Hứa Khải có khả năng bị vào tù, đứng trước nguy cơ 'bay màu' hoàn toàn

Có tin đồn rằng Vu Chính, người đồng sáng lập công ty giải trí Hoan Ngu Ảnh Thị (Huân Ngư), công ty quản lý của Hứa Khải hiện từ chối trả lời điện thoại và hoàn toàn không tiếp khách. Ngay cả khi Huân Ngư mất đi 'ngôi sao' của mình, vẫn còn những nam diễn viên khác có thể thay thế. Vu Chính đã cố gắng hết sức để giải quyết vấn đề của Hứa Khải, nhưng không còn giải pháp nào khác. Hứa Khải dựa dẫm vào Vu Chính trong mọi việc, thậm chí không màng đến chuyện riêng của mình. Giờ đây, khi không thể kiểm soát được paparazzi và Hứa Lệ Sa, tình hình đã leo thang. Nhưng mối lo ngại lớn nhất hiện nay là nếu nguồn tin cho rằng Hứa Khải tổ chức các buổi tụ tập đánh bạc tại nhà riêng với số tiền có thể lên đến hàng triệu đôla mỗi năm là đúng thì nam diễn viên có thể bị buộc tội điều hành sòng bạc tư nhân. Đây là một vấn đề nghiêm trọng.

Hứa Khải đã gia hạn hợp đồng với công ty quản lý cũ và Vu Chính trước đó đã cố gắng bảo vệ anh.

Hợp đồng trước đó của Hứa Khải đã hết hạn, nhưng anh ấy đã chọn gia hạn với Vu Chính. Hai bên đã có một sự hợp tác tốt đẹp, và Hứa Khải không thể tìm được một người chủ nào tốt hơn. Vu Chính đã đối xử đặc biệt tốt với Hứa Khải, và trong vụ việc với Hứa Lệ Sa, anh ấy đã đích thân can thiệp và thu hút sự chú ý đáng kể. Hứa Khải hiện là ngôi sao hàng đầu của công ty giải trí Huân Ngư và là người tạo ra doanh thu cao nhất. Anh hiện còn ba bộ phim truyền hình đang chờ lên lịch phát sóng, tất cả đều do anh thủ vai chính, bao gồm một phim cổ trang, một phim ly kỳ và một phim hiện đại.

Vấn đề của Hứa Khải hiện nay là làm sao để chứng minh mình không tổ chức sòng bạc tư nhân tại nhà, nếu không thì anh xác định sẽ hoàn toàn 'bay màu' khỏi giới giải trí. Nhiều người chơi bài trong các buổi tụ tập hoặc trong dịp Tết Nguyên đán và việc này liên quan đến tiền bạc. Nếu số tiền chơi nhỏ, thì không được coi là cờ bạc. Nếu mục đích là lợi nhuận, tụ tập từ ba người trở lên và vượt quá một số tiền nhất định, với tổng số tiền là 50.000 nhân dân tệ (khoảng 185 triệu đồng), thì có thể được coi là cờ bạc. Nếu như bài báo đề cập, Hứa Khải đã chi hàng chục nghìn nhân dân tệ mỗi buổi và hơn một triệu nhân dân tệ mỗi năm, thì dễ dàng xác định rằng anh ta làm vậy vì lợi nhuận. Vấn đề không nằm ở thu nhập, ngay cả những người giàu có tham gia vào hành vi này cũng phải tuân theo các tiêu chuẩn tương tự. Giả sử, một địa điểm cố định với những người chơi bài thường xuyên, và với doanh thu hằng năm lên tới hàng triệu đôla, thì nơi này tương đương với một sòng bạc nhỏ. Đây là một hành vi phạm tội nghiêm trọng, và nếu bị kết án, có thể bị phạt tù từ ba đến mười năm. Nếu đây là sự phỉ báng từ đầu đến cuối, thì Hứa Khải có thể theo đuổi vụ việc, và bị cáo sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự và phải bồi thường.

Trên mạng, có rất nhiều ý kiến ​​trái chiều. Một số cư dân mạng cho rằng, chơi bài chẳng là gì cả, chỉ là một hình thức giải trí, và Hứa Khải đến từ Quảng Đông, nơi người ta chơi bài hoặc mạt chược. Một nhóm cư dân mạng khác lại cho rằng, số tiền quá lớn, đã bị coi là cờ bạc rồi, hơn nữa anh ta không chơi bài với người thân, gia đình anh ta không ở Hoành Điếm, và những người đến chơi bài nhiều nhất cũng chỉ là bạn bè, vậy thì làm sao có thể không tính được?

Có người lại cho rằng, Hứa Khải nổi tiếng như vậy, hẳn không hứng thú với việc kiếm tiền kiểu này, và có lẽ anh ta làm vậy không phải vì lợi nhuận. Tuy nhiên, luật pháp không xem xét danh tính của các bên liên quan, mà chỉ xem xét việc họ làm. Nếu anh ta kiếm được hàng triệu đôla mỗi năm, thì phải có người thắng người thua. Nếu Hứa Khải làm việc này lâu rồi, chẳng phải anh ta đã kiếm được rất nhiều tiền rồi sao? Đây chính là lợi nhuận. Giờ mọi chuyện đã đi đến nước này, việc Vu Chính và Hứa Khải không lên tiếng chỉ càng làm tăng thêm nghi ngờ từ bên ngoài. Cảnh sát Đông Dương hiện đang điều tra vụ việc này, nhưng chưa có vụ án nào được khởi tố và cũng chưa có ai báo cáo. Thật khó để nói trước tình hình sẽ diễn biến ra sao?

Trước đó những đánh giá tiêu cực về Hứa Khải trong vụ việc với Hứa Lệ Sa đã làm nản lòng các nhà đầu tư và cuối cùng Đặng Vi đã tiếp quản bộ phim mới Thính Phong Lệnh. Theo thông tin trước đó thì Thính Phong Lệnh là bộ phim song nam chủ, với sự tham gia của Hứa Khải và Nguỵ Triết Minh, dự kiến khởi quay vào cuối tháng này. Vì Đặng Vi chưa từng đảm nhận một vai diễn tương tự trước đây, anh được đánh giá cao là một bước đột phá, trong khi Hứa Khải càng rơi vào thế khó, tương lai vô cùng bấp bênh.