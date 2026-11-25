HDBank Global Capital Summit 2026: Hội tụ trí tuệ quốc tế, kết nối dòng vốn toàn cầu với khát vọng Việt Nam

Quy tụ các chính khách, chuyên gia tài chính, ngân hàng, nhà đầu tư quốc tế và những doanh nhân tiên phong, HDBank Global Capital Summit 2026 mở ra không gian đối thoại về vận hội mới của Việt Nam trên bản đồ tài chính toàn cầu, đồng thời chính thức công bố IPO HD Securities.

Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank, HOSE: HDB) vừa tổ chức Hội nghị Dòng vốn Toàn cầu HDBank 2026 và Công bố IPO HD Securities (HDBank Global Capital Summit 2026 & HD Securities IPO Launch) tại hai điểm cầu TP.HCM và Hà Nội.

Với chủ đề “Dòng vốn toàn cầu – Khát vọng Việt Nam” (Global Capital – Vietnam’s Next Horizon), hội nghị quy tụ những tên tuổi uy tín trong giới tài chính, kinh tế: TS. Philipp Rösler, nguyên Phó Thủ tướng Đức; Anh hùng Lao động, Tiến sĩ, nữ tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch Tập đoàn Sovico; ông Kim Byoungho, nguyên Chủ tịch Tập đoàn Tài chính Hana Bank; ông Darryl James Dong, chuyên gia tài chính quốc tế, nguyên Trưởng Văn phòng đại diện IFC thuộc Nhóm Ngân hàng Thế giới tại TP.HCM; cùng các nhà hoạch định chính sách, lãnh đạo định chế tài chính, quỹ đầu tư và doanh nghiệp trong nước, quốc tế.

Hội nghị quy tụ gần 1.000 đại biểu tham dự tại Galaxy Innovation Hub (TP.HCM) và Lotte (TP.Hà Nội). Sự kiện trở thành điểm hội tụ của những người giữ chính sách và điều phối dòng vốn đầu tư trong nước tới quốc tế. Các trao đổi tập trung vào những vấn đề thời sự của thị trường vốn quốc tế và Việt Nam, từ cơ hội sau nâng hạng, phát triển trung tâm tài chính quốc tế đến các điều kiện thu hút nguồn vốn dài hạn.

Việt Nam – Điểm đến mới của dòng vốn toàn cầu

Diễn ra vào dịp kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống ngành Chứng khoán Việt Nam, sau dấu mốc FTSE Russell nâng hạng thị trường lên nhóm mới nổi thứ cấp, Việt Nam phát triển Trung tâm Tài chính Quốc tế và đẩy mạnh hội nhập kinh tế, hội nghị mang đến những góc nhìn chiến lược về cơ hội đầu tư tại một trong những nền kinh tế năng động của châu Á.

Việt Nam đang đứng trước vận hội phát triển mới với khát vọng tăng trưởng cao, sự chuyển mình mạnh mẽ về thể chế, hạ tầng, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Nhu cầu vốn lớn trong các lĩnh vực tài chính, hàng không, giao thông, năng lượng, đô thị và kinh tế số đang mở ra không gian hợp tác rộng lớn cho các nhà đầu tư toàn cầu.

TS. Philipp Rösler - Nguyên Phó Thủ tướng Cộng hoà liên bang Đức, Phó Chủ tịch HĐQT HD Securities

TS. Philipp Rösler, nguyên Phó Thủ tướng Đức, phân tích triển vọng của Việt Nam trong cấu trúc tài chính toàn cầu, cơ hội từ Trung tâm Tài chính Quốc tế và khả năng thu hút các định chế đầu tư hàng đầu thế giới.

Ông Kim Byoungho - Chủ tịch HĐQT HDBank

Ông Kim Byoungho, với kinh nghiệm lãnh đạo các định chế tài chính lớn của Hàn Quốc và Việt Nam, chia sẻ tầm nhìn về vai trò của hệ thống ngân hàng trong kết nối dòng vốn xuyên biên giới, nâng cao chuẩn mực quản trị và đồng hành cùng doanh nghiệp Việt Nam vươn ra thế giới.

Từ khát vọng Việt Nam đến những doanh nghiệp mang tầm vóc quốc tế

Mang đến hội nghị thông điệp từ thực tiễn phát triển những doanh nghiệp Việt Nam có tầm vóc quốc tế, nữ tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo chia sẻ tầm nhìn về một Việt Nam không chỉ là điểm đến hấp dẫn của dòng vốn toàn cầu mà còn là nơi kiến tạo những cơ hội đầu tư, những giá trị mới cho thế giới.

AHLĐ TS Nguyễn Thị Phương Thảo - Chủ tịch Tập đoàn Sovico

Thu hút vốn quốc tế không chỉ là huy động nguồn lực tài chính, mà còn là thu hút tri thức, công nghệ, kinh nghiệm quản trị, nhân tài và những mối quan hệ hợp tác chiến lược. Niềm tin của nhà đầu tư được xây dựng bằng uy tín, sự minh bạch, năng lực thực thi và khát vọng phát triển bền vững của doanh nghiệp Việt Nam.

Tầm nhìn đó đang được HDBank, Sovico và các đối tác hiện thực hóa thông qua mạng lưới hợp tác với những định chế và trung tâm tài chính hàng đầu thế giới, từ London, New York đến Tokyo, Singapore và Seoul.

Các hoạt động kết nối với Sở Giao dịch Chứng khoán London (LSE), Sở Giao dịch Chứng khoán New York (NYSE), cùng quan hệ hợp tác với các định chế tài chính quốc tế, đang mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường vốn, thu hút đầu tư và thúc đẩy sự hiện diện của doanh nghiệp Việt Nam trên bản đồ kinh tế toàn cầu.

Hội tụ trí tuệ quốc tế, kiến tạo cơ hội đầu tư

Tọa đàm cấp cao “Dòng vốn quốc tế và Khát vọng Việt Nam” quy tụ ông Darryl James Dong, Chuyên gia cao cấp , nguyên đại diện Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam; PGS.TS. Nguyễn Hữu Huân, Phó Chủ tịch Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP.HCM; TS. Lê Anh Tuấn, Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Đầu tư Dragon Capital; ông Thomas Nguyễn, chuyên gia cao cấp thị trường, chứng khoán Quốc tế và ông Haroon Anwar Sheikh, chuyên gia ngân hàng quốc tế, cựu lãnh đạo ngân hàng Standard Chartered Bank.

Phiên hỏi đáp đối thoại cùng ban lãnh đạo và chuyên gia

Từ kinh nghiệm của các thị trường phát triển, các diễn giả cùng thảo luận về những động lực thu hút dòng vốn quốc tế vào Việt Nam sau nâng hạng, phát triển Trung tâm Tài chính Quốc tế, đổi mới mô hình huy động vốn, nâng cao chất lượng quản trị và mở rộng cơ hội đầu tư dài hạn.

Hội nghị không chỉ là diễn đàn chia sẻ tri thức mà còn là nơi kết nối trực tiếp giữa những người kiến tạo chính sách, các nhà đầu tư toàn cầu và cộng đồng doanh nghiệp, hướng tới chuyển hóa cơ hội thành những chương trình hợp tác và giá trị đầu tư thiết thực.

IPO HD Securities - Dấu ấn mới trên hành trình hội nhập thị trường vốn quốc tế

Nghi thức rung chuông công bố IPO HDS

Điểm nhấn của hội nghị là lễ công bố IPO Công ty Cổ phần Chứng khoán HD (HD Securities - HDS), thành viên hệ sinh thái HDBank, mở ra giai đoạn phát triển mới sau 20 năm hoạt động.

Với định hướng trở thành ngân hàng đầu tư toàn diện, HD Securities phát huy sức mạnh của hệ sinh thái tài chính, ngân hàng, công nghệ và mạng lưới đối tác quốc tế, phát triển các dịch vụ ngân hàng đầu tư, quản lý tài sản, môi giới chứng khoán và thu xếp vốn cho doanh nghiệp.

Ông Vũ Chí Dũng - Trưởng Ban Pháp chế và Đối ngoại, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trao giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu HDS lần đầu ra công chúng

Theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số 774/GCN-UBCK ngày 23/11/2026, HD Securities chào bán gần 121,8 triệu cổ phiếu với mức giá 38.900 đồng/cổ phiếu, dự kiến huy động hơn 4.737 tỷ đồng, tương ứng định giá sau phát hành khoảng 47.400 tỷ đồng, gần 1,8 tỷ USD.

Với lợi nhuận trước thuế 9 tháng đầu năm 2026 đạt 2.241 tỷ đồng, gấp 3,7 lần cùng kỳ, ROE quy đổi theo năm đạt 27,5% và doanh thu ngân hàng đầu tư đạt 1.102 tỷ đồng, HD Securities đang tạo dựng nền tảng cho một chu kỳ tăng trưởng mới, hướng tới Top các ngân hàng đầu tư toàn diện hàng đầu Việt Nam vào năm 2030.

Đợt IPO và kế hoạch niêm yết trên HOSE là bước đi chiến lược nhằm nâng cao năng lực tài chính, mở rộng cơ sở nhà đầu tư, nâng tầm quản trị và kết nối sâu rộng với thị trường vốn quốc tế.

Hàng trăm khách mời, nhà đầu tư nước ngoài có mặt tại đầu cầu TP. Hồ Chí Minh

Thông qua HDBank Global Capital Summit 2026, HDBank, Sovico và các đối tác khẳng định tầm nhìn đồng hành cùng sự phát triển của đất nước, góp phần đưa Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn của dòng vốn toàn cầu, nơi những khát vọng lớn gặp gỡ những nguồn lực lớn, cùng kiến tạo một tương lai thịnh vượng và bền vững.