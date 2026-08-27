Người Đà Nẵng ăn mừng xuyên đêm

TPO - Ngay sau khi đội tuyển Việt Nam đánh bại Thái Lan sau hai lượt trận chung kết, giành chức vô địch AFF Cup 2026, hàng nghìn người dân, cổ động viên tại Đà Nẵng đã đổ ra đường, mang theo cờ Tổ quốc, hô vang “Việt Nam vô địch”.