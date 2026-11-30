Hà Nội dự kiến xây mới 68 trường THPT: Xây thêm trường có giảm áp lực tuyển sinh?

TP - Hà Nội dự kiến xây mới 68 trường THPT trong giai đoạn 2026 - 2030, tuy nhiên, để giải quyết căn cơ áp lực tuyển sinh lớp 10, việc mở rộng mạng lưới trường công lập cần thôi là chưa đủ.

Học sinh tăng, số trường giảm

Theo quy hoạch, Hà Nội dự kiến xây mới 68 trường THPT trong giai đoạn 2026-2030, nâng tổng số trường được bổ sung lên 88 trường vào năm 2050. Thành phố đồng thời xác định 33 xã, phường còn thiếu trường học cần ưu tiên đầu tư.

Sáu xã, phường dự kiến có thêm 3 trường THPT là Sóc Sơn, Nội Bài, Đa Phúc, Phú Lương, Thuận An và Phúc Thọ. Trong đó, Sóc Sơn là địa phương duy nhất dự kiến hoàn thành cả 3 trường ngay trong giai đoạn 2026-2030. Mạng lưới trường được phát triển theo nhiều loại hình, bao gồm trường công lập, ngoài công lập và trường phổ thông nhiều cấp học.

Từ kết quả nghiên cứu liên quan đến tuyển sinh lớp 10, PGS. TS Trần Quang Tuyến, Trường Quốc tế, Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng, cần nhìn nhận đồng thời hai vấn đề, nhu cầu học THPT tăng đến đâu và mạng lưới trường học đã đáp ứng nhanh đến đâu.

Dữ liệu cho thấy, giai đoạn 2002 - 2006 ghi nhận sự mở rộng nhanh của giáo dục THPT. Số học sinh cả nước tăng từ 2,45 triệu lên trên 3 triệu (tăng hơn 25%). Trong khi đó, số trường tăng từ 1.532 lên 2.044, (tăng trên 33%). Mạng lưới trường học khi đó mở rộng nhanh hơn tốc độ tăng quy mô học sinh, góp phần cải thiện khả năng tiếp cận giáo dục.

Giai đoạn 2007 - 2015, số học sinh giảm xuống còn 2,43 triệu, thấp hơn 21% so với năm 2006, trong khi số trường tiếp tục tăng lên 2.399.

Tuy nhiên, từ năm 2015 đến năm 2024, xu hướng đảo chiều rõ rệt. Số học sinh THPT tăng thêm hơn 719.000 em, tương đương gần 30%, nhưng số trường lại giảm từ 2.399 xuống còn 2.378.

Sự lệch pha giữa tốc độ tăng quy mô học sinh và khả năng mở rộng mạng lưới trường học đã tạo ra sức ép ngày càng lớn lên hệ thống giáo dục.

Năm 2024, bình quân cả nước có khoảng 1.322 học sinh/trường THPT, nhưng tại TPHCM, con số này lên tới 2.149 học sinh. Kiên Giang, Đồng Nai, Bình Dương và Đà Nẵng cũng có số học sinh bình quân mỗi trường cao hơn đáng kể so với mức chung.

Đáng chú ý, sức ép tiếp tục gia tăng ngay ở bậc THCS. Năm 2024, cả nước có 6,71 triệu học sinh THCS tại 8.458 trường. So với năm 2010, số học sinh bình quân mỗi trường THCS đã tăng khoảng gần 63%. Đây là chỉ báo sớm để các địa phương dự báo nhu cầu trường lớp THPT trong những năm tiếp theo.

Học sinh thi tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội năm 2026. Ảnh: Duy Phạm

Theo PGS. TS Trần Quang Tuyến, tình trạng thiếu chỗ học có hai biểu hiện. Dễ thấy nhất là tỉ lệ “chọi” cao tại các trường danh tiếng hoặc những khu vực đông học sinh nhưng ít trường THPT. Biểu hiện thứ hai âm thầm hơn, nhưng tác động trực tiếp đến chất lượng giáo dục, là các trường tiếp nhận thêm học sinh trong khi chưa kịp bổ sung phòng học và giáo viên.

Từ năm 2015 đến năm 2024, số học sinh bình quân mỗi lớp THPT trên cả nước tăng từ gần 38 lên 41. Số học sinh trên một giáo viên tăng mạnh hơn, từ 16 lên 21, tương đương gần 31%.

Trong khi nhu cầu học tập có thể tăng nhanh qua từng năm học, việc xây dựng một trường mới cần quỹ đất, vốn đầu tư, giáo viên và hàng loạt thủ tục. Quá trình mở rộng năng lực trường lớp thường kéo dài nhiều năm. Vì vậy, giải quyết tình trạng thiếu chỗ học không đơn thuần là tăng số lượng học sinh được tiếp nhận mà phải đồng thời mở rộng năng lực trường lớp và đội ngũ giáo viên để không đánh đổi chất lượng giáo dục.

Mở rộng dư địa cho trường ngoài công lập

Một trong những đề xuất nhằm giảm áp lực tuyển sinh lớp 10 là bỏ thi, đơn giản hóa thủ tục hoặc giảm độ khó của kì thi đầu vào.

Theo phân tích từ nghiên cứu của PGS Trần Quang Tuyến, xét tuyển có thể giúp học sinh giảm áp lực từ một kì thi cạnh tranh nhưng không tự làm tăng số chỗ học trong trường công lập. Nếu năng lực cung ứng giữ nguyên, việc nới lỏng đầu vào chủ yếu làm lớp học đông hơn hoặc chuyển cuộc cạnh tranh sang học bạ và các hình thức xét tuyển khác. Áp lực có thể giảm ở cổng trường thi nhưng tình trạng thiếu chỗ học và nguy cơ ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục vẫn tồn tại.

Do vậy, ông Tuyến cho rằng, không nên chỉ tập trung vào mở rộng hệ thống trường công lập mà cần tạo điều kiện thực chất hơn cho các cơ sở giáo dục ngoài công lập tham gia.

Điều này không đồng nghĩa với tư nhân hóa giáo dục hay thu hẹp vai trò của Nhà nước. Trường công lập vẫn phải là trụ cột bảo đảm quyền tiếp cận, công bằng và các mục tiêu giáo dục quốc gia. Trong khi đó, trường ngoài công lập có thể bổ sung chỗ học, mở thêm lựa chọn và giúp hệ thống giáo dục phản ứng linh hoạt hơn trước những biến động về nhu cầu.

“Lời giải dài hạn cho bài toán tuyển sinh lớp 10 vì thế không thể chỉ là xây thêm trường công hay thay đổi cách thi. Điều quan trọng hơn là xây dựng một hệ thống giáo dục có khả năng tự điều chỉnh trước những biến động về dân số và nhu cầu của người học”. PGS.TS Trần Quang Tuyến

Dư địa phát triển trường ngoài công lập còn khá lớn. Đến năm 2024, số lớp ngoài công lập chiếm chưa tới 15% tổng số lớp THPT trên cả nước. Số học sinh bình quân mỗi lớp ở khu vực này còn tương đối thấp, cho thấy khả năng tiếp nhận thêm học sinh.

PGS Tuyến khẳng định, nút thắt lớn nhất là học phí. Việc mở rộng hệ thống trường ngoài công lập phải đi cùng các chính sách hỗ trợ như cấp học bổng, hỗ trợ học phí theo hoàn cảnh kinh tế, Nhà nước đặt hàng dịch vụ giáo dục hoặc ưu đãi có điều kiện đối với những trường tiếp nhận học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Sự đa dạng về loại hình trường học, chương trình và phương thức tuyển sinh cũng giúp học sinh có thêm cơ hội lựa chọn môi trường học tập phù hợp với năng lực, sở thích, hoàn cảnh và định hướng nghề nghiệp.

Bên cạnh đó, các dịch vụ tư vấn hướng nghiệp, dinh dưỡng học đường, công nghệ giáo dục, hoạt động ngoại khóa nếu được quản lí tốt và bảo đảm khả năng tiếp cận bình đẳng sẽ bổ trợ cho hoạt động dạy và học.