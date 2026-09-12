Đặc quyền thượng lưu ở Vinhomes Royal Island: Sống trọn mọi trải nghiệm trên một hòn đảo giữa trung tâm

Chuẩn sống thượng lưu ngày nay được định nghĩa bằng chất lượng trải nghiệm và giá trị của thời gian. Tại Vinhomes Royal Island (Hải Phòng), mô hình All-in-One quy tụ giáo dục, y tế, mua sắm, nghỉ dưỡng, giải trí và thể thao trong cùng một đại đô thị, đưa những trải nghiệm vốn cần một chuyến đi xa trở thành một phần của đời sống thường nhật.

VinWonders Vũ Yên mang đến không gian vui chơi, giải trí đa dạng cho cư dân và du khách ngay trong lòng đảo đô thị. Nguồn: Vinhomes.

Một hòn đảo giữa trung tâm, trọn vẹn mọi trải nghiệm thời thượng

Được kiến tạo trên đảo Vũ Yên rộng 877 ha, bao bọc bởi ba dòng sông tự nhiên, Vinhomes Royal Island sở hữu nền cảnh quan hiếm có giữa lòng Hải Phòng. Hơn 280 ha cây xanh và mặt nước mở ra không gian sống khoáng đạt; hệ thống Lagoon nước mặn đưa trải nghiệm biển về ngay sau nhà.

Nhưng thiên nhiên mới chỉ là lớp nền cho một hệ sinh thái tiện ích được quy hoạch đồng bộ để cư dân có thể sống, học tập, chăm sóc sức khỏe, làm việc và thư giãn ngay trong nội khu.

Một buổi sáng có thể bắt đầu bằng vòng golf giữa không gian xanh tại sân golf 36 hố rộng 160 ha. Buổi chiều là thời gian dành cho bộ môn cưỡi ngựa tại Học viện Cưỡi ngựa Hoàng Gia, dạo bộ trong công viên hoặc cùng trẻ nhỏ khám phá VinWonders. Khi hoàng hôn buông xuống, cư dân có thể gặp gỡ bạn bè tại Vincom Mega Mall, thưởng thức ẩm thực trên phố đi bộ ven sông hay ngắm những du thuyền tại Royal Marina.

Sân golf 36 hố quy mô hàng đầu Đông Nam Á là một trong những tiện ích điểm nhấn của Vinhomes Royal Island. Nguồn: Vinhomes.

Các tiện ích này bổ trợ cho nhau thay vì vận hành như những điểm đến rời rạc. Một gia đình có thể kết hợp vui chơi, mua sắm và dùng bữa trong cùng ngày mà không phải rời đảo. Khách đến sân golf hoặc bến du thuyền có thêm lựa chọn lưu lại để trải nghiệm ẩm thực, giải trí. Sự liên thông đó làm nên giá trị thực tế của mô hình All-in-One: mỗi điểm đến mở rộng trải nghiệm cho điểm đến kế tiếp và giúp đô thị duy trì hoạt động trong nhiều khung giờ.

Nhờ đó, thời gian di chuyển được tiết giảm để thời gian tận hưởng được gia tăng. Thay vì phải đi nhiều nơi cho từng nhu cầu, cư dân có thể lựa chọn vô số trải nghiệm ngay trong chính đô thị mình sống.

Hệ tiện ích thượng lưu thiết lập chuẩn mực sống mới

Bên cạnh những tiện ích thể thao, giải trí thời thượng, Vinhomes Royal Island còn tích hợp các dịch vụ đẳng cấp của Vingroup. Trong đó, phòng khám đa khoa quốc tế Vinmec đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe chất lượng cao; hệ thống trường học gồm Vinschool cùng các trường quốc tế và dân lập tạo nên môi trường giáo dục đa dạng cho thế hệ tương lai.

Đối với các gia đình thành đạt, sự hiện diện của y tế và giáo dục ngay trong đô thị mang lại một “đặc quyền thời gian” đáng giá. Cha mẹ có thể giảm bớt những hành trình đưa đón kéo dài; trẻ em được lớn lên trong môi trường an toàn, nhiều cây xanh và giàu trải nghiệm; người cao tuổi thuận tiện tiếp cận chăm sóc sức khỏe và các không gian vận động nhẹ nhàng.

Bên cạnh đó là 31 công viên nội khu với gần 18 ha mảng xanh, nơi mỗi thành viên có thể tìm thấy khoảng trời phù hợp. Đó là những cung đường dạo bộ cho buổi sớm, sân chơi cho trẻ em, không gian thể thao cho người trẻ hay góc thư giãn yên tĩnh cho người lớn tuổi. Hệ thống vận hành thông minh và dịch vụ tiêu chuẩn cao góp phần giữ cho đời sống hằng ngày luôn thuận tiện, an tâm.

Vincom Mega Mall bổ sung không gian mua sắm, ẩm thực và giải trí trong hệ sinh thái tiện ích All-in-One. Nguồn: Vinhomes.

Trong khi đó, Vincom Mega Mall giữ vai trò kết nối nhu cầu thường nhật với các hoạt động vui chơi, gặp gỡ và giao thương. Sự hiện diện của hàng trăm thương hiệu trong nước và quốc tế giúp cư dân chủ động mua sắm và dùng dịch vụ ngay gần nhà, đồng thời tạo thêm điểm dừng cho du khách sau khi trải nghiệm VinWonders, sân golf hay Học viện Cưỡi ngựa Hoàng Gia. Cùng với phố đi bộ ven sông và các phố thương mại khắp các phân khu, trải nghiệm mua sắm thuận tiện góp phần hình thành nhịp sống liên tục, thay vì chỉ sôi động vào cuối tuần hoặc mùa lễ hội.

Sự phong phú của tiện ích cũng cho phép mỗi cư dân kiến tạo lối sống riêng. Người yêu vận động có thể dành thời gian cho golf, thể thao và các hoạt động ngoài trời. Gia đình trẻ có công viên, trường học và không gian vui chơi. Người yêu mua sắm, ẩm thực và giao lưu cộng đồng có Vincom Mega Mall, quảng trường và phố đi bộ. Mỗi lựa chọn cá nhân cùng tồn tại trong một tổng thể đồng bộ.

Đó là lý do hệ tiện ích tại Vinhomes Royal Island không chỉ làm đầy bản đồ trải nghiệm, mà còn định hình một chuẩn sống mới: thượng lưu trong cách sử dụng thời gian, trong sự thuận tiện và trong khả năng chăm sóc toàn diện cho cả gia đình. Giữa đảo đô thị sinh thái, cuộc sống All-in-One không phải chuỗi trải nghiệm xa xỉ thỉnh thoảng mới có, mà là đặc quyền được tận hưởng mỗi ngày. Nghỉ dưỡng không cần lên kế hoạch cho những chuyến đi xa khi đã được đưa vào nhịp sống thường nhật.