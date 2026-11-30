Houthi phát cảnh báo nóng, chuỗi cảng biển Ả-rập Xê-út vào tầm ngắm

TPO - Lực lượng Houthi tuyên bố sẽ nhắm vào cảng Jeddah và tất cả các cảng khác của Ả-rập Xê-út bên bờ Biển Đỏ, nhằm đáp trả cuộc tấn công trước đó của Riyadh vào cảng Ras Isa của Yemen.

Đám cháy tại một nhà máy chế biến khoai tây sau cuộc không kích ở Sanaa, Yemen, ngày 26/11. (Ảnh: AP)

Lời đe dọa được đưa ra ngày 29/11, đánh dấu bước leo thang mới trong cuộc xung đột giữa Ả-rập Xê-út và lực lượng thân Iran.

Đài truyền hình Al Masirah do Houthi điều hành đưa tin Ả-rập Xê-út đã tấn công cảng Ras Isa - cảng chính phục vụ hoạt động nhập khẩu nhiên liệu vào các khu vực do Houthi kiểm soát. Cảng này nằm ở tỉnh Hodeidah thuộc miền tây Yemen.

Ngay trước đó, liên minh quân sự do Ả-rập Xê-út dẫn đầu ra tuyên bố kêu gọi dân thường sơ tán khỏi cảng để bảo đảm an toàn, đồng thời công bố bản đồ khu vực.

Sau đó, liên minh tuyên bố đang tiến hành chiến dịch quân sự để đáp trả các cuộc tấn công của Houthi, nhưng không xác nhận cụ thể việc đã không kích cảng Ras Isa.

Trước khi cuộc nội chiến Yemen bùng nổ năm 2014, Ras Isa từng là cảng xuất khẩu dầu thô. Cảng này trước đây cũng từng bị cả Mỹ và Israel tấn công.

Tháng 4/2025, lực lượng Mỹ tấn công Ras Isa trong chiến dịch mà quân đội Mỹ cho biết nhằm cắt đứt một trong những nguồn cung nhiên liệu cho Houthi và đánh vào nguồn thu của lực lượng này. Israel cũng tấn công Ras Isa cùng hai cảng khác của Yemen vào tháng 7/2025, với lý do đáp trả những cuộc tấn công liên tiếp của Houthi nhằm vào Israel.

Houthi kêu gọi công nhân và người dân ở khu vực lân cận các cảng của Ả-rập Xê-út trên Biển Đỏ lập tức sơ tán, đồng thời yêu cầu tất cả các công ty vận tải biển đưa tàu của họ rời khỏi đó.

Lực lượng này từng đưa ra cảnh báo tương tự vào đầu tháng này, khi liên minh do Ả-rập Xê-út dẫn đầu tấn công cảng Hodeidah của Yemen – cửa ngõ quan trọng tiếp nhận hàng hóa thương mại và viện trợ nhân đạo, phục vụ hàng triệu người dân tại các khu vực do Houthi kiểm soát.

Houthi cũng tuyên bố đã tấn công một cảng tại tỉnh Jazan ở miền nam Ả-rập Xê-út vào tuần trước.

Giao tranh gia tăng kể từ khi Houthi tiến quân về phía eo biển Bab al-Mandab - điểm nghẽn hàng hải kết nối Biển Đỏ với vịnh Aden.

Lực lượng này đã đẩy mạnh các cuộc tấn công nhằm vào sân bay, cảng biển và cơ sở năng lượng của Ả-rập Xê-út, trong khi Riyadh gia tăng không kích loạt mục tiêu của Houthi tại Yemen.

Chiến tranh Yemen bắt đầu vào cuối năm 2014, khi Houthi giành được thủ đô Sanaa, dẫn đến việc liên minh quân sự do Ả-rập Xê-út dẫn đầu quyết định can thiệp vào tháng 3/2015, để hỗ trợ chính phủ Yemen.

Thỏa thuận ngừng bắn do Liên hợp quốc làm trung gian đạt được vào năm 2022, duy trì cho đến khi giao tranh tái diễn vào tháng 7 năm nay.

Trong cuộc phỏng vấn với Reuters ngày 29/11, Thiếu tướng Turki al-Maliki, người phát ngôn lực lượng liên minh do Ả-rập Xê-út dẫn đầu, cho rằng cuộc chiến tại Yemen có thể kết thúc “ngay ngày mai” nếu Houthi đồng ý với kế hoạch hòa bình do Liên hợp quốc bảo trợ. Tuy nhiên, ông nói thêm rằng liên minh sẽ tiếp tục duy trì sức ép quân sự trong thời gian cần thiết, để buộc lực lượng này ngồi vào bàn đàm phán.

Ông Maliki nêu rõ, Riyadh đã đặt ra “lằn ranh đỏ” xung quanh Aden - thủ đô lâm thời của chính phủ Yemen. Ông cảnh báo liên minh sẽ làm “bất cứ điều gì cần thiết” để bảo vệ thành phố cảng này.