cửa. “Một trong ba giao dịch chuyển khoản trái phép mà tôi phát hiện lên tới 11 tỉ đồng. Việc này cũng không đúng bởi hạn mức cho phép tối đa chuyển khoản của tôi là 10 tỉ đồng”, bà Dương nói.

Trao đổi với PV Tiền Phong về những phản ánh nêu trên, ngày 16/3, một lãnh đạo Ngân hàng thương mại CP Sài Gòn Thương Tín - Chi nhánh Khánh Hoà (gọi tắt Sacombank Khánh Hòa) cho biết: Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu - Bộ Công an đã có phiếu chuyển đơn đến Công an tỉnh Khánh Hòa thụ lý, giải quyết đơn của người dân tố cáo một số cán bộ Phòng giao dịch Sacombank TP. Cam Ranh cấu kết rút tiền trong tài khoản.

“Phía ngân hàng đã nhiều lần làm việc với bà Dương, nhưng không giải quyết được vấn đề. Không phải một mình chị Dương mất tiền ở Phòng giao dịch Cam Ranh mà có nhiều cá nhân khác nữa. Phía ngân hàng muốn giải quyết vụ việc, nhưng vụ án tại Phòng giao dịch Cam Ranh đang được Công an tỉnh Khánh Hòa giải quyết. Ngân hàng cũng đang chờ ý kiến từ phía công an để có hướng giải quyết đối với trường hợp chị Dương”, vị lãnh đạo này thông tin.

Vị lãnh đạo nêu trên cho biết thêm, lãnh đạo Hội sở Sacombank tại TP.HCM đã thi hành kỷ luật cách chức đối với ông Phạm Tấn Minh (Giám đốc Sacombank Khánh Hòa) vì đã có vi phạm liên quan đến việc 4 cán bộ Phòng giao dịch Sacombank TP. Cam Ranh bị khởi tố. Hiện ông Phạm Tấn Minh được bố trí làm chuyên viên tại hệ thống của Sacombank Khánh Hòa.

Như Tiền Phong đã thông tin, tháng 11/2022, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Thanh Hà (47 tuổi, nguyên Phó phòng giao dịch Sacombank TP. Cam Ranh), Ngô Thị Hồng Nhạn (41 tuổi, nguyên thủ quỹ Phòng giao dịch Sacombank TP. Cam Ranh) để điều tra về tội "Tham ô tài sản" theo Khoản 4 Điều 353 Bộ Luật hình sự. Bị khởi tố về cùng tội danh trên còn có Nguyễn Trà My (23 tuổi, nguyên giao dịch viên Phòng giao dịch Sacombank TP. Cam Ranh) và Ngô Nữ Hồng Hải (47 tuổi, nguyên giao dịch viên Phòng giao dịch TP. Sacombank Cam Ranh), nhưng được cho tại ngoại. Các cán bộ phòng giao dịch này bị tình nghi tự ý sử dụng thông tin khách hàng (số tài khoản, số thẻ tiết kiệm) làm hồ sơ tín dụng khống (vay tiền với tài sản đảm bảo là các thẻ tiết kiệm của khách hàng) với mục đích để làm chứng từ khống tất toán và chứng từ khống rút tiền từ thẻ tiết kiệm của khách hàng.