Kaspersky công bố đối tác chiến lược tại thị trường Việt Nam

Trong khuôn khổ chuyến thăm Liên bang Nga và dự Diễn đàn An ninh quốc tế lần thứ nhất do Hội đồng An ninh Nga tổ chức của Bộ trưởng Bộ Công an, Tập đoàn Công nghệ G-Group đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) cùng đối tác Kaspersky và NST GROUP. Thỏa thuận xác lập định hướng trọng tâm vào chuyển giao công nghệ lõi, nâng cao năng lực tự chủ công nghệ tại thị trường Việt Nam và xây dựng cơ chế về tình báo an ninh mạng chiều sâu.

Đại diện G-Group, NST GROUP và KASPERSKY ký kết hợp tác chiến lược dưới sự chứng kiến của Bộ trưởng Bộ Công an

Nâng cao năng lực tự chủ công nghệ và bảo vệ hạ tầng thông tin Chính phủ

Theo nội dung hợp tác, Kaspersky sẽ hỗ trợ G-Group nâng cao năng lực tự chủ trong việc kiểm soát và vận hành hệ thống trên nền tảng hạ tầng Chính phủ, góp phần trực tiếp vào công tác bảo đảm an ninh quốc gia. Sự phối hợp này không chỉ giúp tối ưu hiệu quả quản trị rủi ro trên các hệ thống trọng yếu, mà còn tạo nền tảng để nâng cao độ an toàn, ổn định và tính liên tục trong vận hành hạ tầng số.

Bên cạnh đó, thỏa thuận hợp tác còn đặt trọng tâm vào chuyển giao công nghệ và đồng phát triển hệ sinh thái giải pháp bảo mật thế hệ mới. Theo đó, các bên sẽ phối hợp nghiên cứu, triển khai và tối ưu các dòng giải pháp trọng yếu như bảo mật thiết bị đầu cuối (endpoint), tường lửa thế hệ mới (NGFW), tường lửa lớp ứng dụng (WAF), thiết bị phát hiện xâm nhập lớp mạng (NDR), cùng nền tảng lưu trữ thông tin tình báo an ninh mạng.

Đây là những cấu phần công nghệ cốt lõi trong kiến trúc phòng thủ số hiện đại, giúp các tổ chức giám sát, phát hiện và ứng phó với các nguy cơ tấn công theo thời gian thực. Việc từng bước làm chủ các công nghệ này không chỉ giúp gia tăng năng lực tự chủ của doanh nghiệp Việt Nam trong lĩnh vực an ninh mạng, mà còn mở ra khả năng hình thành các nền tảng bảo mật được thiết kế phù hợp với đặc thù hạ tầng số và yêu cầu vận hành của thị trường trong nước.

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang cùng các đại biểu tham dự Lễ ký kết

Kết nối dữ liệu thực tiễn và tri thức toàn cầu về tình báo an ninh mạng

Một trụ cột quan trọng khác trong thỏa thuận là thiết lập cơ chế về tình báo an ninh mạng dựa trên nguyên tắc tuân thủ trách nhiệm bảo mật và quy định pháp luật của mỗi quốc gia. Điểm nhấn của cơ chế này là sự cộng hưởng giữa dữ liệu thực tiễn và tri thức quốc tế. Theo đó, Kaspersky sẽ thực hiện đào tạo, hướng dẫn vận hành nền tảng Threat Intelligence Platform (TIP) và chia sẻ dữ liệu tình báo an ninh mạng toàn cầu cho đối tác Việt Nam. Sự kết nối này giúp rút ngắn khoảng cách giữa tốc độ phát triển công nghệ bảo mật toàn cầu và năng lực ứng dụng thực tiễn tại thị trường nội địa. Thông qua việc tiếp cận nguồn dữ liệu tình báo khổng lồ của Kaspersky kết hợp với sự am hiểu sâu sắc về hạ tầng trong nước của G-Group, các tổ chức có thể chủ động nhận diện sớm và ngăn chặn các kịch bản tấn công tinh vi ngay từ giai đoạn khởi phát, kiến tạo những chuẩn mực mới cho thị trường an ninh mạng nội địa.

Chia sẻ về tầm nhìn chiến lược trong lần ký kết quốc tế này, đại diện Tập đoàn Công nghệ G-Group khẳng định: “Trong kỷ nguyên số, năng lực an ninh mạng sẽ là một trong những yếu tố quyết định vị thế công nghệ của mỗi quốc gia. Chúng tôi không chỉ triển khai các giải pháp bảo mật, mà hướng tới việc tham gia sâu vào chuỗi giá trị công nghệ toàn cầu, từ dữ liệu đến năng lực làm chủ các lớp phòng thủ lõi. Việc hợp tác với Kaspersky tạo nền tảng để doanh nghiệp Việt Nam từng bước hiện diện như một mắt xích công nghệ có năng lực thực sự trong hệ sinh thái an ninh mạng quốc tế.”.

Trong giai đoạn tiếp theo, trên nền tảng quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Liên bang Nga, các chương trình hợp tác cụ thể sẽ tiếp tục được thúc đẩy nhằm nâng cao năng lực bảo vệ hạ tầng số và tăng cường khả năng ứng phó trước các rủi ro an ninh mạng xuyên biên giới.