Cựu Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai nhận và 'cho tặng' nhiều lô đất

Như Tiền Phong đã đưa tin, Cơ quan tố tụng yêu cầu xác minh tài sản của một số cán bộ ở Lào Cai để phục vụ điều tra vụ án “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại UBND tỉnh Lào Cai; Sở TN&MT tỉnh Lào Cai và Sở Công Thương tỉnh Lào Cai. Trong những cá nhân được yêu cầu rà soát, xác minh, có cựu Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Vịnh và cựu Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Doãn Văn Hưởng.

Kết quả xác minh bước đầu xác định, cựu Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh có liên quan 7 thửa đất; cựu Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Doãn Văn Hưởng liên quan đến 2 thửa đất.

Đáng chú ý, nguồn tin cho biết, qua công tác xác minh, cơ quan chức năng xác định, cựu Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai được cho tặng nhiều lô đất và bản thân ông Nguyễn Văn Vịnh cũng cho tặng đi nhiều lô đất.

Cụ thể, cơ quan chức năng bước đầu xác định, ông Nguyễn Văn Vịnh nhận tặng cho từ ông N.V.T. 3 thửa đất ở đô thị thuộc bờ kè bờ hữu sông Hồng, phường Kim Tân, TP Lào Cai. 3 thửa đất này có diện tích lần lượt là: 117,7 m2; 118,5 m2 và 127 m2. Vào ngày 7/5/2020, ông Nguyễn Văn Vịnh đã tặng cho quyền sử dụng đất 3 lô đất nêu trên cho ông N.Q.M ở TP Lào Cai và bà N.Q.T ở TP Hà Nội.

Đối với thửa đất thứ tư liên quan ông Nguyễn Văn Vịnh có diện tích 608,7 m2, là đất ở đô thị, toạ lạc tại tiểu khu đô thị số 01, phường Bắc Cường, TP Lào Cai. Thửa đất này có nguồn gốc do ông Vịnh nhận chuyển nhượng từ Công ty CP Tập đoàn Nam Tiến. Ngày 12/7/2022, ông Vịnh đã tặng quyền sử dụng thửa đất này cho ông N.Q.M, ở TP Lào Cai.

Ngoài ra, cơ quan xác minh xác định, ông Nguyễn Văn Vịnh đã nhận chuyển nhượng hai thửa đất (240m2/ thửa), ở phố Phú Thịnh, phường Bắc Cường, TP Lào Cai từ Công ty đầu tư xây dựng các công trình. Ngày 2/6/2015, cựu Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh đã chuyển nhượng quyền sử dụng cả hai lô đất nêu trên cho ông L.V.S ở TP Lào Cai.

Thửa đất thứ bảy của ông Vịnh có diện tích 100 m2 ở phường Cốc Lếu, TP Lào Cai. Thửa đất này được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Vịnh theo Quyết định số 504/QĐ-QHXD ngày 9/6/1993 của UBND tỉnh Lào Cai.

Đối với cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Doãn Văn Hưởng, cơ quan chức năng xác định ông này có liên quan 2 thửa đất là đất ở đô thị. Thửa thứ nhất có diện tích 490,9m2, ở đường N7-N9, Tiểu khu đô thị số 1 phường Bắc Cường, TP Lào Cai. Thửa đất có nguồn gốc do ông Hưởng nhận chuyển nhượng từ Công ty CP Tập đoàn Nam Tiến.

Thửa đất thứ hai , diện tích 80m2, ở đường quy hoạch Khu tái định cư ngã Sáu, phường Kim Tân, TP Lào Cai. Đây là đất có nguồn gốc được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất. Sau khi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, ngày 1/3/2011 cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Doãn Văn Hưởng tặng quyền sử dụng đất cho bà D.T.H ở TP Lào Cai.

Trước đó, quá trình mở rộng điều tra vụ án Nguyễn Mạnh Thừa - Giám đốc Công ty TNHH XD TM Lilama phạm tội: “Vi phạm qui định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên” và “rửa tiền”, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đã khởi tố vụ án “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét nơi ở và nơi làm việc đối với ông Lê Ngọc Hưng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai và 2 người khác để phục vụ điều tra.

Mới đây, Viện KSND tỉnh Lào Cai đã ra quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” nêu trên.