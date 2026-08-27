Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Người Đà Nẵng ăn mừng xuyên đêm

Duy Quốc

TPO - Ngay sau khi đội tuyển Việt Nam đánh bại Thái Lan sau hai lượt trận chung kết, giành chức vô địch AFF Cup 2026, hàng nghìn người dân, cổ động viên tại Đà Nẵng đã đổ ra đường, mang theo cờ Tổ quốc, hô vang “Việt Nam vô địch”.

Người dân Đà Nẵng vui như mở hội sau chiến thắng. Video: Duy Quốc.
tp-baovntl-12.jpg
Tiếng còi mãn cuộc vang lên cũng là lúc không khí tại các tuyến phố Đà Nẵng bùng nổ. Từ các quán cà phê, nhà hàng và điểm xem bóng đá, hàng nghìn cổ động viên đổ ra đường, mang theo cờ đỏ sao vàng, băng rôn, kèn để ăn mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Duy Quốc.
tp-baovntl-3.jpg
tp-baovntl-7.jpg
Tại các tuyến đường trung tâm thành phố, dòng người và xe máy nối dài. Nhiều người khoác trên mình chiếc áo cờ đỏ sao vàng, trên tay cầm quốc kỳ, liên tục hô vang “Việt Nam vô địch”.
tp-baovntl-21.jpg
tp-baovntl-22.jpg
tp-baovntl-20.jpg
tp-baovntl-19.jpg
Không khí ăn mừng diễn ra sôi động tại khu vực trung tâm. Các nhóm cổ động viên vừa di chuyển vừa hát, hô khẩu hiệu và vẫy cờ. Nhiều gia đình, nhóm bạn trẻ cũng xuống phố để hòa chung niềm vui chiến thắng.
tp-baovntl111.jpg
Chị Nguyễn Thư Trang - một cổ động viên - chia sẻ: “Chiến thắng này quá tuyệt vời. Chúng tôi đã chờ đợi khoảnh khắc này từ trước trận và ngay khi Việt Nam vô địch, mọi người cùng nhau xuống đường để ăn mừng”.
tp-baovntl-8.jpg
tp-baovntl111-2.jpg
Không chỉ người hâm mộ Việt Nam, nhiều du khách có mặt tại Đà Nẵng cũng hòa vào không khí náo nhiệt. Các tuyến phố trở thành điểm giao lưu, chụp ảnh và chia sẻ niềm vui của người dân.
tp-baovntl-24.jpg
tp-baovntl-17.jpg
tp-baovntl-4.jpg
tp-baovntl-5.jpg
Đông đảo bạn trẻ xuyên đêm xuống đường “đi bão”.
tp-baovntl-14.jpg
Dòng người ăn mừng kéo dài trong đêm. Cờ Tổ quốc tung bay, tiếng kèn và tiếng hô “Việt Nam vô địch” vang lên giữa phố, tạo nên không khí sôi động sau chiến thắng trước Thái Lan.
tp-baovntl-2.jpg
tp-baovntl-6.jpg
Chiến thắng của đội tuyển Việt Nam không chỉ mang về chức vô địch AFF Cup 2026 mà còn tạo nên những khoảnh khắc đáng nhớ đối với người hâm mộ. Tại Đà Nẵng, đêm mừng chiến thắng trở thành một ngày hội bóng đá, với sắc đỏ phủ kín nhiều tuyến phố.
Duy Quốc
#AFF Cup 2026 #Việt Nam #Thái Lan #Đà Nẵng #chiến thắng #bóng đá #cổ động viên ăn mừng #sôi động #người dân đổ ra đường #Việt Nam chiến thắng

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe