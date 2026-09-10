Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giáo dục

Cổng trường

Học bổng mang tên nhà sáng lập ACB khởi đầu tại UEH

Nguyễn Dũng

Mang tên ông Trần Mộng Hùng, nhà sáng lập ACB từng học và giảng dạy tại Đại học Kinh tế TPHCM, chương trình học bổng được định hướng dài hạn, dành cho người trẻ có năng lực, ý chí vươn lên và khát vọng đóng góp.

Ngày 9/9, Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) và Đại học Kinh tế TPHCM (UEH) ký thỏa thuận hợp tác triển khai Chương trình Học bổng ACB – Trần Mộng Hùng.

acb.jpg
Lãnh đạo ACB và UEH ký hợp tác thỏa thuận.

Theo thỏa thuận, ACB dành nguồn lực ban đầu trị giá 3 tỷ đồng để triển khai chương trình tại UEH. Đây là nguồn lực cho giai đoạn hợp tác hiện tại, không phải giới hạn về quy mô và thời gian của toàn bộ chương trình.

Chương trình do ACB và gia đình ông Trần Mộng Hùng cùng khởi xướng, hướng tới những người trẻ có năng lực, ý chí vươn lên, tiềm năng phát triển và cần thêm điều kiện để tiếp tục hành trình học tập. UEH là một trong những đối tác giáo dục đầu tiên của chương trình.

Không chỉ trao tiền học bổng

Điểm đáng chú ý, mô hình được hai bên xây dựng không dừng ở việc trao hỗ trợ tài chính. Sinh viên có thể tham gia các chương trình trải nghiệm, học kỳ thực tế và thực tập tại ACB; tiếp cận hoạt động mentoring từ lãnh đạo, chuyên gia, đồng thời có thêm cơ hội phát triển nghề nghiệp nếu đáp ứng yêu cầu.

ACB và UEH cũng dự kiến hợp tác nghiên cứu, chia sẻ tri thức và triển khai các hoạt động trong những lĩnh vực như Fintech, ngân hàng số, phát triển kinh tế bền vững, chuyển đổi xanh và ESG.

Khuôn khổ hợp tác được xây dựng trên 5 hướng gồm đào tạo; nghiên cứu và chuyển giao tri thức; phát triển tài năng và con đường nghề nghiệp; đổi mới sáng tạo; đầu tư và đóng góp.

Theo đó, một suất học bổng được kỳ vọng trở thành điểm khởi đầu cho hành trình dài hơn, từ hỗ trợ học tập đến trải nghiệm thực tiễn, hình thành năng lực nghề nghiệp và tạo cơ hội phát triển sau khi ra trường.

Ông Trần Hùng Huy, Chủ tịch HĐQT ACB, cho rằng giá trị bền vững của một tổ chức không chỉ nằm ở quy mô hay kết quả kinh doanh mà còn ở những con người tổ chức đó góp phần phát triển.

acb1.jpg
Ông Trần Hùng Huy, Chủ tịch HĐQT ACB phát biểu tại buổi lễ.

Theo ông Huy, chương trình học bổng là cách ACB tiếp nối những giá trị của thế hệ đi trước bằng việc đầu tư vào con người, tạo thêm cơ hội để người trẻ học tập, trải nghiệm và trưởng thành.

Ở phía nhà trường, PGS.TS Bùi Quang Hùng, Giám đốc UEH, cho biết hợp tác với doanh nghiệp được trường tiếp cận theo hướng “đồng kiến tạo giá trị”. Hai bên sẽ triển khai từ thiết kế chương trình đào tạo gắn với thực tiễn, nghiên cứu - tư vấn, phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo đến ươm mầm tài năng và định hướng nghề nghiệp cho sinh viên ngay từ giảng đường.

Học bổng mang tên người sáng lập ACB

Tên gọi của chương trình gắn với ông Trần Mộng Hùng, một trong những người đặt nền móng cho ACB. Trước khi cùng các cộng sự thành lập ngân hàng, ông từng học chuyên ngành ngân hàng tại Đại học Kinh tế TPHCM và có thời gian giảng dạy.

Theo thông tin từ ACB, triết lý được ông Trần Mộng Hùng đề cao là “Con người là quan trọng nhất”. Học bổng mang tên ông vì vậy được định hướng không chỉ hỗ trợ chi phí học tập mà còn tiếp nối tinh thần hiếu học, chính trực, trách nhiệm với cộng đồng và khát vọng đóng góp.

ACB xác định chương trình có định hướng dài hạn, không giới hạn trong một cơ sở đào tạo hay một giai đoạn nhất định. Sau chặng khởi đầu tại UEH, tùy từng thời kỳ, chương trình có thể được triển khai cùng các trường học, cơ sở đào tạo và đối tác giáo dục phù hợp.

Nguyễn Dũng
#Học bổng ACB Trần Mộng Hùng khởi nguồn tại UEH #học bổng #ACB #UEH #Trần Mộng Hùng #ngân hàng #giáo dục #phát triển #Đại học Kinh tế TPHCM

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe