Văn Phú tổ chức triển lãm bất động sản 'Muôn vị nhân sinh' tại TPHCM

Tối 16/4, triển lãm nghệ thuật đa tầng thị giác “Muôn vị nhân sinh” được tổ chức bởi thương hiệu bất động sản Văn Phú chính thức khai màn bằng một buổi Private Opening quy tụ nhiều nghệ sĩ và KOLs trong lĩnh vực văn hóa - sáng tạo - bất động sản như vợ chồng Hoa hậu Khánh Vân – nhiếp ảnh gia Nguyễn Long, vợ chồng ca sĩ Đăng Khôi – Thủy Anh, Hoa hậu Kỳ Duyên, Hoa hậu Thiên Ân. Sau đêm mở màn, triển lãm sẽ mở cửa tự do cho công chúng từ ngày 17 đến 19/4 tại Thủ Thiêm Riverstage, TP. HCM.

Trong bối cảnh các không gian trưng bày ngày càng thiên về trải nghiệm, “Muôn vị nhân sinh” chọn cách đặt lại câu hỏi về “tổ ấm” trong đời sống Sài Gòn — nơi nhịp sống luôn chuyển động và khái niệm “nhà” không ngừng thay đổi. Giữa một thành phố của những cuộc đến – đi, triển lãm gợi mở: điều gì thực sự khiến một nơi ở trở thành chốn để thuộc về, khi các thước đo vật lý ngày càng chi phối cách con người định nghĩa “nhà”.

Không đưa ra lời giải trực diện, triển lãm được xây dựng như một hành trình cảm xúc, nơi mỗi người tự đối diện với những lựa chọn rất cá nhân. “Tổ ấm” vì thế không còn là một khái niệm cố định, mà là cảm giác thuộc về — được định hình khác nhau qua từng trải nghiệm, và tiếp tục được nối dài qua câu hỏi “tổ ấm đáng giá bao nhiêu”.

Toàn bộ triển lãm được chia thành ba không gian, tương ứng với ba cách tiếp cận: tương tác, đắm chìm và cá nhân hoá. Các không gian này không tách rời mà được sắp xếp theo trình tự, tạo thành một dòng trải nghiệm mạch lạc.

Mở đầu là không gian mapping tương tác, nơi người tham gia trực tiếp bước vào hành trình “vị nhân sinh” của Văn Phú. Thay vì đứng ngoài quan sát, khán giả trở thành một phần của tác phẩm khi chuyển động cơ thể tác động đến ánh sáng và hình ảnh xung quanh. Đây là hình thức triển lãm đang phổ biến trong nghệ thuật đương đại quốc tế, nhưng vẫn còn tương đối mới với số đông công chúng trong nước. Việc đặt nó ở vị trí mở đầu giúp phá vỡ tâm thế “đi xem triển lãm” quen thuộc, đưa người tham gia nhập cuộc ngay từ những bước đầu tiên.

Khu vực trung tâm – cũng là điểm cao trào của toàn bộ triển lãm – được thiết kế như một immersive room, nơi các lớp trải nghiệm thị giác, âm thanh và công nghệ được sắp đặt có chủ ý đưa người tham gia đi sâu hơn vào câu hỏi “Tổ ấm đáng giá bao nhiêu”. Tại đây, bộ ảnh “Saigon 365” của Nguyễn Thanh Tùng và Bill Nguyễn mở ra những lát cắt rất đời thường của Sài Gòn, nơi “nhà” không còn là một không gian cố định mà có thể hiện diện trong một khoảnh khắc, một góc phố hay một cảm giác thoáng qua.

Trên nền chất liệu hiện thực đó, các thực hành nghệ thuật kết hợp công nghệ từ Fustic.Studio, những thử nghiệm visual art của nhóm nghệ sĩ 01A và không gian âm thanh đô thị do ca nhạc sĩ Vinh Khuất thực hiện tiếp tục mở rộng trải nghiệm theo hướng đa giác quan. Hình ảnh, chuyển động và âm thanh không tách rời mà hòa vào nhau, tạo nên một không gian nơi người xem không chỉ quan sát mà dần bị cuốn vào, trở thành một phần của câu chuyện.

Điểm nổi bật của khu vực này là không gian trình diễn nhập vai “Tổ ấm đáng giá bao nhiêu”. Vở diễn xoá nhoà ranh giới giữa sân khấu và đời sống. Người tham gia không còn đứng ngoài để “xem” một chiều, mà trực tiếp bước vào dòng chảy cảm xúc, tương tác và đưa ra lựa chọn của riêng mình trong từng câu chuyện cuộc đời. Với ba suất diễn mỗi ngày, trải nghiệm nhập vai này trở thành điểm nhấn giúp câu hỏi về “tổ ấm” không chỉ được nhìn thấy, mà còn được cảm nhận một cách trọn vẹn hơn.

Sau chuỗi trải nghiệm thị giác và cảm xúc, khu vực ngoài trời đóng vai trò “hạ nhịp”, nơi khách tham quan có thể tạo một tờ báo mini về chính mình qua khảo sát kết hợp photobooth, hoặc tham gia các workshop thủ công. Không mang nặng tính hàn lâm, các hoạt động này giúp người tham gia chạm vào chủ đề theo cách trực tiếp hơn — nhìn lại chính mình thay vì tiếp tục quan sát câu chuyện của người khác.

Diễn ra trong ba ngày từ 17 đến 19/4 tại Thủ Thiêm, “Muôn vị nhân sinh” mở cửa tự do cho công chúng, mang đến một hành trình trải nghiệm đa giác quan, nơi người tham gia không chỉ quan sát mà trực tiếp bước vào dòng chảy của tác phẩm.

Đây cũng là một trong những hoạt động điểm nhấn của Văn Phú trong chiến lược tiếp cận thị trường bất động sản TP.HCM, thông qua cách lựa chọn một điểm chạm giàu tính trải nghiệm để mở ra đối thoại với người trẻ đô thị. Không đi theo lối giới thiệu dự án truyền thống, triển lãm trở thành cách doanh nghiệp kể câu chuyện của mình — bắt đầu từ con người, từ nhu cầu về một nơi để thuộc về, trước khi nói đến không gian sống.

Việc lựa chọn chủ đề “tổ ấm” và đặt trong bối cảnh Sài Gòn vì thế không chỉ mang ý nghĩa nghệ thuật, mà còn phản ánh cách triết lý “vị nhân sinh” của Văn Phú được tiếp nối khi bước vào một thị trường năng động và nhiều lớp nhu cầu. Từ triển lãm, cách tiếp cận này dần được mở rộng sang hành trình phát triển các sản phẩm bất động sản — nơi giá trị không chỉ được đo bằng yếu tố vật chất, mà bằng trải nghiệm sống và sự gắn kết với con người.

Với thời gian tổ chức ngắn và số lượng trải nghiệm giới hạn theo từng khung giờ, triển lãm được kỳ vọng sẽ trở thành một điểm hẹn đáng chú ý trong tháng 4 — không chỉ để xem, mà để chạm, tương tác và tự mình khám phá câu trả lời cho câu hỏi “tổ ấm đáng giá bao nhiêu”.