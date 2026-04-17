Nhiều khu chung cư Hà Nội đỏ mắt chờ 'sổ hồng'

Đình Phong
TPO - Không chỉ tại khu chung cư HH Linh Đàm (phường Hoàng Liệt), trên địa bàn TP Hà Nội có đến hàng chục toà chung cư khác với hàng chục nghìn căn hộ chưa được cấp sổ hồng do chủ đầu tư vướng sai phạm.

Theo ghi nhận, các căn hộ sai phạm do vướng mắc về quy hoạch hoặc chưa hoàn thiện thủ tục pháp lý chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Nhiều dự án xây sai phép so với quy hoạch và thiết kế, chủ đầu tư tự ý tăng số tầng, chia nhỏ căn hộ hoặc chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính.

Ngoài các chung cư HH Linh Đàm, VP3, VP5, VP6… trên địa bàn phường Hoàng Liệt chưa được cấp sổ, có thể kể đến dự án khu văn phòng dịch vụ và nhà ở Việt Đức Complex (số 164 đường Khuất Duy Tiến) do Công ty CP Đầu tư Sông Đà-Việt Đức, Công ty cổ phần tập đoàn xây dựng và thiết bị công nghiệp, Công ty cổ phần kinh doanh vật tư và xây dựng làm chủ đầu tư. Dự án này có tổng số 704 căn hộ.

Hay tại chung cư Discovery Complex ở 302 Cầu Giấy, hàng trăm người dân đã nhận về ở gần 8 năm qua nhưng cũng chưa được cấp sổ đỏ.

tp-bang-ron-doi-so.jpg
Cư dân chung cư Discovery Complex ở 302 Cầu Giấy từng nhiều lần băng rôn đòi sổ hồng.

Theo cư dân chung cư Discovery Complex, họ đã nhận bàn giao nhà từ năm 2018, tuy nhiên sau 8 năm về ở các căn hộ vẫn chưa được cấp sổ hồng.

“Tính đến thời điểm hiện tại, đã có hơn 500 căn hộ được bàn giao và chuyển vào sinh sống thường xuyên với số dân cư lên đến khoảng 2.000 người nhưng các hộ chưa được cấp "sổ đỏ" đã đẩy cư dân vào tình trạng ở “chui” trong chính căn hộ của mình”, một cư dân chung cư Discovery Complex bức xúc.

Cũng về ở 8 năm qua, cư dân tại chung cư Athena Complex Xuân Phương do Công ty TNHH Phát triển đô thị và xây dựng 379 làm chủ đầu tư cũng chưa được cấp sổ hồng.

Anh Phạm Yên – cư dân Athena Complex Xuân Phương cho biết, từ năm 2018, chủ đầu tư bàn giao căn hộ cho hàng trăm hộ dân về ở. Tuy nhiên đã 8 năm trôi qua, chủ đầu tư là Công ty 379 vẫn chưa bàn giao sổ hồng cho cư dân, dù hầu hết cư dân đã nộp hồ sơ và chi phí cấp sổ.

“Theo quy định, sau 90 ngày kể từ khi nhận bàn giao căn hộ chủ đầu tư sẽ hoàn thành việc cấp sổ cho cư dân. Tuy nhiên, đến nay chúng tôi đã về ở được 8 năm nhưng chủ đầu tư vẫn chưa bàn giao được sổ hồng cho người dân sau nhiều lần thất hứa”, anh Yên nói.

Tương tự, chung cư Hòa Bình Green City (505 Minh Khai, quận Hai Bà Trưng) do Công ty TNHH Hòa Bình làm chủ đầu tư đã bắt đầu bàn giao cho cư dân về ở từ năm 2014. Dự án được thiết kế với 2 tòa tháp cao 27 tầng. Tuy nhiên, sau hơn chục năm về ở, cư dân tại đây hiện vẫn chưa được chủ đầu tư bàn giao sổ hồng. Tại dự án này, người dân cũng nhiều lần băng rôn đòi sổ đỏ.

Tình trạng cư dân bị “treo” sổ diễn ra tại dự án New Horizon City tại 87 Lĩnh Nam với hơn 1.000 căn; chung cư CT6 Kiến Hưng có gần 500 căn, chung cư 79 Thanh Đàm gần 400 căn, chung cư 16B Nguyễn Thái Học hơn 380 căn;…

Việc nhiều chung cư không được cấp sổ hồng đang ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống cư dân. Theo ý kiến của giới chuyên gia, khách hàng mua nhà chịu nhiều thua thiệt, trách nhiệm thuộc về chủ đầu tư và cơ quan chức năng trong giải quyết vụ việc. Được biết Bộ Nông nghiệp (trước đây là Bộ Tài nguyên Môi trường), thành phố Hà Nội đã có nhiều chỉ đạo nhằm khắc phục tình trạng này theo hướng tách việc xử lý vi phạm và quyền lợi của người mua nhà. Tuy nhiên, việc triển khai các quy định tại địa phương còn không ít hạn chế gây nhiều bức xúc cho người dân.

Đình Phong
