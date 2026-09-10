Học bổng mang tên nhà sáng lập ACB khởi đầu tại UEH

Mang tên ông Trần Mộng Hùng, nhà sáng lập ACB từng học và giảng dạy tại Đại học Kinh tế TPHCM, chương trình học bổng được định hướng dài hạn, dành cho người trẻ có năng lực, ý chí vươn lên và khát vọng đóng góp.

Ngày 9/9, Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) và Đại học Kinh tế TPHCM (UEH) ký thỏa thuận hợp tác triển khai Chương trình Học bổng ACB – Trần Mộng Hùng.

Lãnh đạo ACB và UEH ký hợp tác thỏa thuận.

Theo thỏa thuận, ACB dành nguồn lực ban đầu trị giá 3 tỷ đồng để triển khai chương trình tại UEH. Đây là nguồn lực cho giai đoạn hợp tác hiện tại, không phải giới hạn về quy mô và thời gian của toàn bộ chương trình.

Chương trình do ACB và gia đình ông Trần Mộng Hùng cùng khởi xướng, hướng tới những người trẻ có năng lực, ý chí vươn lên, tiềm năng phát triển và cần thêm điều kiện để tiếp tục hành trình học tập. UEH là một trong những đối tác giáo dục đầu tiên của chương trình.

Không chỉ trao tiền học bổng

Điểm đáng chú ý, mô hình được hai bên xây dựng không dừng ở việc trao hỗ trợ tài chính. Sinh viên có thể tham gia các chương trình trải nghiệm, học kỳ thực tế và thực tập tại ACB; tiếp cận hoạt động mentoring từ lãnh đạo, chuyên gia, đồng thời có thêm cơ hội phát triển nghề nghiệp nếu đáp ứng yêu cầu.

ACB và UEH cũng dự kiến hợp tác nghiên cứu, chia sẻ tri thức và triển khai các hoạt động trong những lĩnh vực như Fintech, ngân hàng số, phát triển kinh tế bền vững, chuyển đổi xanh và ESG.

Khuôn khổ hợp tác được xây dựng trên 5 hướng gồm đào tạo; nghiên cứu và chuyển giao tri thức; phát triển tài năng và con đường nghề nghiệp; đổi mới sáng tạo; đầu tư và đóng góp.

Theo đó, một suất học bổng được kỳ vọng trở thành điểm khởi đầu cho hành trình dài hơn, từ hỗ trợ học tập đến trải nghiệm thực tiễn, hình thành năng lực nghề nghiệp và tạo cơ hội phát triển sau khi ra trường.

Ông Trần Hùng Huy, Chủ tịch HĐQT ACB, cho rằng giá trị bền vững của một tổ chức không chỉ nằm ở quy mô hay kết quả kinh doanh mà còn ở những con người tổ chức đó góp phần phát triển.

Ông Trần Hùng Huy, Chủ tịch HĐQT ACB phát biểu tại buổi lễ.

Theo ông Huy, chương trình học bổng là cách ACB tiếp nối những giá trị của thế hệ đi trước bằng việc đầu tư vào con người, tạo thêm cơ hội để người trẻ học tập, trải nghiệm và trưởng thành.

Ở phía nhà trường, PGS.TS Bùi Quang Hùng, Giám đốc UEH, cho biết hợp tác với doanh nghiệp được trường tiếp cận theo hướng “đồng kiến tạo giá trị”. Hai bên sẽ triển khai từ thiết kế chương trình đào tạo gắn với thực tiễn, nghiên cứu - tư vấn, phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo đến ươm mầm tài năng và định hướng nghề nghiệp cho sinh viên ngay từ giảng đường.

Học bổng mang tên người sáng lập ACB

Tên gọi của chương trình gắn với ông Trần Mộng Hùng, một trong những người đặt nền móng cho ACB. Trước khi cùng các cộng sự thành lập ngân hàng, ông từng học chuyên ngành ngân hàng tại Đại học Kinh tế TPHCM và có thời gian giảng dạy.

Theo thông tin từ ACB, triết lý được ông Trần Mộng Hùng đề cao là “Con người là quan trọng nhất”. Học bổng mang tên ông vì vậy được định hướng không chỉ hỗ trợ chi phí học tập mà còn tiếp nối tinh thần hiếu học, chính trực, trách nhiệm với cộng đồng và khát vọng đóng góp.

ACB xác định chương trình có định hướng dài hạn, không giới hạn trong một cơ sở đào tạo hay một giai đoạn nhất định. Sau chặng khởi đầu tại UEH, tùy từng thời kỳ, chương trình có thể được triển khai cùng các trường học, cơ sở đào tạo và đối tác giáo dục phù hợp.