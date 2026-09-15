NÓNG: Đoàn Văn Hậu bị phạt 20 triệu đồng, 'treo giò' 4 trận sau pha phạm lỗi với Doãn Ngọc Tân

TPO - Ban Kỷ luật Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) quyết định phạt Đoàn Văn Hậu 20 triệu đồng, đình chỉ thi đấu 4 trận kế tiếp, sau pha phạm lỗi với Doãn Ngọc Tân tại vòng 2 LPBank V.League 2026/27.

Ảnh: M.D

Chiều 15/9, sau khi xem xét tài liệu và đề nghị của Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF), Ban Kỷ luật VFF ra quyết định xử phạt hậu vệ Đoàn Văn Hậu của CLB Công an Hà Nội sau pha phạm lỗi với Doãn Ngọc Tân tại vòng 2 LPBank V.League 2026/27.

Theo đó, căn cứ khoản 1, Điều 39 Quy định về kỷ luật của VFF, Đoàn Văn Hậu bị phạt 20 triệu đồng, đồng thời đình chỉ thi đấu 4 trận kế tiếp do VFF tổ chức.

Vụ việc xảy ra trong trận Công an Hà Nội gặp Thể Công - Viettel trên sân Hàng Đẫy tối 10/9. Phút 68, Văn Hậu có pha vào bóng bằng gầm giày trúng chân Doãn Ngọc Tân. Trọng tài Ngô Duy Lân ban đầu rút thẻ vàng, sau đó tham khảo VAR và chuyển thành thẻ đỏ trực tiếp đối với hậu vệ Công an Hà Nội.

Ảnh: M.D

Dù thi đấu thiếu người, Công an Hà Nội vẫn giành chiến thắng 1-0 nhờ bàn đánh đầu của Stefan Mauk ở phút 90+3. Sau trận, HLV Alexandre Polking thừa nhận tấm thẻ đỏ của Văn Hậu đã khiến đội bóng gặp thêm khó khăn.

Pha phạm lỗi của Văn Hậu gây nhiều phản ứng trong dư luận. Không ít người hâm mộ đề nghị Ban Kỷ luật VFF có hình thức xử lý bổ sung nhằm bảo vệ cầu thủ và hạn chế những tình huống vào bóng nguy hiểm.

Cũng trong cuộc họp chiều 15/9, Ban Kỷ luật VFF quyết định phạt Ezequiel Santos Da Silva của CLB Nam Định 15 triệu đồng, đình chỉ thi đấu 3 trận kế tiếp do VFF tổ chức. Án phạt này cũng căn cứ khoản 1, Điều 39.

Trước đó, ở phút 48 trận gặp Đà Nẵng, ngoại binh mang áo số 8 của Nam Định có hành vi giẫm vào vùng bụng Việt Hoàng khi cầu thủ đối phương đã nằm sân. Trọng tài rút thẻ đỏ sau khi xem lại tình huống qua VAR. Ban tổ chức giải sau đó đề nghị Ban Kỷ luật xem xét xử lý tăng nặng đối với Santos Da Silva.