Hoàng Anh Agritech: Gieo mầm xanh, dựng thương hiệu Việt

TP - Buổi sáng ở xã Hội Thịnh, tỉnh Phú Thọ, những cánh đồng bắt đầu một ngày mới trong nhịp làm việc quen thuộc của người nông dân. Cách đó không xa, tại Công ty Cổ phần Hoàng Anh Agritech, những sản phẩm phân bón hữu cơ được hoàn thiện để đưa đến các vùng sản xuất. Doanh nghiệp chọn một hướng đi riêng: Bắt đầu từ đất, đồng hành với cây trồng và lấy niềm tin của người nông dân làm nền tảng phát triển.

Năm 2026, hành trình ấy có thêm một dấu mốc khi Hoàng Anh Agritech được vinh danh tại Sao Vàng Doanh nhân Đất Việt 2026. Với doanh nghiệp, danh hiệu không chỉ là sự ghi nhận, mà còn là động lực để tiếp tục theo đuổi con đường phát triển nông nghiệp xanh, an toàn và bền vững.

Chọn đất làm điểm bắt đầu

Đại diện Công ty Cổ phần Hoàng Anh Agritech nhận thương hiệu Sao Vàng Doanh nhân Đất Việt 2026

“Làm nông nghiệp, người ta thường nhìn thấy trước hết là cây, là quả, là năng suất. Nhưng với những người làm phân bón, câu chuyện lại bắt đầu từ đất. Một mảnh đất bạc màu khó có thể cho những mùa vụ bền vững. Một nền đất khỏe mới tạo tiền đề để cây sinh trưởng, cho năng suất và chất lượng ổn định”, ông Trần Văn Tư, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Hoàng Anh Agritech chia sẻ.

Từ quan điểm đó, Hoàng Anh Agritech xác định phát triển phân bón không chỉ nhằm cung cấp dinh dưỡng cho cây trồng, mà còn hướng tới cải thiện chất lượng đất, tạo nền tảng cho sản xuất nông nghiệp lâu dài. Đây cũng là lý do doanh nghiệp kiên trì theo đuổi dòng sản phẩm phân bón hữu cơ, hướng tới một nền nông nghiệp an toàn, bền vững và thân thiện hơn với môi trường.

Với người trồng trọt, một bao phân bón không đơn thuần là một sản phẩm hàng hóa. Đó là khoản chi phí cho cả mùa vụ, đi cùng kỳ vọng về năng suất và thu nhập sau nhiều tháng chăm sóc. Vì vậy, Hoàng Anh Agritech xác định chất lượng sản phẩm phải gắn với hiệu quả thực tế trên đồng ruộng, đồng thời không ngừng tìm kiếm những giải pháp phù hợp với đặc điểm từng loại cây và vùng sản xuất.

Câu chuyện vì thế không chỉ dừng ở việc “bón gì cho cây”, mà quan trọng hơn là “bón như thế nào để đất tốt, cây khỏe và hiệu quả được duy trì lâu dài”. Từ yêu cầu đó, Hội đồng Tư vấn chuyên môn và Khoa học của Hoàng Anh Agritech đã biên soạn Sổ tay hướng dẫn sử dụng phân bón Hoàng Anh Agritech, cung cấp những hướng dẫn cụ thể về cách sử dụng phân bón, chăm sóc phù hợp với từng nhóm cây trồng, giúp người nông dân chủ động hơn trong quá trình canh tác và sử dụng phân bón đúng cách, hiệu quả.

Cùng với chất lượng, doanh nghiệp cũng đặc biệt quan tâm đến việc bảo vệ thương hiệu trong bối cảnh thị trường vật tư nông nghiệp vẫn tồn tại hàng giả, hàng nhái và gian lận thương mại. Một sản phẩm bị làm giả không chỉ làm tổn hại đến doanh nghiệp mà người chịu thiệt đầu tiên lại chính là người nông dân. Vì thế, bảo vệ thương hiệu với Hoàng Anh Agritech cũng là bảo vệ niềm tin của người sử dụng.

Dấu mốc Sao Vàng Doanh nhân Ðất Việt

Năm 2026, Hoàng Anh Agritech được vinh danh tại Sao Vàng Doanh nhân Đất Việt - một dấu mốc trên hành trình xây dựng thương hiệu trong lĩnh vực phân bón hữu cơ. Phía sau danh hiệu là một hành trình được tạo nên từ những điều không dễ đo đếm: Sự kiên trì với một hướng đi, những nỗ lực hoàn thiện sản phẩm và niềm tin được gây dựng qua từng mùa vụ.

Hoàng Anh Agritech đang từng bước viết câu chuyện của mình bắt đầu từ đất, đầu tư cho những sản phẩm hướng tới nông nghiệp xanh và lấy chất lượng làm nền tảng để xây dựng niềm tin.

Sao Vàng Doanh nhân Đất Việt 2026 vì thế không phải đích đến, mà là một dấu mốc để doanh nghiệp tiếp tục bước về phía trước - tiếp tục gieo những “hạt mầm” mới cho đất, cho người nông dân và cho một nền nông nghiệp Việt Nam xanh, an toàn, bền vững hơn.