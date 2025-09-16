Cặp đôi 'tiên đồng ngọc nữ' Lee Jong Suk và IU cùng nhau chia sẻ món quà tuyệt vời và khoảnh khắc cảm động

SVO - IU đã kết thúc thành công chương trình '2025 IU FAN MEET-UP Bye, Summer' tại KSPO DOME ở Seoul vào ngày 13 và 14/9, kỷ niệm 17 năm ra mắt của cô. Trong khi đó, Lee Jong Suk đã gặp gỡ người hâm mộ tại SOL Travel Hall ở Blue Square, Seoul, vào ngày 14/9. Cử chỉ ấm áp của cặp đôi, thể hiện tình yêu họ dành cho người hâm mộ, đã thu hút sự chú ý lớn.

Buổi hòa nhạc của Lee Jong Suk đánh dấu sự khởi đầu của chuyến lưu diễn châu Á qua 7 thành phố và trùng với sinh nhật của anh, mang một ý nghĩa đặc biệt. Lee Jong Suk đã bày tỏ sự phấn khích của mình bằng cách chia sẻ một thông điệp ấm áp với người hâm mộ ngay từ sân khấu mở màn.

Lee Jong Suk đã giao lưu gần gũi với người hâm mộ bằng cách chia sẻ cuộc sống thường nhật và sở thích của mình, đồng thời đích thân đọc những câu chuyện về việc trở thành fan hâm mộ và những trăn trở của họ, mang đến sự an ủi và trấn an chân thành. Sau khi kết thúc phần đầu tiên bằng màn trình diễn đầy nhiệt huyết của "Aloha", Lee Jong Suk đã hâm nóng sân khấu trong phần thứ hai bằng màn trình diễn hoàn hảo vũ đạo ca khúc "Whiplash" của aespa và tiếp tục với màn dạo đầu cùng khán giả.

Nam diễn viên đã giao lưu với người hâm mộ qua nhiều phân đoạn khác nhau, bao gồm những buổi trò chuyện hậu trường về bộ phim Law and the city, các trò chơi cùng người hâm mộ và phần bình chọn "Trang phục đẹp nhất". Lee Jong Suk cũng đã tạo nên những kỷ niệm khó quên với tiệc sinh nhật và chụp ảnh nhóm. Chuyến lưu diễn fan meeting của Lee Jong Suk sẽ qua bảy thành phố, bắt đầu với một buổi hòa nhạc tại Seoul và tiếp tục với các điểm dừng chân tại Tokyo, Osaka, Đài Bắc, Manila, Bangkok và Hồng Kông, làm dấy lên kỳ vọng của người hâm mộ toàn cầu.

Buổi fanmeeting của IU đánh dấu sự kiện fanmeeting offline đầu tiên sau khoảng hai năm, sau buổi fanmeeting I+UN1VER5E năm 2023, và đã bán hết vé thông qua hình thức đặt trước, một lần nữa chứng minh vì sao IU được gọi là "Người tình quốc dân". Buổi hòa nhạc bắt đầu với ca khúc mới Bye, Summer của cô, với nhiều màn trình diễn đa dạng, từ những bài hát hit đến những màn trình diễn hiếm hoi. Người hâm mộ cũng được thưởng thức nhiều chương trình khác nhau, bao gồm phân đoạn You are my Celebrity, những cảnh quay hậu trường trong sự nghiệp diễn xuất của cô, và tiết lộ những cảnh quay chưa từng được công bố trước đây từ When Life Gives You Tangerines. Trong video mở hộp quà ngược, IU đã đích thân giải thích cách sử dụng món quà, khiến người hâm mộ bật cười. Bộ quà tặng được chế tác tỉ mỉ, bao gồm một đệm đá, một chiếc quạt cầm tay và một chân đế acrylic, đã nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt từ người hâm mộ.

Người hâm mộ đặc biệt ấn tượng khi cô ấy nhiệt tình chào đón những người hâm mộ ngồi ở khu vực dành cho xe lăn.Thay vì chỉ vẫy tay từ xa, IU đã đích thân bước đến và nắm tay họ, trực tiếp chia sẻ khoảnh khắc đặc biệt này. Hình ảnh và clip ghi lại cử chỉ này nhanh chóng lan truyền trên mạng, khiến cư dân mạng không ngớt lời khen ngợi lòng tốt và sự chân thành của IU. Người hâm mộ nhận xét rằng ngay cả ở một địa điểm lớn, cô ấy không bao giờ bỏ qua những người có thể cảm thấy bị bỏ rơi và luôn nỗ lực hết mình để mọi người đều cảm thấy được hòa nhập.