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Giáo dục

Cổng trường

Bất ngờ với không gian học tập 'khủng' vừa khánh thành của Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng

Nguyễn Dũng - Huế Xuân

Cơ sở mới của Trường đại học Quốc tế Hồng Bàng có 27 phòng thực hành, thí nghiệm và phòng mô phỏng nghề nghiệp được tổ chức theo đặc thù từng lĩnh vực, bao gồm: sàn thương mại điện tử, phòng ngân hàng mô phỏng, phòng phiên tòa giả định, khu thực hành Du lịch - Nhà hàng - Khách sạn,...

Ngày 19/8, Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU) chính thức khánh thành Cơ sở Đầm Sen tại 120 Hòa Bình, TP.HCM. Cơ sở này có quy mô gần 20.000 m², tích hợp giảng đường, thư viện, không gian thực hành chuyên ngành và các tiện ích dành cho sinh viên khối Kinh tế - Quản trị, Công nghệ - Kỹ thuật và Khoa học Xã hội.

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Bên trong thư viện của Cơ sở Đầm Sen HIU với khu đọc sách, khu máy tính tra cứu, các phòng thảo luận nhóm riêng biệt.

Tại buổi lễ, PGS.TS Lê Khắc Cường, Phó Hiệu trưởng HIU, cho biết: “Cơ sở Đầm Sen được quy hoạch đồng bộ và khoa học gồm 11 khối nhà chức năng chuyên biệt, tạo nên một hệ sinh thái giảng dạy - học tập - nghiên cứu - sinh hoạt toàn diện. Cơ sở được phát triển theo định hướng học tập gắn với thực hành nghề nghiệp. Sinh viên có thể học lý thuyết, làm việc nhóm, thực hành chuyên môn, triển khai dự án và tham gia các hoạt động phát triển thể chất trong cùng một cơ sở.”

Đặc biệt, cơ sở có hệ thống 27 phòng thực hành, thí nghiệm và mô phỏng nghề nghiệp được tổ chức theo đặc thù từng lĩnh vực, bao gồm: sàn thương mại điện tử, phòng ngân hàng mô phỏng, phòng phiên tòa giả định, khu thực hành Du lịch - Nhà hàng - Khách sạn; hệ thống phòng máy tính và phòng thực hành Công nghệ - Kỹ thuật; cùng studio ghi hình, không gian sản xuất nội dung và phòng thực hành tư vấn tâm lý.

Thư viện được thiết kế theo mô hình mở với khu đọc sách, máy tính tra cứu và các phòng thảo luận nhóm. Cơ sở có tổ hợp căn tin rộng gần 500 m², sân bóng đá cỏ nhân tạo và nhà thi đấu đa năng trong nhà quy mô hơn 2.200 m².

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Tân sinh viên nhận học bổng 100% toàn khóa IELTS tại lễ khánh thành

Lãnh đạo nhà trường cho biết các không gian này sẽ tạo điều kiện để sinh viên tiếp cận công cụ, quy trình và tình huống chuyên môn ngay trong quá trình học, trước khi bước vào giai đoạn kiến tập, thực tập.

Ngoài ra, trong khuôn khổ lễ khánh thành, nhà trường đã trao học bổng 100% toàn khóa IELTS chuẩn đầu ra 5.5 cho tân sinh viên K26. Mỗi suất trị giá 59 triệu đồng, nhằm ghi nhận thành tích và khích lệ tinh thần học tập của các em khi bắt đầu hành trình đại học.

Nguyễn Dũng - Huế Xuân
#Khám phá không gian học tập mới rộng lớn của Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng #Đại học Quốc tế Hồng Bàng #Cơ sở Đầm Sen #giáo dục #thực hành #sinh viên #học tập

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