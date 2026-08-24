LPBank tiếp tục là Nhà tài trợ chính LPBank V.League 1-2026/27

Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam (LPBank) năm thứ 3 liên tiếp là Nhà tài trợ chính Giải bóng đá Vô địch Quốc gia mùa giải 2026/27 (LPBank V.League 1-2026/27), trong khuôn khổ hợp tác với Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) và Công ty Cổ phần Viễn thông FPT (FPT Telecom).

Sự kiện được tổ chức tại FPT Tower, với sự tham dự của đại diện LPBank, FPT Telecom, Công ty VPF cùng các cơ quan quản lý Nhà nước về thể thao. Mùa giải 2026/27 đánh dấu sự đổi mới về nhận diện thương hiệu của hệ thống các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia. Công ty VPF công bố bộ nhận diện mới với thông điệp “Sân chơi quốc tế, Lễ hội quốc gia”, thể hiện khát vọng đưa bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam vươn tầm quốc tế, đồng thời đề cao bản sắc và niềm tự hào dân tộc.

Việc tiếp tục đồng hành cùng V.League 1 nằm trong định hướng gắn kết hoạt động kinh doanh với trách nhiệm xã hội của LPBank. Trong đó, thể thao là lĩnh vực được Ngân hàng chú trọng nhằm lan tỏa tinh thần bền bỉ, lối sống tích cực và niềm tự hào dân tộc. Thông qua tinh thần kết nối của bóng đá, LPBank mong muốn góp phần đưa những giá trị tốt đẹp và các dịch vụ tài chính tiện ích đến gần hơn với người dân trên cả nước, từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành “Ngân hàng Lộc Phát của mọi nhà”.

Ông Bùi Thái Hà, Phó Chủ tịch HĐQT LPBank, phát biểu tại sự kiện.

Phát biểu tại sự kiện, ông Bùi Thái Hà, Phó Chủ tịch HĐQT LPBank cho biết: “Ba mùa giải liên tiếp đồng hành cùng V.League 1 thể hiện cam kết lâu dài của LPBank đối với sự phát triển của bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam. Chúng tôi kỳ vọng diện mạo mới của giải đấu sẽ tạo thêm động lực nâng cao chất lượng chuyên môn, trải nghiệm khán giả và sức hấp dẫn của bóng đá Việt Nam. Với LPBank, đây không chỉ là một hoạt động tài trợ mà còn là hành trình lan tỏa tinh thần bền bỉ, khát vọng vươn lên và niềm tự hào dân tộc”.

Ông Trần Anh Tú, Chủ tịch HĐQT Công ty VPF, nhận định: “Bộ nhận diện thương hiệu mới với thông điệp ‘Sân chơi quốc tế, Lễ hội quốc gia’ không đơn thuần là sự thay đổi về hình ảnh, mà là bước đi thể hiện tư duy đổi mới và tầm nhìn phát triển phù hợp với thời kỳ phát triển mới, tạo động lực bứt phá cho hệ thống các Giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia. Sự đồng hành liên tục của LPBank trong 3 mùa giải qua, cùng năng lực tổ chức, truyền thông của FPT Play sẽ tiếp tục là nền tảng quan trọng để LPBank V.League 1-2026/27 tạo nên những dấu ấn phát triển mới, đồng thời mang đến những trải nghiệm ngày càng trọn vẹn và hấp dẫn hơn cho người hâm mộ”.

Phó chủ tịch LĐBĐ VN, Chủ tịch HĐQT Công ty VPF Trần Anh Tú phát biểu.

LPBank V.League 1-2026/27 khởi tranh từ ngày 4/9/2026, dự kiến kết thúc ngày 22/5/2027, thi đấu theo thể thức vòng tròn hai lượt sân nhà – sân khách, với tổng cộng 26 vòng đấu và 182 trận. Giải đấu quy tụ 14 câu lạc bộ chuyên nghiệp: Bắc Ninh, Công An Hà Nội, Công an TP. Hồ Chí Minh, Thanh Hóa, Hà Nội, Hải Phòng, Hoàng Anh Gia Lai, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Ninh Bình, SHB Đà Nẵng, Sông Lam Nghệ An, Thép Xanh Nam Định, Thể Công – Viettel và Trường Tươi Đồng Nai.

Tổng giá trị giải thưởng của ba đội dẫn đầu tiếp tục được giữ ở mức 9,5 tỷ đồng: đội vô địch nhận Cúp, Huy chương Vàng và 5 tỷ đồng tiền thưởng; đội giải Nhì nhận Huy chương Bạc và 3 tỷ đồng; đội giải Ba nhận Huy chương Đồng và 1,5 tỷ đồng. Kết thúc mùa giải, hai đội xếp cuối bảng xuống thi đấu tại Giải Hạng Nhất Quốc gia mùa kế tiếp.

Thượng tá Nguyễn Hoàng Linh – Tổng Giám đốc FPT Telecom phát biểu tại sự kiện.

Mùa giải năm nay, quy định về cầu thủ nước ngoài có sự điều chỉnh: các CLB được đăng ký và sử dụng tối đa 4 cầu thủ nước ngoài trên sân trong mọi thời điểm trận đấu, tăng 1 suất so với mùa giải trước. Riêng các CLB tham dự đấu trường cấp châu lục của AFC, AFF được đăng ký tối đa 7 cầu thủ nước ngoài nhưng vẫn chỉ được sử dụng tối đa 4 cầu thủ trên sân. Công nghệ VAR tiếp tục được áp dụng với 5 xe đạt chuẩn FIFA, hỗ trợ trọng tài đưa ra các quyết định chính xác trong suốt mùa giải. Quả bóng thi đấu chính thức Terra UVI 2.07, đạt tiêu chuẩn FIFA Quality Pro, do Công ty Cổ phần Động Lực sản xuất, tiếp tục được sử dụng xuyên suốt mùa giải.

LPBank V.League 1-2026/27 cũng là mùa giải thứ 5 liên tiếp FPT Play giữ vai trò đối tác truyền hình, hợp tác sản xuất và phát sóng các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia. Mùa giải 2026/27, FPT Play tiếp tục duy trì quy chuẩn sản xuất các trận đấu chất lượng cao với 12 máy quay chuẩn 50P mỗi trận, áp dụng cho 30% trong tổng số 182 trận của mùa giải. Một số trận cầu tâm điểm sẽ được sản xuất với chất lượng hình ảnh lên đến 4K, sắc nét và chân thực hơn. Bộ đồ họa truyền hình mới cũng được FPT Play áp dụng đồng bộ với hệ thống nhận diện của VPF, đảm bảo hình ảnh nhất quán, chuyên nghiệp cho giải đấu.

Phó chủ tịch LĐBĐ VN, Chủ tịch HĐQT Công ty VPF Trần Anh Tú trao bảng danh vị cho Phó chủ tịch Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam Bùi Thái Hà.

Bên cạnh đó, FPT Play vừa chính thức ra mắt giao diện mới trên website và ứng dụng di động. Mục Thể thao được tái cấu trúc mới mẻ, với nhiều hiển thị hiện đại, cho phép khán giả tra cứu tỷ số trực tiếp, bảng xếp hạng và lịch thi đấu theo thời gian thực. Các tính năng mới như Interactive Control cho phép tua lại hoặc chuyển nhanh đến pha bóng muốn xem ngay trên điện thoại hay Chế độ song hành thiết bị (Companion Mode) tiếp tục được duy trì giúp nâng tầm trải nghiệm của khán giả.

Ông Phạm Thanh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc FPT Telecom, chia sẻ: “Tiếp tục đồng hành cùng LPBank V.League 1, FPT Play nâng cao chất lượng sản xuất, phát sóng để mang bóng đá Việt Nam đến gần hơn với khán giả trên đa nền tảng. Sự hợp tác giữa LPBank, VPF và FPT Play là động lực để chúng tôi không ngừng đổi mới, góp phần vào hành trình phát triển bền vững của bóng đá nước nhà”.

Toàn bộ các trận đấu tại LPBank V.League 1-2026/27 sẽ được FPT Play tường thuật trực tiếp và trọn vẹn trên đa nền tảng.