Người Đà Nẵng ăn mừng xuyên đêm

TPO - Ngay sau khi đội tuyển Việt Nam đánh bại Thái Lan sau hai lượt trận chung kết, giành chức vô địch AFF Cup 2026, hàng nghìn người dân, cổ động viên tại Đà Nẵng đã đổ ra đường, mang theo cờ Tổ quốc, hô vang “Việt Nam vô địch”.
Tại các tuyến đường trung tâm thành phố, dòng người và xe máy nối dài. Nhiều người khoác trên mình chiếc áo cờ đỏ sao vàng, trên tay cầm quốc kỳ, liên tục hô vang “Việt Nam vô địch”.
Không khí ăn mừng diễn ra sôi động tại khu vực trung tâm. Các nhóm cổ động viên vừa di chuyển vừa hát, hô khẩu hiệu và vẫy cờ. Nhiều gia đình, nhóm bạn trẻ cũng xuống phố để hòa chung niềm vui chiến thắng.
Không chỉ người hâm mộ Việt Nam, nhiều du khách có mặt tại Đà Nẵng cũng hòa vào không khí náo nhiệt. Các tuyến phố trở thành điểm giao lưu, chụp ảnh và chia sẻ niềm vui của người dân.
Đông đảo bạn trẻ xuyên đêm xuống đường “đi bão”.
Chiến thắng của đội tuyển Việt Nam không chỉ mang về chức vô địch AFF Cup 2026 mà còn tạo nên những khoảnh khắc đáng nhớ đối với người hâm mộ. Tại Đà Nẵng, đêm mừng chiến thắng trở thành một ngày hội bóng đá, với sắc đỏ phủ kín nhiều tuyến phố.