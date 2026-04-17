Nguồn cung căn hộ khu Nam TP.HCM tiếp tục thu hẹp trong chu kỳ mới

Trong chu kỳ mới, thị trường khu Nam TP.HCM đang bước vào giai đoạn sàng lọc rõ nét, khi đặt trọng tâm vào các sản phẩm hội tụ đầy đủ yếu tố pháp lý, quy hoạch, tiến độ và giá trị sử dụng thực.

Khải Hoàn Prime hội tụ lợi thế trong giai đoạn thị trường chọn lọc

Theo báo cáo mới nhất của JLL Việt Nam, trong quý I/2026, thị trường căn hộ cao cấp TP.HCM ghi nhận khoảng 1.338 căn hộ mới được tung ra, nhưng tập trung chủ yếu tại khu Đông, trong khi nguồn cung tại khu Nam vẫn duy trì ở mức hạn chế.

Có thể thấy, trong những năm qua, nguồn cung căn hộ tại khu Nam TP.HCM liên tục thiếu hụt, đặc biệt ở phân khúc căn hộ ven sông. Dù lượng tìm kiếm luôn duy trì ở mức cao, tăng hơn 40%, nguồn cung sơ cấp lại rất hạn chế. Trong bối cảnh quỹ đất ven sông ngày càng thu hẹp, những dự án sở hữu tầm nhìn hướng thủy đắt giá dần trở thành “phiên bản giới hạn”, thu hút sự quan tâm lớn từ thị trường.

Song song đó, hành vi người mua nhà trên thị trường đang có sự chuyển dịch rõ nét, đặc biệt trong phân khúc căn hộ cao cấp và hạng sang. Nếu trước đây yếu tố giá và vị trí đóng vai trò chi phối, thì nay người mua ngày càng đề cao các tiêu chuẩn toàn diện hơn.

Theo CBRE Vietnam, người mua sẵn sàng trả mức giá cao hơn cho những dự án đáp ứng các tiêu chí về phát triển bền vững, chất lượng xây dựng và trải nghiệm sống cá nhân hóa. Với nhà đầu tư, chiến lược cũng dần thay đổi khi ưu tiên khả năng khai thác dòng tiền ổn định thay vì phụ thuộc vào biên độ tăng giá ngắn hạn.

Sự chuyển dịch này cùng với nguồn cung hạn chế đã đưa thị trường căn hộ khu Nam bước vào giai đoạn sàng lọc theo chiều sâu. Theo đó, chỉ những dự án thực sự hội tụ đủ các yếu tố như vị trí tốt, quy hoạch bài bản, đảm bảo chuẩn sống xanh và giá trị sử dụng thực tế ngày càng trở nên nổi bật hơn bao giờ hết.

Tọa lạc tại mặt tiền Lê Văn Lương, liền kề Phú Mỹ Hưng, Khải Hoàn Prime góp phần giải tỏa “cơn khát” căn hộ ven sông đang ngày càng thu hẹp tại khu Nam. Định hình theo mô hình resort compound ven sông hiếm có, Khải Hoàn Prime kiến tạo một đặc quyền sống nghỉ dưỡng khác biệt giữa lòng đô thị. Với mật độ xây dựng chỉ 21%, gần 80% diện tích được dành cho mảng xanh và mặt nước, hình thành nên một “vịnh xanh” biệt lập – nơi cân bằng hài hòa giữa thiên nhiên và nhịp sống hiện đại.

Hơn 25 tiện ích all-in-one đẳng cấp như hồ bơi muối khoáng trị liệu, clubhouse quy mô 3.000m², đường dạo bộ ven sông, luxury coffee, spa, khu vui chơi trẻ em,… không chỉ hoàn thiện trải nghiệm sống trọn vẹn, mà còn kiến tạo môi trường sống trong lành, phù hợp với nhiều thế hệ cư dân.

Không chỉ gói gọn trong những đặc quyền nội khu, Khải Hoàn Prime còn sở hữu khả năng kết nối không giới hạn nhờ hưởng lợi trực tiếp từ mạng lưới hạ tầng trọng điểm đang tăng tốc về đích.

Sự hiện diện của các dự án quy mô lớn như nút giao Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ, cầu đường Nguyễn Khoái, cầu Bình Khánh, cầu Phước Khánh, cao tốc Bến Lức - Long Thành, cầu Cần Giờ, metro số 4,... không chỉ tháo gỡ mọi rào cản giao thông mà còn rút ngắn tối đa thời gian di chuyển từ dự án đến trung tâm thành phố cùng các khu vực lân cận.

Tại Khải Hoàn Prime, 90% căn hộ đều sở hữu tầm nhìn hướng sông khoáng đạt và đẳng cấp

Ngoài ra, hệ tiện ích ngoại khu chuẩn quốc tế hiện hữu xung quanh như bệnh viện Pháp Việt, bệnh viện Tim Tâm Đức, SC Vivo City, Crescent Mall, Lotte Mart, cùng 6 trường đại học lớn xung quanh như ĐH RMIT, ĐH Tôn Đức Thắng,… tạo nên một hệ sinh thái sống hoàn chỉnh, đưa Khải Hoàn Prime trở thành lựa chọn hàng đầu cho các gia đình đa thế hệ, khi mọi nhu cầu thiết yếu được đáp ứng trọn vẹn.

Đặc biệt, dự án còn ghi điểm nhờ pháp lý hoàn chỉnh, đủ điều kiện ký HĐMB. Với tiến độ thi công khẩn trương lên đến tầng 21, dự án hướng tới cột mốc bàn giao đúng hạn vào quý 1/2027.

Tận dụng lợi thế từ quỹ đất ven sông ngày càng hữu hạn cùng động lực hạ tầng khu Nam đang dần hoàn thiện, Khải Hoàn Prime được xem là một trong những dự án đáng lựa chọn trong chu kỳ thị trường 2026. Sự kết hợp giữa vị trí, quy hoạch và tiến độ triển khai là những yếu tố góp phần định hình giá trị của dự án, không chỉ đáp ứng kỳ vọng về tổ ấm trọn tiện nghi giữa thiên nhiên sinh thái mà còn mở ra tiềm năng gia tăng giá trị hấp dẫn theo thời gian.