‘Nóng’ cuộc đua khuyến mãi cuối năm

TPO - Dù Black Friday đã qua, thị trường bán lẻ TPHCM vẫn duy trì không khí mua sắm sôi động khi hàng loạt doanh nghiệp tiếp tục tung chương trình giảm giá, ưu đãi.

Sức mua lan rộng nhiều ngành hàng

Tại các trung tâm thương mại và tuyến phố thời trang ở phường Sài Gòn, phường Bến Thành, phường An Nhơn (TPHCM)…, hoạt động mua sắm vẫn khá nhộn nhịp sau Black Friday. Nhiều cửa hàng thời trang, giày dép, túi xách liên tục triển khai các chương trình giảm giá nhằm thu hút khách hàng trong giai đoạn cao điểm cuối năm.

Các chương trình khuyến mãi vẫn kéo dài dù đã qua ngày Black Friday

Khuyến mãi cuối năm không còn giới hạn ở những mặt hàng phục vụ nhu cầu mua sắm truyền thống. Mức ưu đãi phổ biến tại các cửa hàng hiện dao động 30-70%, một số thương hiệu áp dụng chương trình đồng giá, mua 1 tặng 1 hoặc giảm đến 80%.

Ở lĩnh vực ăn uống, nhiều chuỗi cà phê, cửa hàng bánh triển khai ưu đãi giảm giá đến 50%, đồng giá sản phẩm, mua hai tặng một hoặc tặng voucher. Một số chương trình được kéo dài đến hết tháng 11 để tận dụng nhu cầu gặp gỡ, ăn uống của khách hàng vào dịp cuối tuần.

Hàng ăn, quán cà phê cũng có nhiều chương trình ưu đãi hút khách

Có đơn vị áp dụng đồng giá 25.000 đồng đối với một số loại bánh tươi, tặng voucher 50.000 đồng cho khách mua bánh lạnh, bánh bông lan với hóa đơn từ 100.000 đồng. Một thương hiệu cà phê còn tặng thêm một ly bạc xỉu cỡ nhỏ khi khách đặt thức uống qua ứng dụng, theo điều kiện chương trình.

Chị Gia Hân (25 tuổi, ngụ phường Gia Định) cho biết: “Trước đây khi nhắc đến mùa giảm giá, tôi thường nghĩ đến quần áo, giày dép. Tuy nhiên, năm nay nhiều hàng quán cũng tung khuyến mãi nên tôi cùng các bạn kết hợp mua sắm và ăn uống, gọi thêm món khi được hưởng ưu đãi”.

Nhiều mặt hàng mỹ phẩm mua 1 tặng 1

Các cơ sở làm đẹp cũng tranh thủ thời điểm này để đón đầu nhu cầu chăm sóc sắc đẹp trước mùa lễ hội cuối năm. Nhiều spa, tiệm nail, salon tóc giảm giá dịch vụ đến 70%, tặng thêm liệu trình hoặc áp dụng ưu đãi khi khách hàng sử dụng kết hợp nhiều dịch vụ. “Tận dụng các chương trình giảm giá ở salon tóc, tôi làm luôn combo cắt – uốn – nhuộm để đón Tết. Tổng chi phí chỉ hết khoảng 2,5 triệu đồng, được giảm gần 300.000 đồng so với ngày thường” – chị Minh Trang (ngụ phường Phú Định) hào hứng nói.

Theo đại diện ACFC, đơn vị thuộc Tập đoàn IPPG, sức mua thời gian gần đây khá tốt, lượng khách và đơn hàng tại các nhãn hàng thời trang quốc tế tăng đáng kể. Các trung tâm thương mại như Vincom, AEON, Vạn Hạnh Mall cũng ghi nhận lượng khách tăng so với ngày thường, tập trung ở nhóm thời trang, hàng tiêu dùng và mỹ phẩm. Theo ước tính của các đơn vị, sức mua trong vài tuần gần đây tăng khoảng 10-20%.

Thị trường bán lẻ tăng tốc kích cầu

Sức nóng của thị trường khuyến mãi cuối năm được dự báo còn kéo dài khi TPHCM triển khai hàng loạt chương trình kích cầu với quy mô lớn. Ông Nguyễn Minh Hùng, Phó trưởng phòng Quản lý thương mại Sở Công Thương TPHCM cho biết, trong quý IV/2026, dự kiến có khoảng 90.000 chương trình khuyến mãi giảm giá, tặng quà và 61 chương trình khuyến mãi may rủi được các doanh nghiệp thực hiện trên địa bàn.

Siêu thị cũng tăng tốc khuyến mãi, khách mua tấp nập cuối tuần

Riêng chương trình khuyến mãi tập trung “Vibrant HCMC - Shopping Season 2026” kéo dài đến ngày 5/2/2027 (29 Tết), thu hút khoảng 5.200 doanh nghiệp tham gia. Trong khuôn khổ chương trình kích cầu kinh tế TPHCM, hoạt động mua sắm được kết nối với 36 sự kiện văn hóa, du lịch, thể thao, mua sắm, 38 hội chợ, triển lãm và 16 kênh livestream bán hàng.

Trong tháng 12, Sở Công Thương dự kiến tổ chức năm cụm không gian trải nghiệm mua sắm, mỗi cụm kéo dài bảy ngày, với các hoạt động phát voucher, giới thiệu ưu đãi và giao lưu với người tiêu dùng.

Quy mô kích cầu lớn diễn ra trong bối cảnh doanh thu bán lẻ và thương mại điện tử được kỳ vọng tăng trưởng mạnh vào những tháng cuối năm. Theo Sở Công Thương TPHCM, ước tính doanh thu quý IV/2026 tại 12 hệ thống bán lẻ, điện máy và hai sàn thương mại điện tử lớn đạt khoảng 97.115 tỷ đồng, tăng 38,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, nhóm siêu thị, đại siêu thị và cửa hàng tiện lợi dự kiến tăng 17,3%; nhóm điện máy, điện thoại, công nghệ tăng 29,1%; thương mại điện tử tăng 47,8%.

Các chương trình kích cầu cuối năm góp phần vào việc TPHCM tăng trưởng hai con số

Để người tiêu dùng dễ tiếp cận các chương trình ưu đãi, TPHCM đặt mục tiêu triển khai tối thiểu 10.000 điểm chạm QR tại các địa điểm công cộng, chung cư, tòa nhà văn phòng, trung tâm thương mại… cùng 5.000 điểm chạm ưu đãi tại siêu thị và cửa hàng tiện lợi trong tháng 12.

Thay vì phải tìm kiếm khuyến mãi trên từng kênh của doanh nghiệp, người dân có thể quét một mã QR thống nhất để tra cứu bản đồ các điểm bán có ưu đãi gần nhất, tìm hiểu chương trình giảm giá và tiếp cận các ưu đãi liên kết giữa nhà bán lẻ, ngân hàng, đơn vị thanh toán.

Theo kế hoạch, mã QR sẽ được bố trí tại 14 ga metro số 1, các đầu mối giao thông như sân bay, bến xe, nhà chờ xe buýt, cũng như tại lối vào và quầy thu ngân của các siêu thị, cửa hàng tiện lợi. TPHCM đồng thời quảng bá các chương trình ưu đãi qua tin nhắn SMS, tập trung vào những thời điểm mua sắm cao điểm như ngày 12/12, Giáng sinh và chào năm mới 2027.