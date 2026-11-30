Xuất hiện lỗ hổng an ninh, Lãnh tụ Tối cao Iran ra lệnh cải tổ cơ quan tình báo

TPO - Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf cho biết, Lãnh tụ Tối cao Iran Ayatollah Mojtaba Khamenei đã ra lệnh cải tổ hệ thống tình báo quốc gia, sau khi một loạt sự kiện trong những năm gần đây phơi bày những lỗ hổng nghiêm trọng trong bộ máy an ninh và tình báo của Tehran.

Lãnh tụ Tối cao Iran Ayatollah Mojtaba Khamenei. (Ảnh: Reuters)

Trong một video được chia sẻ trên ứng dụng Telegram hôm 29/11, ông Qalibaf nhấn mạnh chính phủ không nên trì hoãn việc bổ nhiệm một bộ trưởng tình báo chính thức, ngay sau khi dự luật cải tổ cơ quan này được Hội đồng Giám hộ xem xét.

Ông Esmail Khatib - bộ trưởng tình báo gần nhất của Iran - đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công của Israel vào ngày 18/3 năm nay, hiện vẫn chưa có người kế nhiệm. Ông Khatib từng làm việc tại văn phòng của cố Lãnh tụ Tối cao Ayatollah Ali Khamenei, trước khi trở thành người đứng đầu cơ quan tình báo dân sự từ tháng 8/2021.

Ông Ali Khamenei là cha ruột của Lãnh tụ Tối cao đương nhiệm Mojtaba Khamenei và đã thiệt mạng trong một cuộc không kích của Mỹ - Israel từ đầu cuộc chiến.

Sự thâm nhập của tình báo Israel vào Iran đã được thể hiện rõ qua một số chiến dịch như vụ ám sát nhà khoa học hạt nhân Mohsen Fakhrizadeh vào năm 2020 và vụ sát hại thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh tại Tehran vào năm 2024.

Thực trạng này càng lộ rõ ​​hơn trong cuộc xung đột kéo dài 12 ngày vào tháng 6/2025, khi các đặc vụ Israel tại Iran hỗ trợ xác định mục tiêu là các hệ thống phòng không, bệ phóng tên lửa và các chỉ huy quân sự cấp cao.

Ông Qalibaf cho biết, Quốc hội Iran ban đầu đã yêu cầu chính phủ trình dự luật về tái cơ cấu Bộ Tình báo, nhưng sau khi quá trình bị trì hoãn, Quốc hội đã tự mình giải quyết vấn đề này.

Các nghị sĩ đã thông qua đề cương tổng quát của dự luật vào ngày 29/11 và bắt đầu xem xét các điều khoản chi tiết, trong đó có việc mở rộng tiêu chuẩn đối với vị trí Bộ trưởng Tình báo.

Theo truyền thông nhà nước Iran, các ứng viên giờ đây có thể bao gồm cả những người không thuộc giới giáo sĩ, miễn là có đủ bằng cấp, chuyên môn và kinh nghiệm trong lĩnh vực tình báo, có ít nhất 10 năm kinh nghiệm quản lý ở cấp trung hoặc cấp cao…