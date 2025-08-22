Đánh dấu hành trình 10 năm làm nghệ thuật, 'phù thủy âm nhạc' Masew đưa chất liệu dân gian đầy sáng tạo vào album mới

SVO - Masew gây bất ngờ khi cho ra mắt album 'XƯA', với 8 bài hát mang đậm âm hưởng dân gian, văn hóa Việt. Đây được xem là dự án cá nhân trở lại đầy bùng nổ của producer sinh năm 1996, sau khi đồng hành cùng loạt 'bản hit' thời gian qua.

Album XƯA được Masew ấp ủ trong gần 4 năm, chắt lọc những gì tinh túy nhất trong cách làm nhạc của anh. Album mới có 8 ca khúc, mỗi bài hát thể hiện một khía cạnh khác nhau trong cuộc sống, lấy cảm hứng từ chất liệu dân gian Việt và các tích truyện Á Đông quen thuộc.

Chất liệu văn hóa dân gian toát ra ngay từ tiêu đề ca khúc. Masew chọn những góc nhìn mới mẻ để thể hiện một những hình ảnh đã quen thuộc với người dân Việt như Nghiêng nước nghiêng thành, Ngưu Lang Chức Nữ, Kiều... Ngoài ra, một đề tài có phần trào phúng như Cưới vợ trả góp cũng được Masew thể hiện thú vị.

Masew cho biết, đây là “đứa con” anh ấp ủ trong thời gian dài, đánh dấu hành trình gần 10 năm làm nhạc: “Mình mong muốn kể chuyện quê hương, đưa tinh thần dân tộc vào âm nhạc. Từ khi bắt đầu hoạt động nghệ thuật đến nay, mình may mắn được mọi người ủng hộ, yêu mến. Một producer vốn chỉ đứng sau những bản phối của các ca sĩ. Đến thời điểm này, mình cảm thấy rất biết ơn khi được mọi người nhớ đến và gọi tên”.

Nam producer bày tỏ thêm: “Bắt đầu từ những bản remix đầu tiên của cậu bé Lê Tuấn Anh, đến bước ngoặt Tuý âm đưa mình đến gần hơn với khán giả. Vậy mà đã gần 10 năm trôi qua, với rất nhiều dự án. Album lần này được xem là cột mốc cho hành trình 10 năm làm nhạc của mình. Đó là khoảnh khắc nhìn lại những gì mình đã làm được, hơn hết là món quà dành tặng cho người hâm mộ, những người đã luôn yêu thương và đồng hành với Masew”.

Luôn xuất hiện với các bản phối lạ tai, giai điệu vừa hiện đại, vừa mang dấu ấn văn hóa Việt, Masew đã cho thấy màu sắc cá nhân rõ nét, cũng như cá tính âm nhạc ở V-biz. Từ Tuý âm, À lôi, Bắc bling, hay mới đây là vai trò giám đốc âm nhạc cho phim hoạt hình dự án phim hoạt hình 3D thuần Việt Dế Mèn: Cuộc phiêu lưu tới Xóm Lầy Lội, Masew càng được khán giả yêu mến bởi cách làm nhạc độc đáo. Anh không chỉ tạo "bản hit", mà còn mang đến cho khán giả “vũ trụ” âm nhạc giao thoa giữa truyền thống và hiện đại.

Ngoài ra, Masew còn có có nhiều dự án lồng ghép chất liệu văn hóa được khán giả đón nhận nồng nhiệt như: Mời trầu, Ái nộ, Ép duyên, Thị Mầu… Anh cũng là nhà sản xuất âm nhạc Việt Nam đầu tiên đạt 1 tỷ lượt nghe trên YouTube. Với những nỗ lực trong từng sản phẩm, Masew khẳng định được chỗ đứng của mình trên bản đồ âm nhạc Việt.