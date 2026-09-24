Ngân hàng TMCP Thịnh Vượng và Phát Triển (PGBank) chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu

Theo Giấy chứng nhận Đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng số 432/GCN-UBCK ngày 16/09/2026 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, PGBank dự kiến huy động gần 2.673 tỷ đồng qua 2 đợt chào bán.

Theo đó, Đợt 1 dự kiến huy động 1.500 tỷ đồng thông qua chào bán 150 triệu cổ phiếu, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu, theo phương thức thực hiện quyền mua với tỷ lệ 100.000:20.472.

Đối với Đợt 1, ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu là 07/10/2026. Thời gian chuyển nhượng quyền mua từ 15/10/2026 đến ngày 28/10/2026; thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu từ 15/10/2026 đến ngày 04/11/2026.

Số tiền thu được từ chào bán cổ phiếu sẽ được sử dụng để bổ sung nguồn vốn kinh doanh, đáp ứng nhu cầu vốn của khách hàng để tăng quy mô vốn hoạt động của Ngân hàng nhằm đáp ứng mục tiêu tăng trưởng kinh doanh năm 2026 và các năm tiếp theo, phù hợp với quy định pháp luật tổ chức tín dụng.

Đợt 2 dự kiến được thực hiện trong khoảng Quý IV/2026 – Quý II/2027, với thời gian giữa hai đợt chào bán không quá 12 tháng. Thông tin chi tiết vui lòng xem thêm tại đây.