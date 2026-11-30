Giám đốc sáng tạo concert HIEUTHUHAI: 'Hơn 100 phương án để dựng Mắt Nhắm Mắt Mở'

TPO - BIL, Giám đốc sáng tạo của Microwave Soups, studio đồng hành HIEUTHUHAI trong dự án Mắt Nhắm Mắt Mở, kể về hành trình xây dựng thế giới hình ảnh từ album đến chuỗi concert. Từ hơn 100 phương án thiết kế album đến sân khấu ngôi nhà, ê-kíp từng bước chuyển hóa những suy nghĩ, ký ức và cảm xúc của nam rapper thành trải nghiệm dành cho khán giả.

Ngôi nhà bước vào một bối cảnh mới

- Ý tưởng sân khấu thứ hai mang hình dáng ngôi nhà hình thành như thế nào?

- Hiếu muốn biểu diễn, chia sẻ năng lượng và kết nối với SUNDAYs nhiều nhất có thể. Đó gần như là điểm neo quan trọng nhất khi chúng tôi phát triển không gian sân khấu cho concert đầu tiên.

Tuy nhiên, mỗi địa điểm đều có giới hạn về kết cấu, chiều cao, sức chứa và an toàn. Chính trong quá trình tìm cách giải quyết những ràng buộc ấy, ý tưởng về không gian trình diễn thứ hai dần thành hình.

Ngôi nhà vốn là hình ảnh xuyên suốt thế giới Mắt Nhắm Mắt Mở, một cách hình dung về tâm trí Hiếu. Khi thiết kế cùng anh Việt Anh, chúng tôi muốn nó thực sự có thể sử dụng, có thể bước vào và có câu chuyện diễn ra bên trong, xung quanh.

Từ đường nét gợi mái nhà, nó dần có các căn phòng, những góc nhỏ gợi ký ức của Hiếu. Cầu thang thoát hiểm liên kết với sân thượng, nơi bốn thành viên GERDNANG từng đứng chung. Chúng tôi vui khi khán giả nhận ra và diễn giải những chi tiết ấy.

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- Nhiều tiết mục mang cách xử lý hình ảnh như một MV trên sân khấu. Ê-kíp xây dựng ngôn ngữ đó ra sao?

- Mọi thứ bắt đầu từ những cuộc trò chuyện nhỏ, đôi khi chỉ là câu hỏi bâng quơ hoặc câu chuyện ngoài dự án. Từng mảnh tích lũy giúp chúng tôi làm rõ concept về tâm trí, rồi phát triển qua nhiều bản phác thảo.

Hiếu yêu điện ảnh, thích cách kể chuyện có khoảng trống để người xem tự tiếp cận. Tôi và đạo diễn sân khấu cũng có niềm yêu thích với máy quay, phim, cách tạo khuôn hình. Từ đó, chúng tôi tìm cách thể hiện ký ức, cảm xúc của Hiếu bằng nhiều lớp chất liệu.

Có lúc đó là chữ viết tay trên màn hình LED lớn, có lúc là mảng màu, bóng dáng Hiếu hay khoảnh khắc bạn ngồi trên mái nhà. Chúng tôi giữ nhất quán cách diễn đạt ấy, đồng thời có sự đóng góp của các cộng sự về âm nhạc, sân khấu và kỹ thuật.

Đến đêm thứ ba ở Hà Nội, thế giới đó có thêm nhiều lớp. Qua hành trình từ album, sản phẩm lưu niệm đến concert, mọi người hiểu nhau hơn, không cần giải thích quá nhiều.

- Với Las Vegas, ê-kíp chuẩn bị điều gì mới cho khán giả?

- Ngay từ đầu, chúng tôi không nghĩ mỗi đêm phải khác biệt hoàn toàn. Đêm thứ tư cũng không nhất thiết là phiên bản lớn hơn ba đêm ở Việt Nam. Điều cần giữ là sự nhất quán, nhưng thế giới này vẫn phải phát triển.

Nước Mỹ, với những ảnh hưởng lớn đến âm nhạc, điện ảnh và văn hóa đại chúng, cũng gợi mở cho chúng tôi một hướng tiếp cận mới. Tôi nghĩ đến những ký ức, những hình ảnh và cả thế giới tưởng tượng của một cậu bé lớn lên cùng tình yêu dành cho rap và điện ảnh.

Vẫn là biểu tượng ngôi nhà, nhưng được đặt trong những mối liên hệ mới. Chúng tôi muốn khán giả bắt gặp những điều quen thuộc, đồng thời khám phá các khía cạnh chưa từng thấy trong không gian tâm trí ấy.

- Khó khăn lớn nhất khi chuẩn bị tại Mỹ là gì? Chị có áp lực phải thuyết phục khán giả ở một thị trường nhiều chương trình hip-hop?

- Khoảng cách địa lý là thử thách lớn. Gần như toàn bộ phần tiền kỳ được làm từ xa. Chúng tôi phải hình dung bối cảnh khi chưa trực tiếp đứng ở đó.

Địa điểm tại Las Vegas có sân khấu cố định, trong nhà. Những giới hạn buộc cách kể chuyện, dàn dựng phải thay đổi mà vẫn giữ concept.

Tôi không đặt áp lực phải “thật quốc tế” hay bắt kịp ai. Chúng tôi đang kể câu chuyện của HIEUTHUHAI. Làm rõ câu chuyện ấy là điều khiến ê-kíp tự tin.

Concept này là không gian tâm trí với rất nhiều mảnh màu sắc, suy nghĩ không ngừng thay đổi. Nó cho chúng tôi sự tự do để khám phá, mở rộng và thể hiện tâm tư của nghệ sĩ. Đó cũng là cách chúng tôi giữ sự cởi mở khi đến Mỹ.

Ít nhất 100 phương án để tìm ngôn ngữ hình ảnh

- HIEUTHUHAI tham gia vào quá trình xây dựng hình ảnh dự án như thế nào?

- Hiếu cực kỳ kỹ tính. Thời gian đầu, bạn ít nói, thường lắng nghe rồi mới chia sẻ suy nghĩ qua những câu hỏi. Những cuộc trò chuyện hay diễn ra vào đêm muộn. Bạn quan tâm đến cả bề mặt bóng hay mờ của một chất liệu, hay cách sắp đặt từng câu chữ trên bản in.

Áp lực lớn nhất với tôi có lẽ là giai đoạn đưa mọi thứ từ con số 0 lên 1. Khi ấy, chúng tôi gần như chỉ có âm nhạc của Hiếu và cụm từ Mắt Nhắm Mắt Mở. Chúng tôi đưa ra không dưới 100 phương án hình ảnh cho album, từ cắt ghép, minh họa đến thử nghiệm chất liệu. Không phải vì Hiếu yêu cầu thay đổi liên tục. Chúng tôi cần tìm một ngôn ngữ có thể chứa được thế giới ấy. Mỗi thử nghiệm giúp cả nhóm hiểu rõ hơn điều mình muốn thể hiện.

Đó là quá trình cả nhóm ngồi cùng Hiếu để tìm cách thể hiện điều bạn muốn kể. Sự kỹ tính, những câu hỏi và quá trình điều chỉnh giúp chúng tôi định hình hướng đi.

- Sự tin tưởng của Hiếu ảnh hưởng thế nào đến công việc sáng tạo?

- Khi đã tin tưởng, Hiếu rất tôn trọng người đồng hành. Bạn biết mình muốn gì, muốn giữ gì, đồng thời cho tôi tự do đề xuất, thử nghiệm và mang đến những góc nhìn bạn chưa hình dung.

Ban đầu, chúng tôi chỉ nghĩ đến một album vật lý truyền tải rõ các bài hát. Nhưng khi có sự tin tưởng, những ý tưởng tiếp theo đều được đón nhận cởi mở.

Từ hình khối ngôi nhà, dự án phát triển sang video hình ảnh cho ca khúc, ấn phẩm, hoạt động trải nghiệm, sản phẩm lưu niệm rồi concert. Mỗi bước mở ra câu hỏi và khả năng mới.

Tôi thích việc một nghệ sĩ nhìn lần ra mắt album như một chặng đường dài để phát triển. Sự tin tưởng giúp thế giới Mắt Nhắm Mắt Mở từ một ấn phẩm trở thành trải nghiệm thật.

- Hai người đều ít nói. Chị tìm sự đồng điệu với Hiếu bằng cách nào?

- Tôi cũng hướng nội nên thường tìm những cuộc trò chuyện không quá đặt nặng công việc để hiểu Hiếu. Có thể hình dung tôi nhặt từng mảnh câu chuyện, rồi dần ghép lại.

Khi đặt được câu hỏi khiến Hiếu thoải mái, bạn cởi mở và chia sẻ nhiều hơn. Chúng tôi cũng cần thời gian thử nhiều phương án để tìm được hướng phù hợp.

Tôi nghĩ năng lượng của những người trẻ, sự cởi mở và tin tưởng giúp cả nhóm đồng hành qua từng giai đoạn. Điều tôi thấy thú vị là sự thấu hiểu đó không chỉ diễn ra giữa tôi và Hiếu, mà dần được hình thành giữa những người cùng tham gia dự án. Mỗi người có một góc nhìn riêng. Và tôi cũng học được rất nhiều từ những cộng sự của mình, đặc biệt là anh Việt Anh trong quá trình phát triển concert.

- Điều gì ở Hiếu khiến chị muốn nỗ lực hơn khi cộng tác?

- Hiếu kỷ luật, kỹ tính và luôn tò mò với những đề xuất. Có câu hỏi tôi không nghĩ bạn sẽ đặt ra. Đôi khi câu hỏi đi ra ngoài đề tài đang bàn nhưng lại giúp làm rõ suy nghĩ của bạn.

Khi Hiếu đặt câu hỏi để hiểu rõ hơn một ý tưởng, đó cũng là lúc tôi có cơ hội nhìn lại ý tưởng của mình. Liệu nó đã đủ tốt chưa, còn khả năng nào khác không, thế giới này còn có thể mở rộng đến đâu?

Tôi rất trân trọng sự tò mò đó. Bởi sau một hành trình dài như Mắt Nhắm Mắt Mở, chúng tôi vẫn có thể tìm thấy những điều mới mẻ để cùng nhau khám phá. Bản thân tôi cũng học được rất nhiều trong quá trình đồng hành ấy.