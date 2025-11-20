Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Đưa con đi học, giật dây chuyền của bé gái lớp 1

Ngọc Văn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Đưa con đến trường, Lê Văn Hải bất ngờ theo dõi rồi ra tay giật dây chuyền vàng của một bé gái hiện học lớp 1 ở xã Phú Vinh, TP Huế.

Ngày 20/11, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Huế cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Văn Hải (SN 1999, trú thôn Bắc Thượng, xã Phú Vinh, TP Huế) để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Theo điều tra ban đầu của công an, trước đó, khi đưa con gái đến lớp tại Trường Tiểu học Vinh An 1 (xã Phú Vinh), Hải phát hiện một bé gái lớp 1 đeo dây chuyền vàng đi ngang qua. Nảy sinh ý định chiếm đoạt, đối tượng sau đó âm thầm theo dõi.

doi-tuong-hai-2.jpg
Đối tượng﻿ Hải (áo đen) tại cơ quan công an.

Lợi dụng lúc cháu M. đi một mình, lại nhỏ tuổi, không có khả năng tự vệ, Hải áp sát từ phía sau, dùng tay giật mạnh sợi dây chuyền rồi mang về giấu tại nhà riêng.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng công an tại TP Huế nhanh chóng truy xét và làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội của Hải. Đến nay, công an cũng đã thu giữ được tang vật vụ án.

Cơ quan công an tại Huế khuyến cáo phụ huynh không để trẻ mang theo tài sản có giá trị như vàng, trang sức, đồng hồ đắt tiền... khi đến trường để tránh bị kẻ xấu nhòm ngó, ảnh hưởng đến an toàn của trẻ.

Ngọc Văn
#xã Phú Vinh #TP Huế #Cơ quan Cảnh sát điều tra #Công an TP Huế #Đưa con đi học #giật dây chuyền #học sinh lớp 1 #Lê Văn Hải

Xem thêm

Cùng chuyên mục