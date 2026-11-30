Đánh bắt tận diệt trên những hồ chứa tỷ khối - Bài 1: 'Thiên la địa võng' ngư cụ cấm

TP - Những ngày cuối năm 2026, đi dọc sông Đà, với các hồ chứa khổng lồ của thủy điện Hoà Bình (tỉnh Phú Thọ) với 9,4 tỷ mét khối nước, thủy điện Sơn La (công trình thủy điện lớn nhất Đông Nam Á) và hồ thủy điện Bản Chát (tỉnh Lai Châu), hồ thủy điện Tuyên Quang… đâu đâu cũng thấy việc tàn sát “thủy giới” diễn ra công khai, trắng trợn, vi phạm Luật Thủy sản và không ít quy định khác.

Việt Nam có hệ thống sông ngòi chằng chịt, với hơn 700 hồ thủy điện lớn. Hệ sinh thái thủy sinh đa dạng là nguồn “vàng trắng” thủy sản dồi dào. Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, nếu được nuôi trồng và quản lý đúng cách, đến năm 2030, mỗi năm các hồ chứa lớn của Việt Nam sẽ đem lại tới 16 nghìn tỷ đồng. Vậy nhưng, tiếc thay, với những gì chúng tôi khảo sát…

Ðủ thứ “công nghệ cao” tận diệt nguồn lợi thủy sản

Tại hồ thuỷ điện Sơn La, như người dân địa phương tiết lộ, một hệ thống lồng xếp bát quái trên hồ có giá đầu tư từ 70 triệu đồng lên tới 500 triệu đồng (?). Họ dùng máy tời và dựng các ngọn tháp sắt cao hàng chục mét trên tàu thuyền để “cất lưới” bằng máy nổ đinh tai nhức óc.

Lưới bát quái dài cả một vài nghìn mét, đánh bắt tít dưới đáy hồ, các loài thuỷ sản ăn ở tầng đáy bị tận diệt. Còn với cá ăn trên mặt nước, mới đây, ở hồ Thác Bà, nhiều đối tượng vẫn còn dùng kích điện trị giá vài trăm triệu đồng, sạc ắc quy bằng pin mặt trời, giấu giếm trên các đảo hoang (mà hồ có tới hơn 1,3 nghìn hòn đảo!) để tránh bị công an xử lý. Thậm chí, họ sử dụng cả “kích lao”, khiến con cháu “vua Thuỷ Tề” ở Long Cung, kể cả lươn trạch dưới bùn cũng không thoát khỏi dòng điện. Chúng hoặc là chết, hoặc bị sốc điện, bềnh lên, bị tóm gọn.

Một chiếc te cào sử dụng lưới mắt “siêu nhỏ”, có sức cào, vét, tận diệt nguồn lợi thủy sản trên hồ thủy điện Sơn La. Ảnh: D.H

Những chiếc te kết hợp với tàu gắn động cơ, có hệ thống lưới vét rộng cả trăm mét vuông ở đầu tàu, cứ tự do, giữa ban ngày ban mặt, tung hoành ngoài hồ chứa thuỷ điện. Họ “cào”, “vét” đủ loài thuỷ sản, bất kể lớn bé, thu về hàng tạ, hàng tấn tôm cá mỗi ngày. Tàu thuyền của thương lái đi dọc hồ, theo các eo ngách mênh mông để thu mua. Nhiều đầu mối mỗi ngày thu dăm bảy tấn tôm cá siêu bé về… cho gia súc ăn hoặc ngâm với phụ gia thành nước phân bón tưới cây trồng trong các nhà vườn, nông trại!

Hủy diệt tôm cá “sơ sinh”

Các loài thuỷ sinh chết cả trứng, ấu trùng, hệ sinh thái dưới nước hồ bị huỷ diệt theo đúng nghĩa đen. Không chờ thuỷ sản kịp lớn, không tránh mùa cá sinh sản, không quan tâm tới cá giống mà Nhà nước và doanh nghiệp vừa thả xuống (có đợt, nhiều triệu con cá, trị giá hàng chục tỷ đồng được thả xuống hồ Thác Bà), nhiều “ngư dân bất chấp” cứ gặp gì bắt nấy. Một sự phung phí và nhẫn tâm với môi trường, với nguồn lợi thuỷ sản. Quan trọng hơn, quy định luật pháp bị phớt lờ, cơ quan hữu trách dường như bị… qua mặt.

Tại lòng hồ thuỷ điện Hoà Bình, ở địa phận xã Đà Bắc (tỉnh Phú Thọ), vào vai khách du lịch đi thăm các bè cá, tìm mua cá lồng về làm quà, chúng tôi được anh Hưng (chủ một khu nghỉ dưỡng ven hồ) tổ chức cho ngư dân vào tận bờ đón.

Bên bờ hồ, những tấm lưới rộng hàng trăm mét vuông được phơi nâu trầm mênh mông. Con đường dẫn ra hồ cũng được dựng cọc quây kín bằng thứ lưới của vó bè đã rách hoặc cũ không dùng nữa. Một thanh niên địa phương bảo: Các bác nhìn, lưới họ đan nhỏ thế này thì làm gì còn cá con, làm gì còn cá giống, họ vét tận diệt hết cá trong hồ, thế này thì ngư dân chúng tôi chết.

Mắt lưới vó bè nhỏ đến mức sau một thời gian sử dụng, rong rêu và rác bám kín, nước đọng bên trong cũng khó thoát ra, trong khi kích thước mắt lưới theo quy định không được nhỏ hơn 2cm. Ảnh chụp tại hồ thủy điện Hòa Bình (tỉnh Phú Thọ). Ảnh: Nam Hoàng

“Chân dung” một đoạn lưới bát quái trên hồ thủy điện Sơn La, ngư cụ bị cấm sử dụng trong khai thác thủy sản. Ảnh: D.H

Chúng tôi dùng ngón tay, dùng cả… móng tay của mình để so sánh với kích cỡ mắt lưới đang phơi bên bờ hồ. Một người thở dài: “Mắt lưới bé như màn tuyn, một con tôm riu không thoát, một con cá bằng đầu đũa, thậm chí đầu tăm chả thoát được”. Vó bè hoành tráng tới mức người ta đi bộ trên đó thoải mái. Nó to như một cái nhà khung gỗ, tre và cả sắt vững chãi, trên bề mặt tre gỗ đã phủ kín cây xanh và rêu mốc do thời gian sử dụng quá lâu.

Chúng tôi khảo sát khu này nhiều lần, ở nhiều thời điểm của năm 2025 và 2026. Ngày thì thiên la địa võng các loại vó bè to, cái ở giữa hồ lớn, cái ở ngay ven bờ. Nhiều bè lớn có treo bóng điện công suất lớn để thắp sáng trong đêm, dụ cá về, đánh bắt theo hình thức tận diệt, ngày nọ qua đêm kia…

Những người nuôi cá lồng bè vô tư trả lời chúng tôi: Nhà nào có lồng cá thì hầu hết đều có một hoặc vài chiếc vó bè ở xung quanh. Họ sử dụng ánh sáng đèn công suất lớn để bắt cá nhỏ làm thức ăn cho cá lồng, thừa thì bán (nhiều người mua về ủ làm phân tưới cây). Nuôi bằng cá con, cá lồng sẽ “ngon” thịt hơn so với cho ăn thức ăn công nghiệp. Thêm nữa, mua thức ăn công nghiệp rất tốn tiền, đằng này lắp một hệ thống vó bè là hàng chục năm trời, ngày nào cũng thu hoạch được cá con.

Đáng ngạc nhiên hơn, khi được nhắc nhở việc đánh bắt bằng vó bè sử dụng lưới mắt nhỏ và ánh sáng đèn công suất lớn là tận diệt thuỷ sản, vi phạm Luật Thuỷ sản, nhiều người tỏ ra rất ngạc nhiên. Ai cũng bảo: Chưa nghe điều đó bao giờ!

Thực tế, ngày 17/10/2025, Bộ Công an và Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng ký Kế hoạch số 628 nhằm tuyên truyền, đấu tranh, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến bảo vệ động vật hoang dã, bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản. Trong đó, nhấn mạnh xử lý các hành vi sử dụng kích điện, xung điện, chất độc, vật liệu nổ, ngư cụ bị cấm, phương pháp đánh bắt có tính huỷ diệt, tận diệt…

Quyết định số 16 của UBND tỉnh Sơn La, do ông Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ký ngày 15/4/2026, cũng ghi rõ những nghề và ngư cụ bị cấm trong khai thác thuỷ sản, gồm: te và lưới bát quái… Lồng xếp bát quái và nghề te kết hợp thuyền có gắn động cơ cũng là các nghề và ngư cụ bị cấm theo quy định của Luật Thuỷ sản năm 2017.

Nhưng thực tế, trong tất cả các chuyến khảo sát của chúng tôi, ở nhiều địa bàn, gặp nhiều ngư dân, vi phạm vẫn tồn tại công khai; trong khi cán bộ thuỷ sản nói… chưa có cách nào xử lý hiệu quả được!