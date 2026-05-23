Đề xuất áp dụng giá điện giờ cao điểm, thấp điểm trong tháng 6

TPO - Trước nguy cơ phụ tải điện tăng mạnh do nắng nóng kéo dài, Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia (NSMO) đề xuất áp dụng khung giờ cao điểm, thấp điểm và giờ bình thường mới ngay trong tháng 6 nhằm giảm áp lực cho hệ thống điện quốc gia.

Theo NSMO, đợt nắng nóng cuối tháng 5 được đánh giá gay gắt hơn giai đoạn giữa tháng 5. Dự báo phụ tải miền Bắc trong tuần tới có thể lên tới khoảng 29.000 MW, cao hơn gần 10% so với mức kỷ lục ghi nhận trước đó.

Trong bối cảnh nhu cầu sử dụng điện tăng cao, NSMO cho biết đã phối hợp các đơn vị trong hệ thống triển khai nhiều phương án vận hành nhằm đảm bảo cung ứng điện. Các đơn vị truyền tải, phân phối được yêu cầu tăng cường bảo dưỡng lưới điện; thủy điện được điều tiết linh hoạt, ưu tiên phát điện vào cao điểm tối; nhiệt điện than huy động tối đa công suất khả dụng.

NSMO cũng phối hợp với Tổng Công ty khí Việt Nam để đảm bảo nguồn khí, linh hoạt chuyển đổi giữa khí nội địa, LNG và dầu diesel phục vụ phát điện. Theo tính toán, hệ thống điện thời gian tới có thể phải huy động mạnh các nguồn điện giá thành cao như LNG và các tổ máy chạy dầu mazut, diesel.

Theo NSMO, đỉnh phụ tải mùa hè hiện chủ yếu rơi vào buổi tối, đặc biệt trong khoảng 20h-23h, khi điện mặt trời không còn phát điện trong khi nhu cầu sử dụng điện tăng mạnh. Đây cũng là lý do đơn vị này đề xuất sớm áp dụng khung giờ cao điểm mới.

NSMO đề xuất áp dụng khung giờ cao điểm, thấp điểm mới ngay trong tháng 6.

Theo Quyết định 963 của Bộ Công Thương, giờ cao điểm mới được đề xuất áp dụng từ 17h30 đến 22h30 các ngày từ thứ Hai đến thứ Bảy; Chủ nhật không áp dụng giờ cao điểm. Giờ thấp điểm từ 0h đến 6h, các khoảng thời gian còn lại là giờ bình thường.

So với hiện hành, khung giờ mới bỏ giờ cao điểm buổi sáng và kéo dài mạnh khung giờ cao điểm buổi tối thay vì kết thúc lúc 20h như trước đây.

Tuy nhiên, Quyết định 963 có hiệu lực từ ngày ký nhưng khung giờ mới chưa áp dụng ngay. Cục Điện lực cho biết việc triển khai sẽ thực hiện cùng thời điểm điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân gần nhất sau khi Quyết định 14/2025 của Thủ tướng về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện có hiệu lực.

Hiện Bộ Công Thương đang nghiên cứu sửa đổi các quy định liên quan để có cơ sở triển khai khung giờ mới ngay trong mùa khô năm 2026.

Cục Điện lực cũng đề nghị EVN chỉ đạo các tổng công ty điện lực, công ty điện lực địa phương đẩy mạnh tuyên truyền tới khách hàng, đặc biệt là nhóm áp dụng giá điện theo thời gian sử dụng. Đồng thời, các đơn vị điện lực cần chuẩn bị nhân lực, vật tư và cài đặt lại công tơ để sẵn sàng triển khai đồng bộ khi quy định mới chính thức áp dụng.