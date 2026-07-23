Hải Phòng: 10 giải pháp 'thúc' tăng trưởng 13%

Thành ủy Hải Phòng vừa ban hành Nghị quyết 11 về thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế 6 tháng cuối năm 2026 và giai đoạn 2026-2030, đạt bình quân 13%/năm.

6 tháng đầu năm, Hải Phòng ghi nhận tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 11,33%, cao nhất trong 5 năm qua, đứng thứ 3 toàn quốc, đứng đầu nhóm 7 thành phố trực thuộc Trung ương. 10/12 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kịch bản đề ra.

Mặc dù tốc độ tăng trưởng thuộc nhóm dẫn đầu cả nước, song tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) và chỉ số sản xuất công nghiệp tại Hải Phòng chưa đạt mục tiêu, 4 khu vực kinh tế tăng trưởng thấp hơn mục tiêu.

Để đảm bảo hoàn thành mục tiêu tăng trưởng năm đạt 13%, Thành ủy Hải Phòng xây dựng 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cho 6 tháng cuối năm. Trọng điểm là triển khai quyết liệt các giải pháp thúc đẩy sản xuất, đẩy mạnh lưu thông hàng hóa qua cảng biển, khu công nghiệp…

Trung tâm TP. Hải Phòng.

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công. Tăng cường thu hút đầu tư ngoài ngân sách, tháo gỡ vướng mắc khu cụm công nghiệp, xây dựng quy trình đồng hành cùng nhà đầu tư.

Thành phố xây dựng danh mục dự án ưu tiên thu hút đầu tư theo lĩnh vực, từng địa bàn gắn với quy hoạch và định hướng phát triển ngành kinh tế mũi nhọn. Xác định các tập đoàn, nhà đầu tư chiến lược trong và ngoài nước để tập trung xúc tiến, thu hút đầu tư.

Đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao đất, nhất là tại các dự án trọng điểm. Tập trung đẩy nhanh tiến độ đo đạc, lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính và hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai.

Đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê. Đôn đốc, xử lý các dự án phát triển nhà ở, sản xuất, kinh doanh chậm tiến độ. Đẩy nhanh tiến độ lập, phê duyệt các loại quy hoạch phục vụ thu hút đầu tư và phát triển đô thị.

Quyết liệt cải cách thủ tục hành chính, trọng tâm là rà soát, cắt giảm quy trình thực hiện các thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian chuẩn bị đầu tư, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án, giảm chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, Hải Phòng cũng tổ chức rà soát, sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã chưa đạt tiêu chuẩn và nghiên cứu mô hình đơn vị hành chính đặc biệt, đô thị hạt nhân để điều phối phát triển, kết nối hạ tầng, dịch vụ công và các không gian kinh tế trọng điểm phù hợp với yêu cầu quản trị, định hướng phát triển của thành phố.