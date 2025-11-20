Đưa con đi học, giật dây chuyền của bé gái lớp 1

TPO - Đưa con đến trường, Lê Văn Hải bất ngờ theo dõi rồi ra tay giật dây chuyền vàng của một bé gái hiện học lớp 1 ở xã Phú Vinh, TP Huế.

Ngày 20/11, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Huế cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Văn Hải (SN 1999, trú thôn Bắc Thượng, xã Phú Vinh, TP Huế) để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Theo điều tra ban đầu của công an, trước đó, khi đưa con gái đến lớp tại Trường Tiểu học Vinh An 1 (xã Phú Vinh), Hải phát hiện một bé gái lớp 1 đeo dây chuyền vàng đi ngang qua. Nảy sinh ý định chiếm đoạt, đối tượng sau đó âm thầm theo dõi.

Đối tượng﻿ Hải (áo đen) tại cơ quan công an.

Lợi dụng lúc cháu M. đi một mình, lại nhỏ tuổi, không có khả năng tự vệ, Hải áp sát từ phía sau, dùng tay giật mạnh sợi dây chuyền rồi mang về giấu tại nhà riêng.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng công an tại TP Huế nhanh chóng truy xét và làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội của Hải. Đến nay, công an cũng đã thu giữ được tang vật vụ án.

Cơ quan công an tại Huế khuyến cáo phụ huynh không để trẻ mang theo tài sản có giá trị như vàng, trang sức, đồng hồ đắt tiền... khi đến trường để tránh bị kẻ xấu nhòm ngó, ảnh hưởng đến an toàn của trẻ.