Yokohama Ryusei ngày càng chứng tỏ sức hút với diễn xuất đỉnh cao trong 'Unbound'

Linh Vân
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Phá vỡ truyền thống phim cổ trang của NHK, 'Berabou' hay 'Unbound' là phim truyền hình lịch sử theo chân 'vua xuất bản' Tsutaya Jūzaburō, người sáng lập và chủ của nhà xuất bản Tsutaya tại Edo, Nhật Bản, vào giữa thế kỷ 18.

Nam diễn viên Yokohama Ryusei vừa cập nhật Instagram để thông báo rằng, anh đã bước sang tuổi 29. Trong bài đăng, anh bày tỏ lòng biết ơn: "Hôm qua là sinh nhật của tôi, đó là một khoảng thời gian hạnh phúc", và cũng chia sẻ về việc anh được tổ chức sinh nhật tại trường quay bộ phim truyền hình hằng ngày của NHK, Berabou .

Trong khi đó, tài khoản chính thức của Berabou cũng đăng tải dòng trạng thái: "Hôm nay là sinh nhật của Tsutaju Yokohama Ryusei của chúng ta!". Anh tiết lộ dàn diễn viên và nhân viên đã cùng anh ăn mừng trong thời gian nghỉ quay phim, đồng thời gửi lời động viên: "Chúc anh một năm thật tuyệt vời!". Nhiều lời chúc mừng đã được đăng tải trong phần bình luận.

m-sponichi-spngoo-20250917-0170.jpg

Yokohama Ryusei đã đạt được một cột mốc quan trọng trong sự nghiệp diễn xuất cùng với vai diễn Tsutaya Juzaburo. Anh tiết lộ, chỉ còn một tháng rưỡi nữa là kết thúc quá trình quay phim Berabou và bày tỏ quyết tâm sẽ hoàn thành bộ phim với tốc độ tối đa. Anh đang nhận được cả sự mong đợi và ủng hộ cho năm cuối cùng của tuổi 20. Yokohama, người đã giành giải 'Nam diễn viên chính xuất sắc nhất' tại Giải thưởng Viện hàn lâm Nhật Bản lần thứ 48, năm 2012 cho vai diễn trong phim Seitai, đã xuất hiện lần đầu tiên trong một bộ phim truyền hình Taiga (tên mà NHK đặt cho các series truyền hình hư cấu lịch sử được phát sóng xuyên suốt trong năm ở Nhật Bản từ 1963) đang ngày càng chứng tỏ sức hút với vai Tsutaya Juzaburo trong phim Berabou.

vxojve-3f.jpg

Trước đó, Kokuho bộ phim điện ảnh mà anh vào vai Ogaki Shunsuke, người thừa kế của một gia tộc Kabuki danh giá và là đối thủ của nhân vật chính Kikuo, do Yoshizawa Ryo thủ vai đã đạt doanh thu phòng vé cao thứ hai trong số các phim Nhật Bản chuyển thể trong lịch sử và tiếp tục phá vỡ nhiều kỷ lục.

vxvono-3f.jpg

Kokuho là bộ phim chuyển thể của Lee Sang Il, đạo diễn của Rage, từ tiểu thuyết cùng tên của Shuichi Yoshida, lấy cảm hứng từ chính trải nghiệm của ông khi còn là một diễn viên kabuki. Bộ phim khắc họa hành trình 50 năm của một người đàn ông được dẫn dắt từ thế giới yakuza đến với con đường kabuki, và cống hiến cả cuộc đời cho nghệ thuật này. Tài năng và sự đố kỵ, sự tôn trọng và tinh thần cạnh tranh, mối quan hệ giữa Kikuo và Shunsuke, những người đến từ hoàn cảnh hoàn toàn trái ngược, là một trục quan trọng của câu chuyện được thể hiện một cách hoàn hảo qua vẻ ngoài điển trai và khả năng diễn xuất áp đảo của Yoshizawa Ryo và Yokohama Ryusei, những người đã thực hiện kiệt tác này sau một năm rưỡi luyện tập kabuki.

640-3.jpg
Sắp tới, Yokohama Ryusei sẽ chuẩn bị cho dự án điện ảnh mới được khởi chiếu vào năm 2026, Nanji, Hoshi no Gotoku đóng cùng Hirose Suzu. Lấy bối cảnh trên một hòn đảo thuộc vùng biển nội địa Seto, bộ phim kể về câu chuyện 15 năm giữa Aono Kai, người chuyển đến từ Kyoto, và Inoe Akimi, cô gái lớn lên trên đảo và đang gặp rắc rối với những vấn đề của cha mẹ. Cả hai, đều mang trong mình nỗi cô đơn, bị thu hút bởi nhau và yêu nhau, nhưng lại bị số phận định đoạt.

Kabuki (ca vũ kỹ) là một loại hình nghệ thuật sân khấu truyền thống của Nhật Bản, nổi bật với sự kết hợp giữa diễn xuất, ca hát, múa và âm nhạc. Có nguồn gốc từ thế kỷ 17, Kabuki được coi là một trong ba loại hình sân khấu cổ điển lớn nhất Nhật Bản và đã được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Phi vật thể.

640-2.jpg
640-1.jpg
640.jpg
Yokohama Ryuse phát hành lịch năm 2026 chụp tại các địa điểm quay phim "Unbound" và "Kokuho" dự kiến ​​sẽ được bán vào ngày 19/11, ghi lại những kỷ niệm còn đọng lại của một năm thành công vang dội. Bộ lịch được chụp tại những địa điểm gắn liền với cả hai tác phẩm, do chính Yokohama nghĩ ra và dồn hết tâm huyết vào đó. Nam diễn viên đã thể hiện vẻ mặt điềm tĩnh trên sân khấu, nơi các cảnh kabuki trong "Kohuho" được quay, cũng như trong những con hẻm quyến rũ của Kyoto. Những cảnh quay đặc biệt của nhân vật Tsutaya Juzaburo trong bộ kimono do chính anh tự thiết kế cũng được sử dụng, và bộ lịch chứa đựng sự tỉ mỉ đến từng chi tiết của Yokohama. Nam diễn viên cũng dạo quanh những địa điểm gắn liền với Tsutaju trong "Berabou", chẳng hạn như Kyoto và Yoshiwara ở Tokyo, trong trang phục giản dị, thoải mái. Vẻ mặt thư thái của Yokohama cũng được ghi lại trong bức ảnh.

Linh Vân
#Yokohama Ryusei #diễn xuất đỉnh cao #Unbound NHK #vai Tsutaya Juzaburo #phim lịch sử Nhật Bản #kịch kabuki #kỷ lục phòng vé Nhật Bản #dự án điện ảnh 2026 #Lịch năm 2026 Yokohama #Sân khấu kabuki

