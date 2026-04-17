Vì sao nhà phố đa công năng đang hút mạnh dòng tiền năm 2026?

Khi bài toán bất động sản không còn dừng lại ở an cư mà chuyển sang hiệu suất vốn, nhà phố đa công năng đang dần thay thế vị trí của các sản phẩm truyền thống. Một căn nhà không chỉ để ở, mà còn phải tự “làm việc” - vừa sinh lời ổn định, vừa gia tăng giá trị theo thời gian.

Bài toán sử dụng vốn và nhu cầu tài sản đa công năng

Anh Quang - chủ một thương hiệu vật liệu xây dựng nội đô - từng định mua căn duplex 150m² trung tâm cho gia đình 4 người. Tuy nhiên, khi đặt bài toán tài chính trong tổng thể nhu cầu vừa ở vừa kinh doanh, anh nhận ra phương án này chưa thực sự phù hợp: phần lớn dòng vốn sẽ “neo” vào một tài sản thuần để ở, trong khi chi phí thuê mặt bằng phục vụ hoạt động kinh doanh vẫn liên tục gia tăng. Cùng khoảng vốn, anh chọn căn nhà phố 75m² cách trung tâm 30 phút. Tầng 1-2 kinh doanh trực tiếp, các tầng trên vừa ở vừa làm văn phòng. Ngôi nhà không còn là gánh nặng mà trở thành “cỗ máy” tạo dòng tiền hỗ trợ buôn bán lâu dài.

Chị Hạnh, chủ nhà phố nội đô lâu năm, cũng đang tái cấu trúc tài sản. Căn nhà cũ của chị có giá đất 500-600 triệu đồng/m², tổng giá trị hàng chục tỷ, nhưng hiệu quả khai thác kém do mặt tiền chưa tối ưu và giao thông thường xuyên ùn tắc. “Tôi đang cân nhắc bán nhà cũ để chuyển sang các phố mới có quy hoạch đồng bộ, bám theo các trục đường lớn đang xây dựng của Hà Nội để khai thác kinh doanh”, chị Hạnh nói.

Điểm chung trong quyết định của anh Quang và chị Hạnh là sự chuyển dịch rõ nét trong tư duy tài sản: BĐS cần được “kích hoạt” để tạo ra dòng tiền thực tế, thay vì nằm yên chờ tăng giá. Trong bối cảnh đó, nhà phố đa công năng tại các khu đô thị được quy hoạch bài bản trở thành lời giải hợp lý, vừa giải quyết nhu cầu an cư vừa mở ra không gian kinh doanh và tích lũy tài sản bền vững.

Theo các chuyên gia, khi được khai thác hiệu quả, nhà phố không chỉ là giải pháp tối ưu dòng tiền, mà còn giúp tài sản có khả năng chống chịu tốt hơn trước biến động thị trường

Tâm điểm phía Tây: Nhà phố đa công năng Noble Palace Tay Thang Long WorldHotels Residences hút mạnh dòng tiền

Tại Noble Palace Tay Thang Long WorldHotels Residences, bài toán “một tài sản - nhiều công năng” được cụ thể hóa bằng hai dòng sản phẩm chủ lực: Grand Shophouse 5 tầng và Elegant Shophouse 4 tầng. Với mức giá từ khoảng 70 triệu/m² sàn xây dựng, các căn nhà phố diện tích 75m² và 100m² đang thu hút đồng thời nhu cầu ở thực lẫn đầu tư, nhờ khả năng khai thác linh hoạt.

Đây là dự án hàng hiệu thấp tầng hiếm hoi ở khu Tây Hà Nội đang được triển khai thi công đồng loạt gần 2.500 căn, dự kiến bàn giao từ Quý 2/2026

Theo ghi nhận thực tế từ thị trường, các gia đình trẻ quy mô 3 - 5 người thường lựa chọn nhà phố 4 tầng diện tích 75m², với mục tiêu vừa ở, vừa kinh doanh. Hai tầng dưới có thể vận hành các mô hình tinh gọn như cửa hàng, studio, văn phòng nhỏ hoặc dịch vụ cá nhân; các tầng trên dành cho sinh hoạt, làm việc tại nhà. Giá trị cốt lõi của mô hình này nằm ở khả năng chuyển đổi công năng theo nhu cầu: khi kinh doanh thuận lợi, không gian được mở rộng khai thác mà vẫn đảm bảo mục đích an cư, giúp tài sản luôn thích ứng với nhu cầu thực tế và tối ưu dòng tiền.

Nhà phố mặt tiền rộng, trần cao thoáng, phù hợp với nhiều mô hình kinh doanh

Trong khi đó, các gia đình đa thế hệ thường chọn nhà phố 5 tầng diện tích 100m² mở ra biên độ vận hành rộng hơn. Không gian được tổ chức theo trục tách biệt: tầng dưới dành cho kinh doanh quy mô vừa như showroom, văn phòng đại diện hoặc dịch vụ trải nghiệm; các tầng giữa có thể cho thuê làm văn phòng hoặc căn hộ dịch vụ; 2 tầng trên cùng đảm bảo không gian sinh hoạt riêng tư cho gia đình.

Không gian các tầng trên trở thành nơi an cư lý tưởng

Xét trên phương diện đầu tư, dự án sở hữu lợi thế vị trí khi nằm kế cận đại lộ Tây Thăng Long, kết nối trực tiếp giữa vành đai 3,5 và vành đai 4, có trục xuyên tâm là đường nối đường Hoàng Quốc Việt kéo dài. Khi hạ tầng hoàn thiện, thời gian di chuyển rút ngắn đáng kể: khoảng 10 phút tới cầu Thượng Cát, cầu Hồng Hà; 15 phút đến khu Tây Hồ Tây; 20 phút tới Mỹ Đình và Trung tâm Hội nghị Quốc gia; 25 phút về khu vực Phố Cổ - Hoàn Kiếm và khoảng 30 phút tới sân bay Nội Bài. Vị trí này không chỉ gia tăng khả năng kết nối mà còn tạo điều kiện hình thành dòng khách liên khu vực - yếu tố then chốt đối với bất động sản khai thác kinh doanh.