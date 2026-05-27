Giá vàng hôm nay (27/5): Xuất hiện khoảng cách giữa các thương hiệu

TPO - Sáng nay, giá vàng trong nước giảm theo đà giảm của thế giới. Theo đó, giá vàng nhẫn nhiều thương hiệu chênh nhau từ 200.000 - 500.000 đồng/lượng.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Tập đoàn DOJI, Phú Quý, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu đồng loạt niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 158,5 - 161,5 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, giảm nửa triệu đồng/lượng cả 2 chiều so với đầu giờ sáng qua.

Đáng chú ý, giá vàng nhẫn có mức giảm khác nhau. Cụ thể, vàng nhẫn Phú Quý có giá 158,3 - 161,3 triệu đồng/lượng, giảm 700.000 đồng/lượng; vàng nhẫn SJC 158 - 161 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, vàng nhẫn DOJI, Bảo Tín Minh Châu niêm yết bằng vàng miếng ở mức 158,5 - 161,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn chênh nhau giữa các thương hiệu từ 200.000 - 500.000 đồng/lượng.

Trước đó, giá vàng nhẫn và vàng miếng SJC các thương hiệu này đều ngang giá nhau. Hiện, giá vàng thế giới hiện ở mức 4.515 USD/ounce, giảm 28 USD so với sáng qua. Giá vàng trong nước vẫn cao hơn thế giới khoảng 18 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, giá bạc đi ngang. Cụ thể, bạc thỏi Phú Quý, DOJI có giá 79 triệu đồng/kg.

Trên thị trường tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.138 đồng/USD, giữ nguyên so với hôm qua.

Tại Vietcombank, giá USD được niêm yết ở mức 26.114 - 26.394 đồng/USD (mua vào - bán ra). Giá USD tự do quanh mức 26.480 - 26.530 đồng/USD.